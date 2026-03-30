ઘરની છતથી લઈને ખાવાના અનાજ સુધી.... આ 33 પ્રશ્નોના જવાબ રાખજો તૈયાર! 1 એપ્રિલથી શરૂ થશે જનગણનાનો પ્રથમ તબક્કો
Census 2027: 1 એપ્રિલથી શરૂ થનાર દેશની પ્રથમ ડિજિટલ જનગણના માટે 33 સવાલોની પ્રશ્ન બેંક તૈયાર છે. તેમાં તમારા ઘરની બનાવટ, પરિવારના મુખિયાની જાણકારી અને અનાજથી લઈને ગાડીઓ સુધીનું લિસ્ટ માંગવામાં આવ્યું છે. ખાસ વાત છે કે તમે ખુદ સેલ્ફ-એન્યુમરેશન પોર્ટલ દ્વારા આ જાણકારી સરકાર સુધી પહોંચાડી શકો છો. આ ડેટા આવનાર દાયકામાં દેશની નવી યોજનાઓ અને સુવિધાઓનો આધાર બનશે.
- 1 એપ્રિલથી શરૂ થશે જનગણનાનો પ્રથમ તબક્કો
- લોકોને પૂછવા માટે 33 સવાલોનું લિસ્ટ જાહેર
- લિવ-ઇન રિલેશનશિપને લઈને મોટો નિર્ણય
દેશની 16મી જનગણના હવે માત્ર વસ્તુના આંકડા નહીં, પરંતુ તમારી રહેણી-કરણીની સંપૂર્ણ ડિજિટલ કુંડળી હશે. સરકાર દ્વારા 33 નવા FAQ (હંમેશા પૂછાતા સવાલ) જણાવે છે કે આ વખતે ઘરની બનાટવ, ઉપયોગ થનાર અનાજ અને ત્યાં સુધી તમારી પાસે ઉપલબ્ધ ગાડીઓના પ્રકાર પર પણ નજર રહેશે. 1 એપ્રિલથી શરૂ થઈ રહેલા આ અભિયાનમાં પ્રથમવાર જનતાને ખુદ પોતાની જાણકારી ઓનલાઈન પોર્ટલ પર ભરવાની મોટી સુવિધા આપવામાં આવી છે.
જનગણનાને લઈને કેન્દ્ર સરકારે એક ઐતિહાસિક અને સામાજિક ફેરફારવાળું પગલું ભર્યું છે. સરકારે પ્રથમ તબક્કાની જનગણના માટે 33 સવાલોનું લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે. તેમાં સૌથી ચોંકાવનારી અને મોટી વાત 'લિવ-ઇન રિલેશનશિપ'ને લઈને કહેવામાં આવી છે.
લિવ-ઇન કપલ્સ માટે શું છે નિયમ?
સેલ્ફ-એન્યુમરેશન (સ્વ-ગણના) પોર્ટલ પર જારી જાણકારી પ્રમાણે જો કોઈ કપલ લિવ-ઇન-રિલેશનશિપમાં રહે છે અને તે પોતાના સંબંધને એક સ્થિર સંબંધ માને છે તો જનગણના દરમિયાન તેને પરિણીત કપલ માનવામાં આવશે. આ પ્રથમવાર છે જ્યારે જનગણનાના સત્તાવાર સવાલોમાં આ પ્રકારના સામાજિક માળખાને સ્પષ્ટ રૂપથી જગ્યા આપવામાં આવી છે.
ખુદ ભરી શકશો પોતાની જાણકારી
સરકારે તે લોકો માટે એક ખાસ પોર્ટલ ખોલ્યું છે, જે સેલ્ફ-એન્યુમરેશનનો વિકલ્પ ઈચ્છે છે. એટલે કે તમે ખુદ તમારી જાણકારી ઓનલાઈન પોર્ટલ પર દાખલ કરી શકશો. આ સુવિધા જનગણનાના બંને તબકા હાઉસલિસ્ટિંગ (HLO) અને જનસંખ્યા ગણતરી માટે ઉપલબ્ધ હશે. જનતાની સરળતા માટે પોર્ટલ પર 33 સવાલોનું લિસ્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
1 એપ્રિલ 2026થી શરૂ થશે પ્રથમ તબક્કો
સરકારે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે 1 એપ્રિલ 2026થી વસ્તુ ગણતરીનો પ્રથમ તબક્કો શરૂ થશે. આ દરમિયાન ઘર-ઘર જઈને કે ઓનલાઈન માધ્યમથી નાગરિકોને 33 સવાલ પૂછવામાં આવશે.
