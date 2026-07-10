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વાહનચાલકો માટે મહત્વના સમાચાર! E20 પેટ્રોલથી માઈલેજ અંગે ગડકરીનું મોટું નિવેદન

E20 Petrol: સરકાર તરફથી ઈથેનોલ મિક્સ પેટ્રોલ પર સતત ભાર મૂકાઈ રહ્યો છે. આ બધા વચ્ચે સોશિયલ મીડિયા પર એવા પણ દાવા થઈ રહ્યા છે કે આ ઈંધણથી ગાડીઓને નુકસાન પહોંચે છે. જેના પર નીતિન ગડકરીએ શું કહ્યું તે ખાસ જાણો.

Written ByViral Raval
Published: Jul 10, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:06 PM IST
વાહનચાલકો માટે મહત્વના સમાચાર! E20 પેટ્રોલથી માઈલેજ અંગે ગડકરીનું મોટું નિવેદન
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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