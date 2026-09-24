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CEC જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ મહાભિયોગ લાવશે INDIA બ્લોક, બંને ગૃહમાં નોટિસ આપવાની તૈયારી

Impeachment Motion: મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ વિપક્ષી દળોએ ફરી મહાભિયોગ પ્રસ્તાવ લાવવાની તૈયારી શરૂ કરી છે. વિપક્ષી દળોએ પ્રસ્તાવનો નવો ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 24, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 05:51 PM IST
CEC જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ મહાભિયોગ લાવશે INDIA બ્લોક, બંને ગૃહમાં નોટિસ આપવાની તૈયારી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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