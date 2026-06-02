/LPG News: LPG સિલિન્ડર ધરાવતા ગ્રાહકો ખાસ જાણે, 30 જૂન સુધીમાં ફટાફટ પતાવજો આ કામ! જાણો સરકારનો નવો નિયમ

ભારતમાં ભોજન રાંધવા માટે પીએનજી અને એલપીજી બે વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. ભારત સરકારે રાંધણ ગેસના ગ્રાહકો માટે નવા દિશા નિર્દેશ બહાર પાડ્યા છે. ગ્રાહકો માટે 30 જૂન 2026 સુધીમાં પોતાની ઈ કેવાયસી પ્રક્રિયા પૂરી કરવી જરૂરી છે. આ ઉપરાંત પણ એલપીજી અને પીએનજી સંબંધિત કેટલીક મહત્વની વાતો તમારે ખાસ જાણવી જરૂરી છે. વિગતો જાણો.
બેવડા કનેક્શન માટે નિયમ
જો તમારી પાસે પણ એલપીજી અને પીએનજી બંને કનેક્શન હોય તો આ સમાચાર તમારે જાણવા ખુબ જરૂરી છે. સરકારે જેમની પાસે બંને કનેક્શન હોય તેમના માટે નિયમ કડક બનાવ્યા છે. જેનો હેતુ સમગ્ર દેશમાં એક ઘર એક કનેક્શનનો નિયમ લાગૂ કરવાનો છે અને પીએનજી કનેક્શનનો વિસ્તાર વધારવાનો છે.
LPG સિલિન્ડરનો વિકલ્પો તરફ વળવું જરૂરી
પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવને કારણે એલપીજીમાં ભારે કમી જોવા મળી રહી છે. જો કે ઓઈલ મંત્રાલયે ભરોસો વ્યક્ત કર્યો છે કે એલપીજી વિતરણમાં કોઈ અડચણ આવશે નહીં. આમ છતાં વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટને પગલે એલપીજી સિલિન્ડરોના વિકલ્પો તરફ વળવું હવે ખુબ જરૂરી બની ગયું છે.
શું કહે છે નવો નિયમ
એલપીજીની ફાળવણી સરકાર માટે સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા બનેલી છે. પરંતુ સરકારે જેમની પાસે પીએનજી અને એલપીજી બંને કનેક્શન છે તેમના માટે પણ અનેક નિયમો અને કાયદાની જાહેરાત કરી છે. નવા એલપીજી-પીએનજી નિયમો હેઠળ જો તમે પીએનજી કનેક્શન લીધુ હોય તો તમારે તમારું એલપીજી કનેક્શન સરન્ડર કરવાનું રહેશે. જો તમારા વિસ્તારમાં પીએનજી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપલબ્ધ હોય તો તમારે પીએનજી કનેક્શન માટે અરજી કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ તમારું એલપીજી કનેક્શન સરન્ડર કરવાનું રહેશે.
30 દિવસમાં કનેક્શન સરન્ડર કરવું પડશે
હાલમાં જ 25મીમેના રોજ સરકારે પોતાના લિક્વિફાઈડ પેટ્રોલિયમ ગેસસંસોધન આદેશ, 2026માં સંશોધન કર્યું. આ સંશોધનનો હેતુ એવા ઘરેલુ એલપીજી ગ્રાહકોને વધારાની રાહત અને સુવિધા આપવાનો હતો જે પછીથી પીએનજી કનેક્શન મેળવે છે. સંશોધિત નિયમ હેઠળ જે એલપીજી ગ્રાહકોએ પીએનજી કનેક્શન લીધુ છે તેમને પીએનજી કનેક્શન મળ્યાની તારીખથી 30 દિવસની અંદર પોતાનું એલપીજી કનેક્શન સરન્ડર કરવું પડશે.
ટ્રાન્સફર વાઉચર લઈ શકો
જો કે સરકારે એક મોટી રાહતની પણ જાહેરાત કરી છે. પોતાના એલપીજી કનેક્શનને સરન્ડર કર્યા બાદ પણ જો તમે કોઈ એવી જગ્યાએ રહેવા જાઓ કે જ્યાં પીએનજી કનેક્શન ન હોય તો ભવિષ્યમાં એલપીજી કનેક્શન ફરી શરૂ કરવા માટે એક ટ્રાન્સફર વાઉચર પણ લઈ શકો છો.
