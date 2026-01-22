તૈયાર રહેજો! વસ્તી ગણતરી 2027ના પ્રથમ તબક્કામાં પૂછવામાં આવશે આ પ્રશ્નો, સરકારે જાહેર કરી પ્રશ્નાવલી
India Census 2027: ભારતની વસ્તી ગણતરી 2027ના પ્રથમ તબક્કા હેઠળ મકાનની યાદી (House-listing) અને મકાનોની ગણતરી માટેની પ્રશ્નાવલીનું જાહેરનામું જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
India Census 2027: ભારત સરકારે 2027માં યોજાનારી વસ્તી ગણતરીના પ્રથમ તબક્કા માટે પ્રશ્નાવલીનું નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. બીજા તબક્કા વસ્તી ગણતરી પ્રશ્નાવલી, યોગ્ય સમયે સૂચિત કરવામાં આવશે. પ્રથમ તબક્કાની વસ્તી ગણતરીમાં મકાનની યાદી અને મકાનોની ગણતરી સંબંધિત પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે. નોટિફિકેશનમાં જણાવાયું છે કે, મકાનની યાદી અને મકાનોની ગણતરી માટે માહિતી એકત્રિત કરવા માટે બધા વ્યક્તિઓને નીચેના પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ:
1. મકાન નંબર (નગર અથવા સ્થાનિક સત્તાધિકારી અથવા વસ્તી ગણતરી ૃનંબર)
2. વસ્તી ગણતરી મકાન નંબર
3. વસ્તી ગણતરી મકાનના ફર્શમાં વપરાયેલું મટીરીયલ
4. વસ્તી ગણતરી મકાનની દીવાલમાં વપરાયેલું મટીરીયલ
5. વસ્તી ગણતરી મકાનની છતમાં વપરાયેલું મટીરીયલ
6. વસ્તી ગણતરી મકાનનો ઉપયોગ
7. વસ્તી ગણતરી મકાનની હાલત
8. પરિવાર ક્રમાંક
9. પરિવારમાં સામાન્ય રીતે રહેતી વ્યક્તિઓની કુલ સંખ્યા
10. પરિવારના વડાનું નામ
11. પરિવારના વડાની જાતિ (લિંગ)
12. શું પરિવારના વડા અનુસૂચિત જાતિ / અનુસૂચિત જનજાતિ / અન્ય સાથે સંબંધિત છે?
13. મકાનની માલિકીની સ્થિતિ
14. પરિવાર પાસે રહેવા માટે ઉપલબ્ધ રૂમોની સંખ્યા
15. પરિવારમાં રહેતા પરિણીત દંપતિઓની સંખ્યા
16. પીવાના પાણીનો મુખ્ય સ્ત્રોત
17. પીવાના પાણીના સ્ત્રોતની ઉપલબ્ધતા
18. ઈલેક્ટ્રીસિટીનો મુખ્ય સ્ત્રોત
19. શૌચાલયની સુલભતા
20. શૌચાલયનો પ્રકાર
21. ગંદા પાણીનો નિકાલ (ડ્રેનેજ)
22. સ્નાનગૃહની ઉપલબ્ધતા
23. રસોડું અને એલપીજી (LPG)/પીએનજી (PNG) કનેક્શનની ઉપલબ્ધતા
24. રસોઈ બનાવવા માટે વપરાતું મુખ્ય બળતણ
25. રેડિયો/ટ્રાન્ઝિસ્ટર
26. ટેલિવિઝન
27. ઈન્ટરનેટ સુવિધા
28. લેપટોપ/કમ્પ્યુટર
29. ટેલિફોન/મોબાઈલ ફોન/સ્માર્ટ ફોન
30. સાઈકલ/સ્કૂટર/મોટરસાઈકલ/મોપેડ
31. કાર/જીપ/વેન
32. પરિવાર દ્વારા વપરાશમાં લેવાતું મુખ્ય અનાજ
33. મોબાઈલ નંબર (માત્ર વસ્તી ગણતરી સંબંધિત સંપર્ક માટે)
લોકો પાસેથી અનેક વિગતો પુછવામાં આવશે
આ નોટિફિકેશન ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા રજિસ્ટ્રાર જનરલના માધ્યમથી 'સેન્સસ એક્ટ 1948'ની જોગવાઈઓ હેઠળ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. તે જાન્યુઆરી 2020માં જાહેર કરવામાં આવેલા અગાઉના નોટિફિકેશનનું સ્થાન લેશે. નોટિફિકેશન અનુસાર, વસ્તી ગણતરી અધિકારીઓ વસ્તી ગણતરી 2027 સાથે જોડાયેલા 'હાઉસ-લિસ્ટિંગ અને હાઉસિંગ સેન્સસ શિડ્યુલ' દ્વારા પોતાના નિર્ધારિત વિસ્તારોના તમામ ઘરોમાંથી માહિતી એકઠી કરશે. આ પ્રશ્નોમાં ઘરની સ્થિતિ, પરિવારનું માળખું અને પાયાની સુવિધાઓ સાથે જોડાયેલી વિગતો સામેલ છે. જેમાં બિલ્ડિંગ નંબર, સેન્સસ હાઉસ નંબર, ફ્લોર, દીવાલ અને છત માટે વપરાયેલ મુખ્ય મટીરીયલ, સેન્સસ હાઉસનો ઉપયોગ અને પરિવાર નંબરનો સમાવેશ થાય છે.
Notification of questionnaire of Phase I of Census of India 2027 - Houselisting & Housing Census has been issued. The questionnaire for Phase II i.e. Population Enumeration will be notified in due course.
भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण - मकानसूचीकरण और मकानों की गणना हेतु… pic.twitter.com/1BHbxmA8fN
— Census India 2027 (@CensusIndia2027) January 22, 2026
