/આકાશ ચીરીને અંતરિક્ષ તરફ રવાના થયું વિક્રમ-1, 3D પ્રિન્ટેડ એન્જિનની તાકાતથી સ્કાઈરૂટે ઈતિહાસ રચ્યો

ભારતની ખાનગી સ્પેસ કંપની સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસે આજે એક મોટી ઉપલબ્ધિ મેળવી છે. કંપનીનું વિક્રમ-1 રોકેટ શ્રીહરિકોટાના સતીષ ધવન સ્પેસ સેન્ટરથી સફળતાપૂર્વક લોન્ચ થયું. આ ભારતના પ્રાઈવેટ સેક્ટરનું પહેલું ઓર્બિટલ રોકેટ લોન્ચિંગમાંથી એક છે, જેણે આખા દેશને ગર્વની અનુભૂતિ કરવાની તક આપી છે.
વિક્રમ-1 લોન્ચ કરાયું
નિર્ધારિત સમય 11.30 કરતા થોડું મોડું 12.05 કલાકે વિક્રમ-1ને લોન્ચ કરાયું. રોકેટે નિર્ધારિત સમય પર તમામ તબક્કા પસાર કર્યા. ઉપગ્રહને યોગ્ય ઓર્બિટમાં સ્થાપિત કર્યા. ઈસરોના વૈજ્ઞાનિકોએ આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને મોનિટર કરી. આ મિશનનું નામ આગમન રાખવામાં આવ્યું છે.
#WATCH | Andhra Pradesh: India's first privately developed orbital-class rocket, Vikram-1, launched from the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota
Built by Hyderabad-based Skyroot Aerospace, Vikram-1 is powered by three solid-fuel stages and a liquid orbital adjustment… pic.twitter.com/QQC9CPjcxH
— ANI (@ANI) July 18, 2026
આ લોન્ચ ફક્ત સ્કાયરૂટ માટે જ નહીં પરંતુ ભારતના આખા પ્રાઈવેટ સેક્ટર માટે એક મોટી તક છે. વર્ષ 2020માં સરકારે સ્પેસ સેક્ટરમાં મોટા ફેરફાર કર્યા હતા. ત્યારબાદ ખાનગી કંપનીઓને પણ રોકેટ, સેટેલાઈટ, અને લોન્ચ સર્વિસ પર કામ કરવાની મંજૂરી મળી.
સ્કાયરૂટ આ અગાઉ 2022માં વિક્રમ-એસ નામનું સબ ઓર્બિટલ રોકેટ પણ લોન્ચ કરી ચૂકી છે. પરંતુ તે મિશનમાં સેટેલાઈટને ઓર્બિટમાં મોકલાયો નહતો. આ વખતે લક્ષ્ય અલગ હતું. વિક્રમ-1 અનેક ગ્રાહકોના નાના સેટેલાઈટને પૃથ્વીથી લગભગ 450 કિમીની ઊંચાઈએ લો અર્થ ઓર્બિટમાં પહોંચાડશે. આ ત્રણ ડેવલપમેન્ટ મિશનોમાં પહેલું મિશન હશે. ત્યારબાદ રોકેટને નિયમિત કોમર્શિયલ લોન્ચ માટે તૈયાર કરાશે.
ઓર્બિટલ રોકેટ કેમ છે ખાસ?
સબ ઓર્બિટલ અને ઓર્બિટલ રોકેટમાં મોટો ફરક હોય છે. સબ ઓર્બિટલ રોકેટ અંતરીક્ષ સુધી જઈને પાછું ફરે છે. પરંતુ ઓર્બિટલ રોકેટ સેટેલાઈટને એટલી તેજ રફ્તાર આપે છે કે તે પૃથ્વીની ઓર્બિટમાં ઘૂમતું રહે છે. જો વિક્રમ-1 સફળ રહ્યું તો પહેલીવાર કોઈ ભારતીય પ્રાઈવેટ કંપનીનું રોકેટ આ કામ કરશે.
#WATCH | Vikram-1 Test Flight-1's Orbital Adjustment Module fires up its 3D-printed liquid engine- the one stage that can start, stop and restart in space- for the final push to orbit.
Built by Hyderabad-based Skyroot Aerospace, Vikram-1 is powered by three solid-fuel stages… pic.twitter.com/rd6cREsbSy
— ANI (@ANI) July 18, 2026
કેવું છે આ વિક્રમ-1 રોકેટ?
વિક્રમ-1 ચાર તબક્કાવાળું રોકેટ છે. પહેલાના ત્રણ તબક્કામાં ઠોસ ઈંધણનો ઉપયોગ કરાયો હતો. ચોથા તબક્કામાં લિકવિડ ફ્યૂલ એન્જિન લાગેલું છે જેને જરૂર પડ્યે ફરીથી ચાલુ કરી શકાય છે. તેનાથી સેટેલાઈટને તેની નિર્ધારિત ઓર્બિટમાં વધુ યોગ્ય જગ્યા પર પહોંચાડવામાં મદદ મળે છે. આ રોકેટ ખાસ કરીને નાના સેટેલાઈટ લોન્ચ કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે.
#WATCH | Andhra Pradesh: The solid-propulsion phase of India's first privately developed orbital-class rocket, Vikram-1, is complete.
Every solid stage of Vikram-1 Test Flight-1 has fired and separated as designed. Next is the Orbital Adjustment Module: Skyroot Aerospace… pic.twitter.com/KPTrdAtqtn
— ANI (@ANI) July 18, 2026
સ્કાયરૂટની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ?
સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસની શરૂઆત 2018માં ઈસરોના પૂર્વ એન્જિનિયર પવનકુમાર ચંદાના અને નાગા ભરત ડાકાએ કરી હતી. 2020માં સ્પેસ સેક્ટર ખુલ્યા બાદ કંપનીએ ઓર્બિટલ રોકેટ બનાવવા પર ઝડપથી કામ કર્યું. હવે વિક્રમ-1 તે સફરનો મહત્વનો પડાવ છે.
#WATCH | Delhi: Union Minister of Science and Technology Jitendra Singh watches the live broadcast of the launch of India's first privately developed orbital-class rocket, Vikram-1. It has been launched from the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota pic.twitter.com/Jws5VI337U
— ANI (@ANI) July 18, 2026
મિશનની સફળતાથી ભારતના પ્રાઈવેટ સ્પેસ સેક્ટરને મોટી મજબૂતી મળશે અને ભવિષ્યમાં દેશથી મોટા કોમર્શિયલ સેટેલાઈટ લોન્ચ થઈ શકશે. આ લોન્ચ પર સમગ્ર દેશની નજર હતી. કારણ કે તે ભારતના પ્રાઈવેટ સ્પેસ સેક્ટરની અત્યાર સુધીમાં સૌથી મોટી પરીક્ષા ગણાઈ રહી હતી.