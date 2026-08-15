/Independence Day 2026: લાલ પાઘડી, બ્રાઉન જેકેટ... 2014થી દરેક વખતે બદલાયો PM મોદીનો લુક, આ વખતે શું છે ખાસ?

Independence Day 2026:લાલ કિલ્લે પહોંચતા પહેલાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રાજઘાટ જઈને મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરી હતી. ત્યારબાદ જ્યારે તેઓ સ્વતંત્રતા દિવસ સમારોહમાં પહોંચ્યા ત્યારે તેમનો પોશાક ફરી એકવાર આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો. પીએમ મોદીએ ભગવા રંગની પરંપરાગત પાઘડી પહેરી હતી. આ સાથે સફેદ કુર્તો, ભગવા રંગનું વેસ્ટ કોટ અને ત્રિરંગા રંગનો સ્ટોલ તેમના વ્યક્તિત્વને એક અલગ ઓળખ આપી રહ્યા હતા. આ સંયોજન ભારતીય સંસ્કૃતિ, રાષ્ટ્રભક્તિ અને પરંપરાનો સંદેશ આપતું નજરે પડ્યું. વિતેલા અનેક વર્ષોની જેમ આ વખતે પણ તેમનો પહેરવેશ માત્ર ફેશન નહીં પરંતુ એક પ્રતીકાત્મક સંદેશ તરીકે જોવામાં આવ્યો છે.
હાફ બાંયનો સફેદ કુર્તો, લાલ-લીલી જોધપુરી પાઘડી
2014માં પહેલીવાર પ્રધાનમંત્રી બન્યા બાદ નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ અને પીળા રંગની પરંપરાગત રાજસ્થાની પાઘડી પહેરીને લાલ કિલ્લા પરથી તિરંગો લહેરાવ્યો હતો. સફેદ હાફ-સ્લીવ કુર્તા અને ચુડીદાર સાથે તેમનો લુક ખૂબ જ સાદો પણ પ્રભાવશાળી હતો. આ એ જ વર્ષ હતું જ્યારે તેમણે પહેલીવાર સ્વતંત્રતા દિવસ પર દેશને સંબોધિત કર્યો હતો અને ત્યારથી જ દર વર્ષે અલગ પાઘડી પહેરવાની પરંપરા પણ ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ.
2015માં શાહી અંદાજ કેવી રીતે દેખાયો?
2015માં પીએમ મોદીએ પીળા રંગની પાઘડી પસંદ કરી હતી, જેના પર લાલ અને ઘાટા લીલા રંગની ક્રોસ-ક્રોસ પટ્ટીઓ બનેલી હતી. પરંપરાગત રાજસ્થાની ડિઝાઇનવાળી આ પાઘડીએ તેમના સમગ્ર લુકને શાહી સ્પર્શ આપ્યો હતો. સફેદ કુર્તા-પાયજામા સાથે આ સંયોજન સાદગી અને પરંપરાનું સંતુલિત ઉદાહરણ માનવામાં આવ્યું. આ વર્ષે પહેલીવાર તેમની પાઘડીના રંગો પર સોશિયલ મીડિયામાં પણ ખૂબ ચર્ચા થઈ હતી.
2016ની પાઘડી સૌથી રંગીન કેમ લાગી?
2016નો લુક પૂરી રીતે ઉત્સવ જેવો દેખાતો હતો. ગુલાબી અને પીળા રંગની ટાઈ-એન્ડ-ડાઈ સ્ટાઈલની પાઘડી દૂરથી જ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની ગઈ હતી. પરંપરાગત શિલ્પ અને ચમકદાર રંગોના મેળે તેને વિતેલા વર્ષો કરતાં અલગ ઓળખ આપી. સ્વતંત્રતા દિવસના ઉત્સાહ અને ભારતીય હસ્તકળાની ઝલક આ પાઘડીમાં સ્પષ્ટ દેખાતી હતી, તેથી તેને સૌથી ફેસ્ટિવ લુકમાં ગણવામાં આવે છે.
2017માં રોયલ ટચ કોણે આપ્યો?
2017માં ગોલ્ડન, લાલ અને પીળા રંગના ક્રોસ-ક્રોસ પેટર્નવાળી પાઘડીએ પીએમ મોદીના લુકને રાજસ્થાની શાહી અંદાજ આપ્યો હતો. ઓફ-વ્હાઈટ કુર્તા સાથે આ પાઘડી ખૂબ જ આકર્ષક લાગતી હતી. ફેશન નિષ્ણાતોએ તેને પરંપરાગત ભારતીય શિલ્પ અને આધુનિક રજૂઆતનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ ગણાવ્યું. આ વર્ષે તેમની પાઘડીનું વણાટ અને રંગોનું સંયોજન સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહ્યું હતું.
2018નો પૂરો કેસરી લુક કેમ યાદગાર બન્યો?
2018માં પ્રધાનમંત્રી સંપૂર્ણપણે કેસરી રંગની પાઘડીમાં જોવા મળ્યા હતા, જેના પર લાલ પેટર્ન બનેલી હતી. સૌથી ખાસ વાત તેની લાંબી પૂંછડી (છેડો) હતી, જે હવામાં લહેરાતી દેખાતી હતી. કેસરી રંગ ત્યાગ, સાહસ અને ઊર્જાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. આ જ કારણ રહ્યું કે આ લુકને દેશભક્તિ અને નવા ભારતના જોશનો સંદેશ આપનારો અંદાજ કહેવામાં આવ્યો.
