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ભારત-બાંગ્લાદેશ આ ટબુકડા ટાપુ માટે ઝઘડતા રહ્યા અને અચાનક ગાયબ થઈ ગયો! 

India-Bangladesh: બે પાડોશી દેશ એક જમીનના ટુકડાં માટે વર્ષોથી ઝઘડતા હોય, બંને દેશોની સેનાઓ આમને સામને આવી જાય, સરકારોમાં બેઠકોનો દોર ચાલુ હોય અને પછી અચાનક ખબર પડે કે તે જમીન જ ગાયબ થઈ ગઈ તો શું થાય? આવું જ કઈક ભારત અને  બાંગ્લાદેશ વચ્ચે બનેલું છે. શું તમને ખબર છે?

Written ByViral Raval
Published: Jun 06, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:43 PM IST
ભારત-બાંગ્લાદેશ આ ટબુકડા ટાપુ માટે ઝઘડતા રહ્યા અને અચાનક ગાયબ થઈ ગયો! 
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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