જનગણનાના ફીલ્ડ વર્કનું કાર્ય શરૂ થઈ રહ્યું છે અને તે બે તબક્કામાં સંપન્ન થશે. આંકડા ડિજિટલ રૂપથી સંકલિત અને સંપન્ન થશે. બંધારણના આર્ટિકલ 69 હેઠળ જનગણના થશે, છેલ્લે 2011મા જનગણના થઈ હતી. મહત્વનું છે કે આ જનગણના સેન્સસ 2027 16મું છે અને આઝાદી બાદ આઠમું છે. આ વસ્તી ગણતરી સંપૂર્ણ રીતે ગોપનીય છે અને આરટીઆઈથી પણ તેની જાણકારી જાહેર કરવામાં આવશે નહીં. રાજ્ય સરકારનું તંત્ર આ પ્રક્રિયાને સંપન્ન કરાવશે. ગૃહમંત્રીની આગેવાનીમાં આ જનગણનાની પ્રક્રિયા પૂરી કરવામાં આવશે, જેના મંત્રાલયથી રાજ્યના ચીફ સેક્રેટરીને નિર્દેશ આપવામાં આવશે.
આ સવાલ પૂછવામાં આવશે
ઘરની બનાવટઃ ઘરની ફર્શ, દીવાલ અને છતમાં કઈ સામગ્રી (મટીરિયલ) નો ઉપયોગ થયો છે?
પરિવારના મુખિયાઃ ઘરના મુખિયાનું નામ, લિંગ અને તે કયા સમુદાય (SC, ST કે અન્ય) સાથે સંબંધ ધરાવે છે.
સુવિધાઓ અને વાહનઃ ઘરમાં પીવાનું પાણી અને વીજળીની સુવિધા છે? તમારી પાસે ક્યા પ્રકારના વાહન (સાયકલ, સ્કૂટર-કાર વેગેરે) છે.
ખાનપાનઃ પરિવારમાં મુખ્ય રૂપથી ક્યા અનાજનું સેવન કરવામાં આવે છે?
પરિણીત કપલઃ ઘરમાં કેટલા પરિણીત કપલ રહે છે? (અહીં લિવ-ઇનનો નિયમ લાગૂ થશે)
ઘરની સ્થિતિઃ મકાન નંબર, બિલ્ડિંગ નંબર અને ઘરનો માલિકી હક શું છે?
ભવન નંબરથી થશે શરૂઆત
પ્રશ્નના ક્રમમાં ભવન નંબર (પાલિકા કે સ્થાનીક તંત્રએ આપેલો નંબર) અને જનગણના મકાન નંબરથી શરૂ થશે. ત્યારબાદ ગણના કરનાર અધિકારી ઘરની દીવાલ, છતમાં ઉપયોગ થનારી સામગ્રી વિશે પૂછશે. સાથે ઘરનો ઉપયોગ, તેની સ્થિતિ અને પરિવારમાં સામાન્ય રૂપથી રહેતા વ્યક્તિની સંખ્યાની જાણકારી એકત્ર કરવામાં આવશે.
અધિકારી પરિવારના મુખ્યા વિશે જાણકારી એકત્ર કરશે, જેમ કે તેનું નામ, લિંગ અને શું તે અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ કે અન્ય સમુદાયમાંથી છે. સાથે મકાનના માલિકી હકની સ્થિતિ પણ પૂછવામાં આવશે.
Census 2027 નોટિફિકેશનના મુખ્ય પાસા
જનગણના 2027ના ઈરાદાનું ગેઝેટ નોટિફિકેશન 16 જૂન 2025ના જારી કરવામાં આવ્યું.
