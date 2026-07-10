/વાહનચાલકો માટે મહત્વના સમાચાર! E20 પેટ્રોલથી માઈલેજ અંગે ગડકરીનું મોટું નિવેદન

Nitin Gadkari on E20 Petrol: દેશમાં ઈથેનોલ મિક્સ પેટ્રોલ અને તેની ગાડીઓના પરફોર્મન્સ પર પડનારી અસર વિશે મોટી ચર્ચા છેડાયેલી છે. સોશિયલ મીડિયા ઉપર ભાત ભાતના દાવા થઈ રહ્યા છે. લોકોમાં વધતી આશંકાઓ અને ચર્ચાઓ વચ્ચે કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે. ગડકરીએ કહ્યું કે પેટ્રોલમાં ઈથેનોલ ભેળવવાની ટકાવારી વધ્યા બાદ ગાડીઓની માઈલેજમાં થોડો ઘટાડો આવી શકે છે. તેમણે જણાવ્યું કે ઈથેનોલની કેલોરીફિક વેલ્યૂ (calorific value) પેટ્રોલની સરખામણીએ ઓછી હોય છે. તેમણે એવો ભરોસો અપાવ્યો કે મોટાભાગના કેસોમાં ગાડીઓની માઈલેજ પર તેની અસર ખુબ મામૂલી કે નહિંવત પડશે.
શું કહ્યું નીતિન ગડકરીએ
સોશિયલ મીડિયા પર છેલ્લા કેટલાક સમયથી વાયરલ વીડિયોમાં દાવો થઈ રહ્યો છે કે E20 ફ્યૂલ યૂઝ કરવાથી ગાડીઓના એન્જિન અને બીજા પાર્ટ્સ ખરાબ થઈ રહ્યા છે. તેમણે આ દાવા સંપૂર્ણ રીતે ફગાવી દીધા છે અને કહ્યું કે સોશિયલ મીડિયા પર જે પણ ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે તે પૂરેપૂરું વધારી ચડાવીને રજૂ કરાયું છે. તેમણે કહ્યું કે દેશમાં E20 બ્લેન્ડ (20 ટકા ઈથેનોલ અને 80 ટકા પેટ્રોલ)ને આમ જ કઈ લાગૂ કરાયું નથી. ગત વર્ષે પુનામાં આવેલી જાણીતી ટેસ્ટિંગ લેબ એઆરએઆઈ અને દશના તમામ મોટા વાહન નિર્માતાઓ દ્વારા અને ટેસ્ટિંગમાંથી તેને પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. ટેસ્ટમાં પાસ થયા બાદ અને મંજૂરી મળ્યા પછી જ તેને બજારમાં ઉતારવામાં આવ્યું છે.
સરકારે પહેલેથી જ સુરક્ષા પગલાં લીધા
જ્યારે ગડકરીને જૂની કારોના કેટલાક ભાગો પર પડનારી અસર વિશે પૂછવામાં આવ્યું તો તેમણે કહ્યું કે, સરકારે તેના વિશે પહેલેથી જ સુરક્ષા પગલાં લીધા છે. વાહન નિર્માતા કંપનીઓે નિર્દેશ અપાયા છે કે જ્યારે પણ જૂની કારો સર્વિંસિંગ માટે આવે તો તેનાથી પ્રભાવિત થનારા નાના મોટા પાર્ટ્સને બદલી નાખવામાં આવે. એક ન્યૂઝ પેપર સાથે વાતચીતમાં ગડકરીએ ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહ્યું કે, મને એક પણ એવી કાર દેખાડો કે જે E20 ફ્યૂલના કારણે ખરાબ થઈ હોય. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે કંપનીઓને એન્જિન ખરાબ થયા હોવાના દાવાની તપાસ માટે કહેવાયું તો જાણવા મળ્યું કે ગાડીઓમાં ખરાબી ઈથેનોલના કારણે નહીં પરંતુ ભેળસેળીયા ઈંધણના ઉપયોગના કારણે આવી હતી.
