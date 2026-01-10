Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

અમેરિકા જતા વિદ્યાર્થી-કામદારો માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, આ ફીમાં કરવામાં આવ્યો વધારો, જાણો

Visa Fees Hike: અમેરિકામાં જોબ વિઝા માટેની ફીમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે તે મેળવવાનું પહેલા કરતા વધુ મોંઘું બન્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 10, 2026, 07:23 PM IST

Trending Photos

અમેરિકા જતા વિદ્યાર્થી-કામદારો માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, આ ફીમાં કરવામાં આવ્યો વધારો, જાણો

Visa Fees Hike: અમેરિકામાં મુસાફરી કરતા ભારતીય કામદારો માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. યુએસ સિટિઝનશિપ એન્ડ ઇમિગ્રેશન સર્વિસીસ (USCIS)એ અનેક વર્ક વિઝા માટે પ્રીમિયમ પ્રોસેસિંગ ફીમાં વધારો કર્યો છે. તેવી જ રીતે, એક ઇમિગ્રેશન ફોર્મ માટેની ફીમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. 

ફુગાવાને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રીમિયમ પ્રોસેસિંગ ફીમાં વધારો

Add Zee News as a Preferred Source

નવી ફી 1 માર્ચથી લાગુ થશે. USCISએ જણાવ્યું હતું કે જૂન 2023 અને જૂન 2025 વચ્ચેના ફુગાવાને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રીમિયમ પ્રોસેસિંગ ફીમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. સ્ટાન્ડર્ડ વિઝા પ્રોસેસિંગ ફીમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.

વધારીને 1780 ડોલર કરવામાં આવી

વિઝા ફી: USCIS અનુસાર, H-2B અથવા R-1 નોન-ઇમિગ્રન્ટ સ્ટેટસ માટે ફોર્મ I-129 અરજી ફાઇલ કરવા માટે હવે વધેલી ફીની જરૂર પડશે. આ ફી પહેલા 1685 ડોલર હતી, પરંતુ તેને વધારીને 1780 ડોલર કરવામાં આવી છે. 

વિદેશી કામદારો માટે ફોર્મ I-140 ફી પણ વધારી

H-1B, L-1, O-1, P-1 અને TN વિઝા માટે પણ પ્રીમિયમ પ્રોસેસિંગ ફીમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ ફી 2805 ડોલરથી વધારીને 2965 ડોલર કરવામાં આવી છે. આ બધા વર્ક વિઝા માટે ફોર્મ I-129 ફાઇલ કરવાની જરૂર છે. વિદેશી કામદારો માટે ફોર્મ I-140 ફી પણ વધીને 2,965 ડોલર થઈ ગઈ છે.

વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રીમિયમ પ્રોસેસિંગ ફીમાં વધારો

નોન-ઇમિગ્રન્ટ સ્ટેટસ વધારવા અથવા બદલવા માટેની ચોક્કસ અરજીઓ માટે પ્રીમિયમ પ્રોસેસિંગ ફીમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે F-1 અને F-2 વિદ્યાર્થીઓ, J-1 અને J-2 એક્સચેન્જ વિદ્યાર્થીઓ, અને M-1 અને M-2 વ્યાવસાયિક વિદ્યાર્થીઓ ફોર્મ I-539 ફાઇલ કરે છે, ત્યારે તેઓએ પહેલા 1,965 ડોલરની પ્રીમિયમ પ્રોસેસિંગ ફી ચૂકવવી પડતી હતી, જે હવે વધીને 2,075 ડોલર થઈ ગઈ છે. તેવી જ રીતે, વિદ્યાર્થીઓએ હવે તેમની રોજગાર અધિકૃતતા અરજીઓ ઝડપથી પ્રક્રિયા કરવા માટે વધુ ચૂકવણી કરવી પડશે.

પ્રીમિયમ પ્રોસેસિંગ ફીમાં પણ વધારો

USCIS એ જણાવ્યું છે કે વિદ્યાર્થીઓ માટે ફોર્મ I-765 માટે પ્રીમિયમ પ્રોસેસિંગ ફી, જેમાં ઓપ્શનલ પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ (OPT) અને STEM-OPTનો સમાવેશ થાય છે, તેને વધારીને 1,780 ડોલર કરવામાં આવી છે. અગાઉ, આ ફી 1,685 ડોલર હતી. 

સીધી અસર ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ અને કામદારો પર પડશે

USCIS એ જણાવ્યું હતું કે ફીમાં વધારો એજન્સીને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે હતો. વધેલી ફીની સીધી અસર ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ અને કામદારો પર પડશે. કામદારો H-1B અને L-1 કાર્યક્રમો દ્વારા નોકરી માટે યુએસ જાય છે. વિદ્યાર્થીઓ OPTનો ઉપયોગ કરે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
H-1B visa FeesUS H-1B Visa Newsuscis h-1b visa processing fees increaseuscis h-1b visa feesus hikes work visa processing feesus visa fees hikes for indiansus visa fees increase reasonhow to get us visaGujarati News

Trending news