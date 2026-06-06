/ભારત-બાંગ્લાદેશ આ ટબુકડા ટાપુ માટે ઝઘડતા રહ્યા અને અચાનક ગાયબ થઈ ગયો! 

આ કોઈ ફિલ્મની કહાની નથી પરંતુ કડવું સત્ય હકીકત છે. બંગાળની ખાડીમાં એક એવો ટાપુ હતો જેણે લગભગ ત્રણ દાયકા સુધી ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે તણાવ પેદા કરી રાખ્યો પરંતુ કુદરતને કઈંક બીજુ જ મંજૂર હતું અને એવો ખેલ ખેલ્યો કે આ સમગ્ર ટાપુ જ દુનિયાના નક્શામાંથી ગાયબ થઈ ગયો.
કઈ રીતે શરૂ થયો ઝઘડો
આ વાત વર્ષ 1970ની છે જ્યારે ભોલા નામનું ભયંકર વાવાઝોડું આવ્યું હતું. આ તોફાન બાદ બંગાળની ખાડીમાં એક નાનકડો ટાપુ ઊભરી આવ્યો હતો. આ ખાલી ટાપુ પર કોઈની નજર નહતી પડી. પરંતુ જેવી ભારત અને બાંગ્લાદેશને ખબર પડી કે બંનેએ તેના પર દાવો ઠોક્યો. ભારતે આ ટાપુનું નામ ન્યૂ મૂર આઈલેન્ડ કે પૂર્વાશા નામ રાખ્યું. જ્યારે બાંગ્લાદેશના લોકો તેને સાઉથ તલપટ્ટી કહેવા લાગ્યા. આ આઈલેન્ડ ફક્ત 3.5 કિમી લાંબો અને 3 કિમી પહોળો હતો. પરંતુ તેનું મહત્વ ખુબ હતું.
જ્યારે બંને દેશોની સેનાઓ આમને સામને આવી ગઈ
આ ટાપુ પર કઈ માણસ રહેતો નહતો અને કોઈ પાક્કું ઘર પણ નહતું. આમ છતાં બંને દેશ તેના પર હક જમાવવા માટે ઉત્સુક હતા. વર્ષ 1981માં ભારતે આ ટાપુ પર પોતાના સીમા સુરક્ષા દળના જવાનો મોકલીને પોતાનો તિરંગો લહેરાવ્યો હતો. ત્યારબાદ બાંગ્લાદેશ ભડકી ગયું અને બંને દેશો વચ્ચે યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ આવી ગઈ હતી. વાત જાણે એમ હતી કે બંને દેશોને એવું લાગતું હતું કે આ ટાપુની નીચે ઓઈલ અને નેચરલ ગેસનો ભારે ખજાનો છૂપાયેલો છે. જેના કારણે કોઈ પણ પીછેહટ કરવા તૈયાર નહતું.
અચાનક ચમત્કાર થઈ ગયો
બંને દેશ વર્ષોથી ટેબલ પર બેસીને વાતચીત કરતા રહ્યા પરંતુ આ મુદ્દાનો કોઈ ઉકેલ ન આવ્યો. જે કામ દુનિયાના મોટા મોટા નેતાઓ કે ડિપ્લોમેટ ન કરી શક્યા તે કામ કુદરતે કરી નાખ્ચું. વર્ષ 2010માં જ્યારે વૈજ્ઞાનિકોએ સેટેલાઈટ તસવીરોની તપાસ કરી તો તેમના હોશ ઉડી ગયા. સમુદ્ર વચ્ચે જોવા મળી રહેલો એ ટાપુ હવે સંપૂર્ણ રીતે ગાયબ થઈ ગયો હતો. બંગાળની ખાડીની લહેરોએ તે ટાપુને પોતાનામાં સમાવી લીધો હતો.
ગ્લોબલ વોર્મિંગે વિવાદનો અંત આણ્યો
જાદવપુર યુનિવર્સિટીના સમુદ્રના વૈજ્ઞાનિકોએ પુષ્ટિ કરી કે ન્યૂ મૂર આઈલેન્ડ હવે સંપૂર્ણ રીતે પાણીની નીચે ડૂબી ચૂક્યો છે. એક્સપર્ટ્સનું કહેવું હતું કે ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે સમુદ્રનું જળસ્તર ખુબ ઝડપથી વધી રહ્યું છે. બંગાળની ખાડીમાં પાણીનું સ્તર વાર્ષિક 5 મિલિમીટરની ઝડપથી વધી રહ્યું હતું. જેણે આ સમગ્ર ટાપુનું નામો નિશાન મીટાવી દીધુ. એક વૈજ્ઞાનિકે મજાકીય અંદાજમાં કહ્યું પણ હતું કે જે વિવાદ બંને દેશો મળીને ન ઉકેલી શક્યા તેને ગ્લોબલ વોર્મિંગે ઉકેલી નાખ્યો.
કુદરતે પાઠ ભણાવ્યો
આ ટાપુ ભલે પાણીમાં ડૂબી ગયો પરંતુ તે માણસો માટે એક મોટી ચેતવણી છે. ક્લાઈમેટ ચેન્જ અને વધતું તાપમાન ફક્ત ગ્લેશિયર જ નથી પીઘળાવી રહ્યું પરંતુ આખી જમીન ગળી રહ્યું છે. આજે ન્યૂ મૂર ટાપુ ડૂબી ગયો તો કાલે સુંદરબનના બીજા અનેક ટાપુઓ ઉપર પણ જોખમ મંડરાઈ શકે છે. ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેનો વિવાદ તો ખતમ થઈ ગયો પરંતુ સમુદ્રનું વધતું પાણી હવે બંને દેશો માટે એક નવી મુસીબત બની રહ્યું છે.