2019ની હેરીટેજ પાઘડીમાં શું સંદેશ હતો?
2019માં પીએમ મોદીએ મલ્ટીકલર ‘હેરીટેજ ટર્બન’ પહેરી હતી, જેમાં પીળો, લાલ, લીલો અને નારંગી રંગ સામેલ હતા. આ પાઘડીને ભારતની સાંસ્કૃતિક વિવિધતાનું પ્રતીક માનવામાં આવ્યું. અલગ-અલગ રંગોએ દેશની અનેક પરંપરાઓ અને લોકકળાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું. આ લુક માત્ર પહેરવેશ નહીં, પરંતુ ‘એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત’ની ભાવનાનો દ્રશ્ય સંદેશ પણ માનવામાં આવ્યો.
2020માં સાદગી સૌથી મોટી ઓળખ કેમ બની?
કોવિડ-19 મહામારી વચ્ચે આયોજિત સ્વતંત્રતા દિવસ સમારોહ સરખામણીમાં સીમિત હતો. આવા માહોલમાં પીએમ મોદીએ કેસરી અને ક્રીમ રંગની પાઘડી પહેરી હતી, જે સાદગી અને ગરિમાનું પ્રતીક બની. મહામારીના દૌરમાં તેમનો સમગ્ર પહેરવેશ સંયમ અને આત્મવિશ્વાસનો સંદેશ આપતો દેખાયો. આ જ કારણ છે કે 2020ના લુકને સૌથી શાંત અને સંતુલિત અંદાજ તરીકે યાદ કરવામાં આવે છે.
2021નું કોમ્બિનેશન સૌથી અલગ કેવી રીતે દેખાયું?
2021માં કેસરી પાઘડી પર લાલ પેટર્ન અને પાછળ ગુલાબી લાંબી પૂંછડીએ આખા લુકને અલગ ઓળખ આપી હતી. આ સાથે તેમણે વાદળી (બ્લુ) જેકેટ અને સ્ટોલ પહેર્યો હતો, જેણે રંગોનું સુંદર સંતુલન બનાવ્યું. પરંપરાગત પાઘડી અને આધુનિક જેકેટના મેળે એ સાબિત કર્યું કે ભારતીય પોશાક પણ સમકાલીન શૈલી સાથે શાનદાર દેખાઈ શકે છે.
2022માં તિરંગાનો સંદેશ કેવી રીતે ઊભરી આવ્યો?
આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ દરમિયાન 2022ની પાઘડી સંપૂર્ણપણે તિરંગાની થીમ પર આધારિત હતી. સફેદ આધાર પર કેસરી અને લીલી પટ્ટીઓએ રાષ્ટ્રીય ધ્વજનો પ્રતીકાત્મક રૂપ રજૂ કર્યો. આ લુક માત્ર ફેશન ન હતો, પરંતુ ‘હર ઘર તિરંગા’ અભિયાન અને રાષ્ટ્રીય એકતાના સંદેશ સાથે પણ જોડાયેલો હતો. તેથી તેને સૌથી પ્રતીકાત્મક પાઘડીઓમાં ગણવામાં આવે છે.
2023ની બાંધણી પાઘડી કેમ છવાઈ ગઈ?
2023માં પીએમ મોદી મલ્ટીકલર રાજસ્થાની બાંધણી પ્રિન્ટ પાઘડીમાં નજરે પડ્યા હતા. પીળા, લીલા અને લાલ રંગોનો મેળ ઓફ-વ્હાઈટ કુર્તા-ચુડીદાર સાથે ખૂબ જ આકર્ષક લાગતો હતો. પરંપરાગત હસ્તકળા અને આધુનિક રજૂઆતના આ મિશ્રણને ફેશન જગતે ખૂબ બિરદાવ્યું હતું. આ વર્ષે તેમની પાઘડી રાજસ્થાનની સમૃદ્ધ લોકસંસ્કૃતિની પ્રતિનિધિ માનવામાં આવી હતી.
2024માં શું ખાસ રહ્યું?
2024માં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સ્વતંત્રતા દિવસ પર પરંપરાગત પાઘડી દ્વારા ભારતીય સંસ્કૃતિની વિવિધતાને ખાસ અંદાજમાં રજૂ કરી હતી. હળવા કેસરી રંગ અને આકર્ષક ડિઝાઇનવાળી પાઘડીએ તેમના પોશાકને અલગ ઓળખ આપી. આ શૈલી ભારતીય શિલ્પ, પરંપરા અને પ્રાદેશિક વારસા પ્રત્યેના સન્માનનું પ્રતીક બની.
2025માં શું અલગ હતું?
2025માં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની પાઘડી પહેલા કરતાં વધુ પરંપરાગત અને આકર્ષક નજરે પડી હતી. ઘાટા લાલ રંગ સાથેની પરંપરાગત પેટર્ને તેમના લુકને ખાસ બનાવ્યો હતો. આ વર્ષે પણ પાઘડી માત્ર પહેરવેશનો ભાગ ન રહી, પરંતુ સ્વતંત્રતા દિવસના મંચ પરથી ભારતની સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વિરાસત અને વિવિધતાને દર્શાવવાનું માધ્યમ બની.