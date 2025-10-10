Prev
Big Breaking: કાબુલમાં ફરી દૂતાવાસ ખોલશે ભારત, અફઘાનિસ્તાને પણ આપ્યું મોટું 'વચન', જાણો મહત્વની વાતો

S Jaishankar Amir Khan Muttaqi: અફઘાનિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી આમિર ખાન મુત્તાકી હાલ ભારતના આઠ દિવસના પ્રવાસે છે. દિલ્હીમાં આજે તેમની વિદેશમંત્રી જયશંકર સાથે થયેલી મુલાકાતમાં દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો.

Oct 10, 2025

અફઘાનિસ્તાનના વિદેશમંત્રી આમિર ખાન મુત્તકી ભારતના ઐતિહાસિક પ્રવાસે છે. શુક્રવારે વિદેશમંત્રી એસ જયશંકર અને મુત્તકી વચ્ચે ખુબ જ મહત્વની વાતચીત થઈ. વિદેશમંત્રી એસ જયશંકરે કહ્યું કે અફઘાનિસ્તાનની સંપ્રભુતા, ક્ષેત્રીય અખંડિતતા અને સ્વતંત્રતા માટે ભારત સંપૂર્ણ રીતે પ્રતિબદ્ધ તથા એમ પણ કહ્યું કે ભારત જલદી કાબુલમાં પોતાનું દૂતાવાસ ખોલશે. અત્રે જણાવવાનું કે ચાર વર્ષ પહેલા અશરફ ગનીના અફઘાનિસ્તાનથી ભાગવા અને તાલિબાનના કબજા બાદ ભારતે પોતાનું દૂતાવાસ કાબુલમાં બંધ કરી દીધુ હતું. નોંધનીય છે કે હાલ અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે પણ સબંધ તણાવપૂર્ણ છે. આવામાં ભારત અને અફઘાનિસ્તાનની નીકટતા પાકિસ્તાન માટે એક મોટો પડકાર બની ગયો છે. 

કાબુલમાં દૂતાવાસ
ભારતે કાબુલમાં પોતાના ટેક્નિકલ મિશનને દૂતાવાસનો દરજ્જો આપવાની જાહેરાત કરી છે. આ બંને દેશો માટે ખુબ મોટું ને મહત્વપૂર્ણ રાજકીય પગલું છે. વિદેશમંત્રી એસ જયશંકરે અફઘાનિસ્તાનના પ્રતિનિધિમંડળનું દિલ્હીમાં ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું. બેઠક દરમિયાન ભારતની સુરક્ષા પ્રત્યે અફઘાનિસ્તાનની સંવેદનશીલતાને બેરદાવી. તેમણે કહ્યું કે આ મુસાફરી બંને દેશોના સંબંધોને આગળ વધારવામાં એક પગલું છે. વ્યક્તિગત મુલાકાતનું વિશેષ મહત્વ છે કારણ કે તેનાથી દ્રષ્ટિકોણ બદલાય છે અને સંયુક્ત હિત સમજમાં આવે છે. 

વિદેશ મંત્રી જયશંકરે પહેલગામ આતંકી હુમલા દરમિયાન અફઘાનિસ્તાનના સમર્થનનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું કે આતંકવાદના તમામ રૂપો અને અભિવ્યક્તિઓ સામે લડવા માટે પ્રયત્નોનો સમન્વય કરવો જરૂરી છે. બંને દેશ આ મુદ્દે એક સાથે કામ કરશે. આ ક્ષેત્રીય સુરક્ષા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ભારતે અફઘાનિસ્તાનની સંપ્રભુતા, ક્ષેત્રીય અખંડિતતા અને સ્વતંત્રતા માટે પૂર્ણ પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી. ભારતનું વલણ એ જ છે કે અફઘાન લોકોનું ભવિષ્ય તેમને જ નક્કી કરવા દેવું જોઈએ. 

શું કહ્યું અફઘાન વિદેશ મંત્રીએ
અફઘાનિસ્તાનના વિદેશમંત્રી અમિર ખાન મુત્તાકીએ ભારત સાથે મિત્રતાની વાત કરી અને અનેક મહત્વપૂર્ણ વાતો શેર કરી. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકાના કબજા દરમિયાન અનેક ઉતાર ચડાવ આવ્યા. પરંતુ અફઘાનિસ્તાને ક્યારેય ભારત વિરુદ્ધ નિવેદનો આપ્યા નથી. તેમણે હંમેશા ભારત સાથે સારા સંબંધોને મહત્વ આપ્યું. મુત્તાકીએ કહ્યું કે, અફઘાનિસ્તાન કોઈ પણ સૈન્યને પોતાની જમીનનો ઉપયોગ  બીજા દેશો વિરુદ્ધ ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપશે નહીં. આ ક્ષેત્ર માટે એક પડકાર છે અને અફઘાનિસ્તાન તેમાં સૌથી આગળ છે. 

મુત્તાકીએ છેલ્લા ચાર વર્ષમાં અફઘાનિસ્તાનમાં આવેલા ભૂકંપથી મચેલી તબાહી બાદ ભારતની મદદ માટે આભાર જતાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે આ દેખાડે છે કે મુશ્કેલ સમયમાં ભારત અફઘાનિસ્તાનની પડખે ઊભું રહે છે. અફઘાનિસ્તાન ભારતને એક નજીકનો મિત્ર ગણે છે. મુત્તકીએ કહ્યું કે બંને દેશો વચ્ચે બનેલી સમજણનો ઉપયોગ કરીને ક્ષમતાઓ અને તકોનો ફાયદો ઉઠાવવો જરૂરી છે. આ વ્યવહારિક બાબત છે જે બંને દેશો માટે ફાયદાકારક બને. 

 

