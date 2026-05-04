બંગાળમાં જે સમુદાય પર BJPનું ખુબ હતું ફોકસ, ત્યાં ટ્રેન્ડમાં પછડાઈ રહ્યું છે ભાજપ
West Bengal Election Result 2026: પશ્ચિમ બંગાળમાં હાલ તો ટ્રેન્ડમાં ભાજપને બહુમતી મળતી જોવા મળી રહી છે પરંતુ એક ચોંકાવનારા સમાચાર એ છે કે જે સમુદાય પર ભાજપે ખુબ ફોકસ કર્યું હતું ત્યાં ભાજપ હાલ પછડાતો જોવા મળી રહ્યો છે.
ચાર રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં હાલમાં જ વિધાનસભા ચૂંટણી થઈ હતી જેના આજે પરિણામનો દિવસ છે. પશ્ચિમ બંગાળના પરિણામ પર આખા દેશની નજર છે. અહીં લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ મુજબ ભાજપ 162 સીટ પર આગળ છે જ્યારે ટીએમસી 125 સીટ પર આગળ છે અને અન્ય 4 સીટ પર લીડ કરે છે. ભાજપ ઐતિહાસિક લીડ મેળવી રહ્યો છે પરંતુ આ બધા વચ્ચે જે સૌથી ચોંકવનારી વસ્તુ છે તે છે મતુઆ સમુદાયની બહુમતીવાળી 11 વિધાનસભા બેઠકો પર ભાજપ પછડાઈ રહ્યું છે.
સવારે 9.50 વાગ્યા સુધીના ટ્રેન્ડ જોઈએ તો સત્તાધારી તૃણમૂલ કોંગ્રેસ મોટો ઉલટફેર કરતા 4 સીટ પર આગળ છે. જ્યારે ભાજપ 2 સીટ પર આગળ છે. આ એક મોટો ઉલટફેર કહી શકાય. કારણ કે ગત વિધાનસભા ચૂંટણી એટલે કે 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં અહીં 11 સીટોમાંથી ભાજપે 10માં જીત મેળવી હતી. જ્યારે ટીએમસી ફક્ત એક સીટ જીતી શકી હતી.
મહત્વનો સમુદાય ગણાય છે
પશ્ચિમ બંગાળના રાજકારણમાં મતુઆ સમુદાય એક અત્યંત નિર્ણાયક અનુસૂચિત જાતિ વોટબેંક છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ સમુદાય પર પીએમ મોદીનો ખાસ પ્રભાવ છે. 2026 વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પણ આ સમુદાય પર પીએમ મોદી અને ભાજપની પકડ ઘણી મજબૂત મનાતી હતી. પીએમ પોતાના બંગાળ પ્રવાસ વખતે આ સમુદાયના નેતાઓને મળતા રહે છે અને ત્યાંના મંદિરમાં પણ જાય છે પરંતુ લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ મુજબ ભાજપને ઝટકો મળી રહ્યો છે.
પીએમ મોદીએ બંગાળ ચૂંટણી દરમિયાન 26 એપ્રિલના રોજ ઠાકુરનગરમાં મતુઆ મહાસંઘના મુખ્ય મંદિર ઠાકુરબાડીમાં પૂજા અર્ચના કરી હતી. જે સમુદાયના ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક કેન્દ્ર તરીકે કામ કરે છે. આ યાત્રા તેમની પ્રત્યક્ષ પહોંચને દર્શાવે છે.
11 સીટો મતુઆ બહુમતીવાળી
અત્રે જણાવવાનું કે પશ્ચિમ બંગાળમાં મતુઆ સમુદાય હંમેશાથી ચૂંટણી કેન્દ્રમાં રહે છે. રાજ્યમાં 11 વિધાનસભા સીટો એવી છે જે મતુઆ બહુમતીવાળી છે. જ્યારે લગભઘ 60 સીટો પર આ સમુદાય નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે. આ સમુદાયની વસ્તી રાજ્યમાં લગભગ 17-18 ટકા છે. ખાસ કરીને ઉત્તર 24 પરગણા, નદિયા, હાવડા, દક્ષિણ 24 પરગણા અને દિનાઝપુરના સીમાવર્તી વિસ્તારોમાં. 2026ની ચૂંટણીમાં બોંગાંવ, અને રાનીઘાટ જેવા વિસ્તારો મહત્વના છે જ્યાં નાગરિકતા (CAA/SIR) ના મુદ્દાના કારણે ભાજપ અને ટીએમસી બંને માટે આ વોટ મહત્વપૂર્ણ બન્યા.
પીએમ મોદીએ આપી હતી ગેરંટી
જો કે પીએમ મોદીએ મતુઆ સમુદાયને નાગરિકતા (સંશોધન) અધિનિયમ (CAA) હેઠળ નાગરિકતા આપવાની 'ગેરંટી' આપેલી છે. તેમણે સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું હતું કે મતુઆ સમુદાયે ડરવાની કોઈ જરૂર નથી. તેઓ ભારતના સન્માનજનક નાગરિક છે અને તેમનને સ્થાયી સરનામું મળશે. મતુઆ સમુદાય બહુમતીવાળા જે વિધાનસભા વિસ્તારો છે તેમાં ઉત્ર 24 પરગણાની બંગગાંવ દક્ષઇમ, બંગગાંવ ઉત્તર, ગાયઘાટા, બાગદા, સ્વરૂપનગર સામેલ છે. જ્યારે નદિયા જિલ્લા હેઠળ કૃષ્ણગંજ, રાનીઘાટ ઉત્તર પૂરબા, હરિણઘાટા મુખ્ય છે.
