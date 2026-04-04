હાઈવે અને એક્સપ્રેસ વે પર મુસાફરી કરનારા માટે મહત્વના સમાચાર, 10 તારીખથી લાગૂ થશે મોટો ફેરફાર
Toll Plaza To Go Cashless: હવે તમને હાઈવે કે એક્સપ્રેસવે પર ટોલ ભરવા માટે ક્યાય કેશ કાઉન્ટર જોવા મળશે નહીં કારણ કે 10 તારીખથી તમામ ટોલપ્લાઝા પર ફક્ત ડિજિટલ માધ્યમથી ટોલની ચૂકવણી થઈ શકશે. ફાસ્ટેગથી ટોલ ચૂકવવાનો રહેશે જો તે ન હોય તો પછી યુપીઆઈથી ટોલ ટેક્સ ભરી શકાશે.
- NHAI તરફથી સ્પષ્ટ કરી દેવાયું છે કે હવે ટોલ ટેક્સ ફક્ત ફાસ્ટેગ કે UPI માધ્યમથી થઈ શકશે.
- ટોલ પ્લાઝા પર કેશ કાઉન્ટર જોવા મળશે નહીં.
- ડિજિટલ પેમેન્ટનો મુખ્ય હેતુ ટોલ પ્લાઝા પર લાંબી લાઈનો ઘટાડવાનો કે ખતમ કરવાનો છે.
જો તમે અવારનવાર નેશનલ હાઈવે દ્વારા મુસાફરી કરતા હોવ તો તમારા માટે મહત્વના સમાચાર છે. જે તમારે જાણવા ખુબ જરૂરી છે. સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે જે મુજબ 10મી એપ્રિલથી હવે દેશભરના હાઈવે અને એક્સપ્રેસન ટોલ પ્લાઝાઓ પરથી કેશ પેમેન્ટ સંપૂર્ણ રીતે બંધ થઈ જશે. ફક્ત ડિજિટલ માધ્યમથી ટોલની ચૂકવણી થઈ શકશે. સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા નોટિફિકેશન બાદ આ નિર્ણય લેવાયો છે.
અત્રે જણાવવાનું કે અગાઉ પણ સરકાર તરફથી કેશમાં અપાતા ટોલ પેમેન્ટને ધીરે ધીરે બંધ કરવાનો પ્રસ્તાવ આવ્યો હતો. હવે આ ફેરફાર અંતિમ તબક્કામાં પહોંચ્યો છે. સરકારનો આ નિર્ણય પાછળનો હેતુ ટોલિંગ સિસ્ટમને સંપૂર્ણ રીતે ડિજિટલ કરવાનો છે. ટોલ સિસ્ટમ ડિજિટલ થવાથી ટોલ પ્લાઝાથી પસાર થવાનો સમય પણ ઘટશે. નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (NHAI) તરફથી સ્પષ્ટ કરાયું છે કે હવે ટોલ પેમેન્ટ માત્ર FASTag અને UPI જેવા ડિજિટલ માધ્યમથી જ કરી શકાશે.
ડિજિટલ પેમેન્ટથી શું થશે ફાયદા
- NHAI તરફથી લેવાયેલા નિર્ણયથી હાઈવે પર મુસાફરી કરતા લોકોને ઘણો ફાયદો થઈ શકશે.
- લેનમાં કારોની સંખ્યા વધશે, ટોલ પ્લાઝા પર ભીડ ઘટશે અને ટ્રાફિક ઝડપથી ક્લિયર થઈ શકશે.
- પેમેન્ટ કરવામાં વધુ પારદર્શકતા આવશે અને દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન એકદમ સચોટ રહેશે.
- આ ફેરફાર કરવાનો મુખ્ય હેતુ ટોલ પ્લાઝા પર લાંબી લાંબી લાઈનો ઘટાડવાનો કે ખતમ કરવાનો અને ટ્રાફિકને સરળ બનાવવાનો છે.
1150 ટોલ પ્લાઝા પર લાગૂ થશે આ નિયમ
દેશભરમાં કુલ 1150થી વધુ ટોલ પ્લાઝા છે જે તમામ પર આ નિયમ લાગૂ કરાશે. જેમાં નેશનલ હાઈવે અને એક્સપ્રેસ વે બંને સામેલ છે. NHAIના જણાવ્યાં મુજબ ડિજિટલ પેમેન્ટથી ટ્રાફિક સારો થઈ શકશે. જેમાં મુસાફરી કરવામાં સમય ઓછો જશે અને મુસાફરોને સારો અનુભવ પણ થઈ શકશે. નિયમ બદલાયા બાદ ટોલ પ્લાઝા પરથી કેશ કાઉન્ટ હટી જશે. ડ્રાઈવરોએ ફાસ્ટેગ લગાવવું જરૂરી રહેશે, જો કોઈ કારણસર કામ ન કરતું હોય તો UPIથી સ્કેન કરીને પેમેન્ટ કરવાનું રહેશે. એટલે હવે સ્પષ્ટ છે કે ફાસ્ટેગ નહીં હોય તો યુપીઆઈનો વિકલ્પ રહેશે. પરંતુ ફાસ્ટેગ જ સૌથી ફાસ્ટ અને સુવિધાજનક રીત છે.
મુસાફરોએ શું કરવું જોઈએ
મુસાફરોને NHAI તરફથી સૂચન આપવામાં આવ્યું છે કે 10 એપ્રિલ પહેલા તમારા ફાસ્ટેગ જરૂરી ચેક કરી લેજો. તેને એક્ટિવ રાખવાની સાથે જ બેલેન્સ પણ ભરાવી લેજો. જો ફાસ્ટેગ ન હોય તો યુપીઆઈ એપ તૈયાર રાખજો. કેશ હવે સ્વીકારવામાં નહીં આવે. આ ફેરફારથી શરૂઆતમાં અસુવિધા થઈ શકે પરંતુ લાંબાગાળે હાઈવે પર મુસાફરી કરવી ઝડપી અને વધુ પારદર્શક બનશે.
