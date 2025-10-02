Prev
ભારત અને ચીન વચ્ચે 5 વર્ષ બાદ શરૂ થશે ડાયરેક્ટ ફ્લાઈટ, સામે આવી તારીખ

India China News: આ કરારથી ભારત અને ચીનના લોકોની વચ્ચે સંપર્કને વધુ પ્રોત્સાહન આપશે, જેનાથી દ્વિપક્ષીય સંબંધોને ધીમે ધીમે સામાન્ય બનાવવામાં મદદ મળશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:19 PM IST

ભારત અને ચીન વચ્ચે 5 વર્ષ બાદ શરૂ થશે ડાયરેક્ટ ફ્લાઈટ, સામે આવી તારીખ

India China News: ભારત અને ચીન આ મહિનાના અંત (ઓક્ટોબર 2025) સુધીમાં ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ્સ ફરી શરૂ કરવા સંમત થયા છે. ભારત અને ચીનના નાગરિક ઉડ્ડયન સત્તાવાળાઓ આ વર્ષની શરૂઆતથી જ બન્ને દેશો વચ્ચે સીધી હવાઈ સેવાઓ ફરી શરૂ કરવા અને સુધારેલા હવાઈ સેવાઓ કરાર પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે. આ બન્ને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને ધીમે ધીમે સામાન્ય બનાવવાની ભારત સરકારની નીતિનો એક ભાગ છે.

વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદન અનુસાર, આ ચર્ચાઓ બાદ હવે એ વાત પર સંમતિ બની છે કે ભારત અને ચીન વચ્ચે નિયુક્ત સ્થળોને જોડતી ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ સેવાઓ ઓક્ટોબર 2025ના અંત સુધીમાં શરૂ થઈ શકે છે. આ શિયાળાની ઋતુના સમયપત્રક અનુસાર હશે. જો કે, બન્ને દેશોની નિયુક્ત એરલાઇન્સ વ્યાપારી નિર્ણય પ્રાપ્ત કરે અને તમામ કાર્યકારી માપદંડોને પૂર્ણ કરે.

નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "નાગરિક ઉડ્ડયન સત્તાવાળાઓ વચ્ચેનો આ કરાર ભારત અને ચીન વચ્ચેના લોકો-થી-લોકોના સંપર્કને વધુ પ્રોત્સાહન આપશે, જેનાથી દ્વિપક્ષીય આદાન-પ્રદાનને ધીમે ધીમે સામાન્ય બનાવવામાં મદદ મળશે."

SCO સમિટ
ગયા મહિને શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (SCO) સમિટ દરમિયાન તિયાનજિનમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે સંવાદ, વિશ્વાસ નિર્માણના પગલાં અને પ્રાદેશિક જોડાણને પ્રાથમિકતા આપવા માટે બન્ને દેશોના વ્યવહારિક અભિગમ પર ચર્ચા કરી હતી. આ બેઠકનો ઉદ્દેશ્ય દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત બનાવવા અને ભારત-ચીન સંબંધોમાં તાજેતરની પ્રગતિ પર નિર્માણ કરવાનો હતો.

બન્ને દેશો 3,500 કિલોમીટર લાંબી વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા (LAC) પર પેટ્રોલિંગના નિયમો પર સંમત થયા, જેનાથી ચાર વર્ષ જૂના સરહદ વિવાદમાં ઘટાડો થયો. વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, બન્ને નેતાઓએ ગયા વર્ષના કરારની પ્રશંસા કરી અને સરહદ પર શાંતિ જાળવી રાખી. તેમણે બનિને દેશોના લોકોના લાંબા ગાળાના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને, સરહદ મુદ્દાનો પરસ્પર સંમત અને ન્યાયી ઉકેલ શોધવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી.

ચીનના વિદેશ મંત્રીનો ભારત મુલાકાત
બન્ને નેતાઓ આ મહિનાની શરૂઆતમાં ખાસ પ્રતિનિધિઓની વાતચીત દરમિયાન લેવામાં આવેલા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયોને સમર્થન આપવા પણ સંમત થયા હતા. સપ્ટેમ્બરમાં ચીનના વિદેશ મંત્રી વાંગ યીએ ભારતની મુલાકાત લીધી હતી અને સરહદ મુદ્દા પર ખાસ પ્રતિનિધિઓની વાતચીત કરી હતી. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજિત ડોભાલ સાથેની તેમની મુલાકાત દરમિયાન તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સ્થિર ભારત-ચીન સંબંધ બન્ને દેશોના હિતમાં છે અને વિકાસશીલ દેશો દ્વારા ઇચ્છિત છે. અગાઉ લાંબા સમયથી મુલતવી રાખેલી કૈલાસ-માનસરોવર યાત્રા 2025ના ઉનાળા માટે ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી હતી.
 

