/CEC જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ મહાભિયોગ લાવશે INDIA બ્લોક, બંને ગૃહમાં નોટિસ આપવાની તૈયારી

Impeachment Motion: મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ INDIA બ્લોક ફરીવાર મહાભિયોગ પ્રસ્તાવ લાવવાની તૈયારીમાં છે. વિપક્ષી દળોએ પ્રસ્તાવનો નવો ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે.
પ્રાપ્ત જાણકારી પ્રમાણે વિપક્ષી દળ આગામી સપ્તાહે લોકસભા અને રાજ્યસભા, બંને ગૃહમાં નોટિસ આપી શકે છે. આ પગલું તેવા સમય પર ભરવામાં આવી રહ્યું છે, જ્યારે ચૂંટણી પંચની અંદર SIR ને લઈને બે ચૂંટણી કમિશનરના વાંધા સંબંધિત ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસનો એક રિપોર્ટ સામે આવ્યો, ત્યારબાદ ચૂંટણી પંચે એક નિવેદન પણ જારી કરવું પડ્યું હતું.
નવા તથ્યોની સામે આપવામાં આવશે નોટિસ
INDIA બ્લોક પ્રમાણે નવા મહાભિયોગ પ્રસ્તાવમાં તાજેતરમાં સામે આવેલી જાણકારીઓ અને ચૂંટણી પંચના કામકાજને લઈને ઉભા થયેલા નવા સવાલોને આધાર બનાવવામાં આવશે. સાથે પ્રથમ પ્રસ્તાવ સામે આવ્યા બાદ નવા તથ્યોને પણ નવી નોટિસમાં સામેલ કરવામાં આવશે.
CEC ની વિરુદ્ધ ત્રીજી નોટિસની તૈયારી
સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈએ સૂત્રોના હવાલાથી જણાવ્યું કે વિપક્ષી દળો વચ્ચે આ મુદ્દા પર સહમતિ છે અને તાજેતરમાં ચૂંટણી પંચની અંદર મતભેદો સાથે જોડાયેલા સમાચાર સામે આવ્યા બાદ આ પહેલને આગળ વધારવાની તૈયારી છે. જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ વિપક્ષી દળ ત્રીજીવાર નોટિસ આપવાની તૈયારી છે. 24 એપ્રિલે રાજ્યસભામાં 73 વિપક્ષી સભ્યોએ તેમની વિરુદ્ધ નોટિસ આપી હતી.
આ પહેલા બંને ગૃહમાં વિપક્ષી સાંસદો તરફથી આવો પ્રસ્તાવ લાવવાની નોટિસ આપવામાં આવી હતી, જેને ફગાવી દેવામાં આવી હતી. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને હટાવવાની પ્રક્રિયા બંધારણના આર્ટિકલ 324(5) હેઠળ નિર્ધારિત છે અને તે માટે સંસદમાં નક્કી પ્રક્રિયાનું પાલન કરવાનું હોય છે.
વિપક્ષી દળોનું કહેવું છે કે એપ્રિલમાં આપવામાં આવેલી મહાભિયોગ નોટિસમાં સીઈસી વિરુદ્ધ કુલ 9 આરોપ લગાવવામાં આવ્યા હતા, હવે SIR સાથે જોડાયેલા મીડિયા ખુલાસા બાદ વિપક્ષ આ આરોપોમાં નવા બિંદુઓ જોડવાની તૈયારીમાં છે.
પંચના તમામ નિર્ણય કાયદેસર
ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ ચૂંટણી પંચે બુધવારે પંચના તમામ નિર્ણય કાયદેસરના ગણાવ્યા હતા. પંચે કહ્યું હતું કે તેમના તમામ સત્તાવાર આદેશ, નિર્ણય અને વહીવટી નિર્દેશ સંપૂર્ણ રીતે કાયદાને અનુરૂપ છે તથા કોઈપણ સંસ્થામાં વિચાર-વિમર્શ દરમિયાન અલગ-અલગ મત અને ટિપ્પણીઓ સામે આવવી સામાન્ય પ્રક્રિયાનો હિસ્સો છે. પંચે તે પણ કહ્યું કે ચૂંટણી કમિશનર દ્વારા આપવામાં આવેલા સૂચનો ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં વધુ સુધાર માટે હતા.