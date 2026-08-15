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Independence Day 2026: લાલ પાઘડી, બ્રાઉન જેકેટ... 2014થી દરેક વખતે બદલાયો PM મોદીનો લુક, આ વખતે શું છે ખાસ?

Independence Day 2026: દેશ આજે 80મો સ્વતંત્રતા દિવસ ખૂબ જ ઉત્સાહ, ગર્વ અને દેશભક્તિના માહોલમાં ઉજવી રહ્યો છે. દિલ્હીના ઐતિહાસિક લાલ કિલ્લા પરથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરશે. આ વખતનો સમારોહ ઘણી રીતે ઐતિહાસિક રહ્યો છે. રાષ્ટ્રીય ગીત ‘વંદે માતરમ’ના 150 વર્ષ પૂરા થવાના પ્રસંગે પહેલીવાર લાલ કિલ્લાના સત્તાવાર સમારોહમાં તેનું ઔપચારિક ગાયન કરવામાં આવશે. સમગ્ર કાર્યક્રમનો કેન્દ્રબિંદુ દેશની યુવા શક્તિ અને ‘વિકસિત ભારત 2047’નો વિઝન રહ્યો છે. જોકે, દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ લોકોની નજર પ્રધાનમંત્રી મોદીના ભાષણની સાથે-સાથે તેમના ખાસ પોશાક અને પાઘડી પર પણ ટકેલી રહી, જેણે ફરી એકવાર ભારે ચર્ચા જગાડી છે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 15, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:23 AM IST
Independence Day 2026: લાલ પાઘડી, બ્રાઉન જેકેટ... 2014થી દરેક વખતે બદલાયો PM મોદીનો લુક, આ વખતે શું છે ખાસ?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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