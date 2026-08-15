/સોનિયા ગાંધીએ કાર્યકરોને વંદે માતરમ ગાતા રોક્યા? ભાજપના આરોપ પર કોંગ્રેસે આપ્યો જવાબ  

આજે 80મો સ્વાતંત્ર્ય દિવસ છે. ત્યારે પહેલીવાર લાલ કિલ્લાની પ્રાચીરથી વંદે માતરમ્ પણ ગૂંજ્યું. વંદે માતરમમાં આમ તો છ અંતરા છે. જેમાંથી બે અંતરા ગવાતા હતા. પરંતુ 2026માં ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા બહાર પડેલા નવા પ્રોટોકોલ મુજબ વંદે માતરમના છ અંતરા ગાવાની વાત કરાઈ છે. કોંગ્રેસ મુખ્યાલયમાં પણ શનિવારે તિરંગો ફરકાવવામાં આવ્યો અને આ અવસરે વંદે માતરમ્ ગાવામાં આવ્યું. જો કે તેને લઈને કેટલાક સવાલ પણ ઊભા થયા.
ભાજપના પ્રવક્તા આર પી સિંહે સવાલ ઊભા કર્યા. તેમણે સોનિયા ગાંધી પર વંદે માતરમ્ રોકવા માટે કહેવાનો આરોપ લગાવ્યો. ભાજપના પ્રવક્તાએ એક્સ પર પોસ્ટ શેર કરીને કોંગ્રેસ નેતા સોનિયા ગાંધી પર સવાલ ઉઠાવ્યા. તેમનું કહેવું છે કે જ્યારે વંદે માતરમ ગાવામાં આવતું હતું ત્યારે સોનિયા ગાંધી કથિત રીતે એટલા નારાજ થઈ ગયા કે તેમણે પાર્ટી કાર્યકરોને તે રોકવા માટે જણાવ્યું. આર પી સિંહે સોનિયા ગાંધીને સવાલ કર્યો કે વંદે માતરમ્ પર આટલી નફરત કેમ છે.
#WATCH | Delhi: The full Vande Mataram, was played at 80th Independence Day celebrations held at Congress headquarters today
Congress President Mallikarjun Kharge, CPP chairperson Sonia Gandhi and LoP Lok Sabha Rahul Gandhi and others were present on the occassion pic.twitter.com/BOkL9lbvMQ
— ANI (@ANI) August 15, 2026
કોંગ્રેસે કરી સ્પષ્ટતા
આ સમગ્ર મામલે કોંગ્રેસના નેતાઓએ સાફ શબ્દોમાં કહી દીધુ કે વંદે માતરમ્ દરમિયાન કોઈ વિક્ષેપ પડ્યો નહતો. કોંગ્રેસ નેતા જયરામ રમેશે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે વંદે માતરમને લઈને કોઈ વિવાદ નથી.
તેમણે કહ્યું કે, વંદે માતરમને લઈને ઓક્ટોબર 1937માં કોંગ્રેસ કાર્યસમિતિની બેઠક થઈ. જેમાં ગાંધીજી, નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોસ, મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદ, ચક્રવર્તી રાજગોપાલાચારી, અને પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ સામેલ હતા. આ બેઠકમાં ગુરુદેવ રબિન્દ્રનાથ ટાગોરની સલાહ પર તેમણે નિર્ણય લીધો કે વંદે માતરમ્ કોંગ્રેસ અધિવેશનોમાં ગાવામાં આવશે. ગુરુદેવ રબિન્દ્રનાથ ટાગોરે એવી સલાહ આપી હતી કે પહેલી પંક્તિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે અને ત્યારથી કોંગ્રેસ અધિવેશનોમાં અમારા કાર્યકરો અને તમામ લોકો વંદે માતરમ્ ગાય છે. તેમાં કોઈ વિવાદ નથી.
वंदे मातरम विवाद पर जयराम रमेश का बयान, 'पूरा वंदे मातरम गाया गया, वंदे मातरम रोकने की कोशिश नहीं हुई..'#Congress #VandeMatram @theanupamajha pic.twitter.com/OpO2CtgwGk
— Zee News (@ZeeNews) August 15, 2026
કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેડાએ પણ સફાઈ આપતા કહ્યું કે, કોંગ્રેસ મુખ્યાલયમાં વંદે માતરમ્ દરમિયાન કોઈ વિક્ષેપ પડ્યો નહતો. રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને કોંગ્રેસના નેતા અશોક ગેહલોતે પણ સ્પષ્ટીકરણ રજૂ કર્યું છે. તેમનું કહેવું છે કે વંદે માતરમ્ વિશે કોઈ વિવાદ નથી.
જ્યારે ભાજપના નેતા અમિત માલવીયએ પણ તેના પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે, વંદે માતરમના શરૂઆતના છંદ ગવાયા બાદ સોનિયા ગાંધીએ તેને રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અમિત માલવીયએ રાહુલ ગાંધી ઉપર પણ ઈશારા કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે રાહુલ ગાંધીએ પણ તેને બંધ કરવાનો ઈશારો કર્યો.