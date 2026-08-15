Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /સોનિયા ગાંધીએ કાર્યકરોને વંદે માતરમ ગાતા રોક્યા? ભાજપના આરોપ પર કોંગ્રેસે આપ્યો જવાબ  

સોનિયા ગાંધીએ કાર્યકરોને વંદે માતરમ ગાતા રોક્યા? ભાજપના આરોપ પર કોંગ્રેસે આપ્યો જવાબ  

Sonia Gandhi Video: દેશ આજે 80મો સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવી રહ્યો છે. શનિવારે કોંગ્રેસના હેડક્વાર્ટરમાં પણ વંદે માતરમ્ ગીત ગવાયું. પરંતુ ભાજપનો એવો આરોપ છે કે કોંગ્રેસ નેતા સોનિયા ગાંધીએ બીજા અંતરા બાદ તેને રોકવાની કોશિશ કરી. જો કે કોંગ્રેસ નેતા જયરામ રમેશે આ આરોપો પર સ્પષ્ટતા કરી છે.

Written ByViral Raval
Published: Aug 15, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:15 PM IST
સોનિયા ગાંધીએ કાર્યકરોને વંદે માતરમ ગાતા રોક્યા? ભાજપના આરોપ પર કોંગ્રેસે આપ્યો જવાબ  

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
6 એવી વસ્તુઓ વિશે જાણો જેને ખાવાનું છોડો એટલે વજન વધતું અટકે અને ફટાફટ ઓછું થાય
2
3
4
5