પ્રથમ તબક્કાના સમયગાળાનું નોટિફિકેશન 7 જાન્યુઆરી 2026ના જારી કરવામાં આવ્યું.
હાઉસ લિસ્ટિંગ ઓપરેશન એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર 2026 વચ્ચે પૂરુ કરવામાં આવશે.
સેલ્ફ એન્યુમરેશન હાઉસ લિસ્ટિંગના ઠીક 15 દિવસના સમયગાળામાં થશે.
પ્રથમ તબક્કાના પ્રશ્નોનું નોટિફિકેશન 22 જાન્યુઆરી 2026ના જારી કરવામાં આવ્યું.
બીજા તબક્કાના સમયગાળા અને પ્રશ્નનું નોટિફિકેશન હવે જાહેર થશે.
સરકારે લોકોને જનગણનામાં ભાગ લેવાની અપીલ કરી છે.
11000 કરોડનો થશે ખર્ચ
ઘરની સ્થિતિ કેવી છે... આવા અનેક સવાલો લોકોને પૂછવામાં આવશે. આ પ્રક્રિયામાં 11 હજાર કરોડથી વધુની રકમ પ્રક્રિયા માટે મંજૂર કરવામાં આવી છે. ચીફ સેક્રેટરીની કોન્ફરન્સ થઈ છે, ફીલ્ડ ટેસ્ટ થયો છે અને બધા પ્રશ્નોને લઈને જિલ્લા સ્તર પર સેન્સસ માટે અધિકારીઓની નિમણૂંક થઈ છે. આ પ્રક્રિયામાં 36 વહીવટી યુનિટ છે.
વસ્તી ગણતરી 2027: ઘર-યાદી અને ઘર ગણતરી પ્રશ્નો
**ઘરની માહિતી**
લાઇન નંબર
મકાન નંબર
વસ્તી ગણતરી ઘર નંબર
ઘરના ફ્લોરની મુખ્ય સામગ્રી
ઘરની દિવાલોની મુખ્ય સામગ્રી
ઘરની છતની મુખ્ય સામગ્રી
ઘરનો ઉપયોગ (રહેણાંક / દુકાન / અન્ય)
ઘરની સ્થિતિ (સારી / સામાન્ય / નબળી)
પરિવારની સંખ્યા
સામાન્ય રીતે ઘરમાં રહેતા વ્યક્તિઓની કુલ સંખ્યા
ઘરના વડાનું નામ
ઘરના વડાનું લિંગ
શું ઘરનો વડા SC/ST/અન્ય શ્રેણીઓનો છે?
ઘરની માલિકીની સ્થિતિ (માલિકી / ભાડા / અન્ય)
ઘરગથ્થુઓ દ્વારા કબજે કરાયેલા લિવિંગ રૂમની સંખ્યા
ઘરમાં પરિણીત યુગલોની સંખ્યા
ઘરમાં ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ...
પીવાના પાણીનો મુખ્ય સ્ત્રોત
પીવાના પાણીની ઉપલબ્ધતા
પ્રકાશનો મુખ્ય સ્ત્રોત
શૌચાલય સુવિધા
શૌચાલયનો પ્રકાર
ગંદા પાણી માટે ડ્રેનેજ સિસ્ટમ
બાથરૂમ સુવિધા
રસોડા અને LPG/PNG કનેક્શનની ઉપલબ્ધતા
રસોઈ માટે વપરાતું મુખ્ય બળતણ
ઘરગથ્થુ સંપત્તિ
રેડિયો / ટ્રાન્ઝિસ્ટર
ટેલિવિઝન
ઇન્ટરનેટ સુવિધા
લેપટોપ / કમ્પ્યુટર
ટેલિફોન / મોબાઇલ / સ્માર્ટફોન
સાયકલ / સ્કૂટર / મોટરસાયકલ / મોપેડ
કાર / જીપ / વાન
**અન્ય માહિતી**
ઘરગથ્થુઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતું મુખ્ય અનાજ
મોબાઇલ નંબર