ARAIના રિપોર્ટનો આપ્યો હવાલો
માઈલેજ પર વાત કરતા ગડકરીએ કહ્યું કે, આપણે બે વસ્તુ સમજવી પડશે. પહેલી એ કે પેટ્રોલ અને ઈથેનોલની કેલોરીફિક વેલ્યુમાં ફરક હોય છે. ગાડીની માઈલેજ તમે તેને કઈ સ્થિતિમાં ચલાવી રહ્યા છો તેના પર નિર્ભર કરે છે. દિલ્હી કે મુંબઈમાં ભારે ટ્રાફિકમાં ગાડીઓ નીચલા ગિયરમાં ચાલે છે જેનાથી માઈલેજ પર અસર પડે છે. ARAIના રિપોર્ટનો હવાલો આપતા તેમણે કહ્યું કે જે વ્હીકલ ફ્લેક્સ ફ્યૂલ એન્જિન સાથે બનાવવામાં આવ્યા છે તેમાં માઈલેજને લઈને કોઈ ઈશ્યું નથી.
પૈસા લીધા વગર સર્વિસ સેન્ટર પર થશે બદલાવ
તેમણે જણાવ્યું કે જો કોઈ ગાડીને જરાય થોભ્યા વગર 100 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે હાઈવે પર દોડાવે તો તેની માઈલેજ વેલ્યૂમાં થોડું અંતર જોવા મળી શકે છે. ગડકરીએ કહ્યું કે ફ્લેક્સ એન્જિન ટેક્નિકને લઈને ભારત સતત શીખી રહ્યું છે અને સમયની સાથે તેમાં મટિરિયલ કમ્પલાયન્સના લેવલ પર સુધાર કરાયો છે. તેમણે કહ્યું કે પહેલા ગાડીઓની સર્વિંસિંગ દરમિયાન જે વોશર યૂઝ થતા હતા તે મેટલના બનેલા હતા. તેની જગ્યાએ હવે રબના વોશર યૂઝ કરાય છે. સરકારે વાહન નિર્માતા કંપનીઓને નિર્દેશ આપ્યા છે કે જૂની કારોની સર્વિસિંગ સમયે ગ્રાહકો પાસેથી એકસ્ટ્રા પૈસા લીધા વગર આ વોશર્સને બદલવામાં આવે.
કોઈ કાર અધવચ્ચે બંધ પડી નથી
તેમણે કહ્યું કે મારી જાણકારી મુજબ ઈથેનોલના કારણે આજ સુધી કોઈ પણ કાર રસ્તામાં અધવચ્ચે બંધ કે ખરાબ થઈ નથી. પરફોર્મન્સની વાત કરીએ તો ઈથેનોલ પેટ્રોલ કરતા સારું સાબિત થયું છે. તેનો ઓક્ટેન નંબર હાઈ છે, જે એન્જિનના સ્વાસ્થ્ય માટે સારો છે. દેશમાં આવનારી ફ્લેક્સ ફ્યૂલ એન્જિન ટેક્નિક અંગે ઈન્ડસ્ટ્રી ખુબ ઉત્સાહિત છે. ગડકરીએ જણાવ્યું કે ટાટા મોટર્સ, મહિન્દ્રા, હુન્ડાઈ, ટોયોટા કિર્લોસ્કર અને મારુતિ સુઝૂકી સહિત મોટી આટોમોબાઈલ કંપનીઓ જલદી બજારમાં ફ્લેક્સ ફ્યૂલ મોડલ રજૂ કરવા જઈ રહી છે. તેમણે કહ્યું કે બ્રાઝીલ 1970ના દાયકાથી જ 27 ટકા ઈથેનોલ ભેળવેલું પેટ્રોલ વાપરી રહ્યું છે.
સામાન્ય જનતાને ફ્યૂલના અનેક વિકલ્પ આપવાનો હેતુ
સરકારનો હેતુ સામાન્ય જનતાને ફ્યૂલના અનેક વિકલ્પ આપવાનો છે. જેથી કરીને અલગ અલગ ભાવે તેઓ પોતાને ગમતું ઈંધણ પસંદ કરી શકે.
વર્તમાન સમયમાં ઈથેનોલનો ભાવ લગભગ 75 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. જે પેટ્રોલથી ઘણું સસ્તું છે. આ ઉપરાંત જ્યારે ફ્લેક્સ ફ્યૂલ ટેક્નોલોજીને હાઈબ્રિડ સિસ્ટમની સાથે જોડવામાં આવે તો ગાડીનું પરફોર્મન્સ વધી જાય છે. હકીકતમાં એન્જિનનો ઈલેક્ટ્રિક ભાગ બેટરીમાં એનર્જી સેવ રાખે છે. જેનાથી ફ્યૂલનું સેવિંગ થાય છે.