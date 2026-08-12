/આઝાદીનો જશ્ન, નહીં રહે ટેન્શન: દિલ્હીથી કાશ્મીર સુધી કડક સિક્યોરિટીનું ચક્રવ્યૂહ, લાલ કિલ્લાથી લાલ ચોક સુધી હાઈ એલર્ટ

80માં સ્વતંત્રતા દિવસ પહેલા દેશની રાજધાની દિલ્લીથી કાશ્મીર સુધી સુરક્ષા ચક્ર તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. ગુપ્ચકર એજન્સીઓના ઈનપુટ બાદ દિલ્લીના તમામ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સુરક્ષા વધારવામાં આવી છે. તો કાશ્મીર ઘાટી પણ છાવણીમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. 15મી ઓગસ્ટ પહેલા કેવી છે સુરક્ષા વ્યવસ્થા...જુઓ આ ખાસ અહેવાલમાં..
સુરક્ષા બાબતે એજન્સીઓગંભીર છે. એવો કોઈ ચોક નથી..એવી કોઈ ગલી નથી..એવો કોઈ રોડ નથી..જ્યાં સુરક્ષા દળોનો પહેરો નથી...15 ઑગસ્ટ પહેલા દિલ્લી હોય કે જમ્મૂ કાશ્મીર..ચારે તરફ સુરક્ષાનું ચક્ર તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.
સૌથી પહેલા વાત દેશની રાજધાની દિલ્લીની કરીએ. અહીં પોલીસે સુરક્ષાની એવી જાળ બિછાવીને રાખી છે કે, એક કાંકરી પણ ન હલી શકે. દિલ્લીમાં સિક્યોરિટી એટલી ટાઈટ કરવામાં આવી છે કે, અહીં આવતા જતા તમામ શખ્સો પર પોલીસની નજર છે.
અને આવી જ રીતે દમીન પર પણ સુરક્ષાબળો તહેનાત છે. તમે જોઈ શકો છો કે, કેવી રીતે આવતા-જતા દરેક વાહનની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. કોઈ પણ નાપાક ષડયમંત્રને નિષ્ફળ કરવા માટે સુરક્ષા કર્મચારીઓ તૈયાર છે.
સુરક્ષાના જવાબદારી માત્ર જવાનો પર જ નથી. ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ ખુદ સ્થળ પર હાજર છે. સતત સુરક્ષાની સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે. દિવસ હોય કે રાત ..પોલીસ સતત સતર્ક છે.
દેશની રાજધાની દિલ્લીની જેમ કાશ્મીર ઘાટીમાં પણ હાઈ અલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ગુપ્તચર એજન્સીઓના ઈનપુટ પ્રમાણે સ્વતંત્રતા દિવસની આસપાસ આતંકી સંગઠનો નાપાક ષડયંત્રને અંજામ આપવાની કોશિશમાં છે. જુલાઈમાં થયેલી હત્યાઓ અને તે બાદ આવેલા ધમકીભર્યા પત્રો બાદ સુરક્ષા બળોએ કાશ્મીરમાં ચોક્સાઈ વધારી દીધી છે.
ગુપ્તચરોના ઈનપુટ પ્રમાણે લશ્કર-એ-તૈયબા જેવા સંગઠનો પોતાના નાપાક ઈરાદાઓને અંજામ આપવા માટે ટાર્ગેટ કિંલિંગ અથવા ભીડ વાળા વિસ્તારોને નિશાન બનાવી શકે છે. પરંતુ આપણી સુરક્ષા એજન્સીઓ તેમના દરેક ઈરાદાઓ પર પાણી ફેરવવા માટે મક્કમ છે.
દેશના જાંબાઝ સૈનિકો અને સુરક્ષા બળોની તહેનાતી એ આશ્વાસન અપાવે છે કે, દુશ્મનોની કોઈ ચાલ સફળ નહીં થાય. દરેક ખતરાનો જડબાતોડ જવા આપવા માટે સેના તૈયાર છે.