આ ગ્રાહકોને મળશે રાહત
આ ફેરફારથી એવા ગ્રાહકોને ખુબ રાહત અને સુવિધા મળશે જે કનેક્શનમાં ફેરફાર કર્યા બાદ ફરી ક્યાંક બીજા સ્થળે રહેવા જતા હોય. જ્યાં પીએનજી કનેક્શન શક્ય નહોય. આ સાથે જ ઓઈલ મંત્રાલયનું માનવું છે કે આ નિયમ ખાસ કરીને એવા કર્મચારીઓ, પ્રવાસી પરિવારો, ભાડુઆતો, વિદ્યાર્થીઓ કે પરિવારો માટે ફાયદાકારક છે જે એવા વિસ્તારોમાં જાય જ્યાં પીએનજી સુવિધા ન હોય.
ન અરજી, ન રિફિલ
માર્ચ 2026માં એક સર્ક્યુલર મુજબ પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલયે ગેસ સિલિન્ડર કનેક્શન માટે નવા નિયમો બહાર પાડ્યા. જેમાંથી એક નિયમ એ હતો કે જે પણ વ્યક્તિ પાસે પાઈપથી આવતો ગેસ એટલે કે પીએનજી હોય અને સાથે ઘરેલુ એલપીજી કનેક્શન પણ હોય તો તે કોઈ પણ સરકારી ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપની કે કોઈ પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર દ્વારા નવા એલપીજી કનેક્શન માટે અરજી નહીં કરી શકે. તેને એલપીજી રિફિલ પણ નહીં મળી શકે.
હોટલ, રેસ્ટોરાને પ્રાથમિકતા
સીધા શબ્દોમાં કહીએ તો જો તમારી પાસે પીએનજી કનેક્શન હોય તો તમે ન તો એલપીજી કનેક્શન માટે અરજી કરી શકો કે ન તો એલપીજી રિફિલ માટે. શહેરોમાં ગેસ સપ્લાય કરનારી કંપનીઓ, કોમર્શિયલ એલપીજીની ઉપલબ્ધતા સંલગ્ન ચિંતાઓને દૂર કરવા માટે, પોતાના તમામ ગેસ વિતરણ વિસ્તારોમાં હોટલો, રેસ્ટોરા, અને કેન્ટિનો જેવા કોમર્શિયલ સંસ્થાનોને પીએજી કનેક્શન આપવાની પ્રાથમિકતા આપી રહી છે. આ કંપનીઓ IGL, MGL, GAIL Gas અને BPCL છે.
નહીં તો અટકી જશે એલપીજી સપ્લાય
નવા આદેશ હેઠળ સરકારે એલપીજી ગ્રાહકો માટે પીએનજી કનેક્શન પર સ્વિચર કરવા માટે 3 મહિનાની સમયમર્યાદા નક્કી કરી છે. એ શરતે કે તેમના વિસ્તારમાં પીએનજી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોય. આદેશમાં કહેવાયું છે કે જો કોઈ ઘરમાં પીએનજી ઉપલબ્ધ હોવા છતાં તેઓ પીએનજી પર સ્વિચ ન કરે તો એલપીજી સપ્લાય રોકવામાં આવશે.
કોઈ ખાસ ડેડલાઈન જાહેર નથી કરી
પાલન ન કરવા બદલ એલપીજી કનેક્શન સસ્પેન્ડ થઈ શકે છે. આ આદેશની જાહેરાત માર્ચ મહિનામાં થઈ હતી અને પીએનજી પર સંપૂર્ણ રીતે સ્વિચ કરવા માટે 90 દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. જે જૂન મહિનામાં પૂરો થઈ રહ્યો છે. જો કે સરકારે એલપીજી કનેક્શન હટાવવા માટે કોઈ ખાસ ડેડલાઈન જાહેર કરી નથી.
મહારાષ્ટ્રના મંત્રીએ શું કહ્યું?
માર્ચ મહિનામાં મહારાષ્ટ્રના ખાદ્ય અને નાગરિક આપૂર્તિ મંત્રી છગન ભૂજબળે નાગરિકોને આગ્રહ કર્યો કે જે વિસ્તારોમાં પીએનજી સેવા ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં તેઓ પીએનજી કનેક્શન માટે અરજી કરવાનું શરૂ કરી દે જેથી કરીને તેમણે પોતાના એલપીજી કનેક્શનને ખોવાનું જોખમ ન ઉઠાવવું પડે. તેમણે કહ્યું કે હું ઈચ્છુ છું કે જે લોકોએ તેમના વિસ્તારમાં પાઈપલાઈન ગેસ સુવિધા હોવા છતાં ન લીધી હોય તેઓ 30 જૂન પહેલા આ માટે અરજી કરવાનું શરૂ કરી દે. કનેક્શન કેવી રીતે અપાશે, એ સેવા આપનારા સંલગ્ન મામલો છે. કંપની એ વાતને સુનિશ્ચિત કરશે.