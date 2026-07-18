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આકાશ ચીરીને અંતરિક્ષ તરફ રવાના થયું વિક્રમ-1, 3D પ્રિન્ટેડ એન્જિનની તાકાતથી સ્કાઈરૂટે ઈતિહાસ રચ્યો

Vikram 1 Rocket Launch: આજનો દિવસ ભારતીય અંતરિક્ષ વિજ્ઞાન માટે ખુબ મહત્વનો છે. આજે દેશનું પહેલું પ્રાઈવેટ ઓર્બિટલ રોકેટ વિક્રમ-1એ આકાશ તરફ ઉડવાનું શરૂ કરીને ઈતિહાસ રચ્યો. મિશન આગમન હેઠળ આ લોન્ચિંગ એટલા માટે ખાસ છે  કારણ કે આ 7 માળ જેટલા ઊંચા રોકેટને ખુબ જ હળવા ઓલ કાર્બન કમ્પોઝિટ માળખા અને અત્યાધુનિક 3ડી પ્રિન્ટેડ એન્જિનથી તૈયાર કરાયું છે. 

Published: Jul 18, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:25 PM IST
આકાશ ચીરીને અંતરિક્ષ તરફ રવાના થયું વિક્રમ-1, 3D પ્રિન્ટેડ એન્જિનની તાકાતથી સ્કાઈરૂટે ઈતિહાસ રચ્યો
Source: Bureau

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