રેઝાંગ લા ! 120 જવાનોએ 1300 સૈનિકોના ઢીમ ઢાળી દીધા હતા, જબરદસ્ત છે સેનાના સાહસની આ સ્ટોરી
18 નવેમ્બર, 1962 ના રોજ, ભારતીય સેનાની 13મી કુમાઉં રેજિમેન્ટે ઇતિહાસ રચ્યો. આ યુનિટના ફક્ત120 સૈનિકોએ બહાદુરીથી વિશાળ ચીની સેનાનો સામનો કર્યો હતો. આજે અમે તમને ભારતીય સેનાના પરાક્રમની આ કહાની જણાવીશું.
Trending Photos
દેશનો ઇતિહાસ ભારતીય સૈનિકોની હિંમત, બલિદાન અને બહાદુરીની ગાથાઓથી ભરેલો છે. એવા ઘણા પ્રસંગો આવ્યા જ્યારે મુઠ્ઠીભર ભારતીય સૈનિકોએ દુશ્મનોને માત્ર શરમજનક હાર જ ન આપી, પરંતુ તેમના નાપાક ઇરાદાઓને પણ ધૂળમાં ભેળવી દીધા. 56 વર્ષ પહેલાંનો આજનો દિવસ, એટલે કે 18 નવેમ્બર, 1962, અને લદ્દાખની ચુશુલ ખીણમાં પ્રવેશવાનો માર્ગ – રેઝાંગ લા – ભારતીય સૈનિકોના આ પરાક્રમ અને બલિદાનની ભાવનાનો સાક્ષી બન્યો હતો. ભારતીય સેનાની 13 કુમાઉંના 120 જવાનોએ મેજર શૈતાન સિંહના નેતૃત્વમાં ચીનના લગભગ 1,300 સૈનિકોને ઠાર માર્યા હતા.
આવો છે યુદ્ધનો ઇતિહાસ...
18 નવેમ્બર, 1962ની સવાર. લદ્દાખની ચુશુલ ખીણ બરફથી ઢંકાયેલી હતી. વાતાવરણમાં એક શાંતિ હતી. પરંતુ આ શાંતિ લાંબો સમય ટકી શકી નહીં. સવારે 03.30 વાગ્યે ખીણનું શાંત વાતાવરણ ગોળીબાર અને ગોળાબારીથી ગુંજી ઉઠ્યું. મોટી માત્રામાં દારૂગોળો અને તોપ સાથે ચીનની પીપલ્સ લિબરેશન આર્મી (PLA)ના લગભગ 3થી 4 હજાર સૈનિકોએ લદ્દાખ પર હુમલો કર્યો હતો. મેજર શૈતાન સિંહના નેતૃત્વ હેઠળની 13 કુમાઉંની એક ટુકડી ચુશુલ ખીણના રક્ષણ માટે તૈનાત હતી.
ભારતીય સૈન્ય ટુકડીમાં માત્ર 120 જવાનો હતા, જ્યારે બીજી તરફ દુશ્મનની વિશાળ સેના હતી. ઉપરથી, વચ્ચે એક પહાડી દિવાલની જેમ ઉભી હતી, જેના કારણે આપણા સૈનિકોની મદદ માટે ભારતીય સેના તરફથી તોપ અને ગોળા પણ મોકલી શકાયા નહોતા. હવે 120 જવાનોએ પોતાના દમ પર ચીનની વિશાળ સેના અને શસ્ત્રોનો સામનો કરવાનો હતો.
આપણા સૈનિકોની સંખ્યા ઓછી હતી અને તેમની પાસે સાધનોની પણ અછત હતી, પરંતુ તેમનો જુસ્સો બુલંદ હતો. 13 કુમાઉંના વીર સૈનિકોએ જે શક્ય બન્યું, તેટલો યોગ્ય વળતો હુમલો શરૂ કરી દીધો.
ભારતની સૈન્ય ટુકડીનું નેતૃત્વ મેજર શૈતાન સિંહ કરી રહ્યા હતા, જેમને પાછળથી પરમ વીર ચક્ર (PVC) થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. તેઓ જાણતા હતા કે યુદ્ધમાં તેમની હાર નિશ્ચિત છે, તેમ છતાં તેઓ બેમિસાલ બહાદુરીનું પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા. તેમણે દુશ્મનની સેના સમક્ષ શરણાગતિ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી દીધો અને અસાધારણ બહાદુરીનો પરિચય આપ્યો.
મેજર શૈતાન સિંહની ટુકડીએ છેલ્લા રાઉન્ડ અને છેલ્લા શ્વાસ સુધી લડાઈ લડી. 13 કુમાઉંના 120 જવાનોએ ચીનના લગભગ 1,300 સૈનિકોને મારી નાખ્યા, પરંતુ વિશાળ સેના સામે તેઓ ક્યાં સુધી ટકી શકે. તેમાંથી 114એ માતૃભૂમિની રક્ષા માટે પોતાનું બલિદાન આપ્યું. 6 જીવતા બચ્યા હતા, જેમને ચીની સૈનિકો યુદ્ધ કેદી બનાવીને લઈ ગયા હતા, પરંતુ તે બધા ચમત્કારિક રીતે બચીને નીકળી ગયા. પાછળથી આ સૈન્ય ટુકડીને પાંચ વીર ચક્ર અને ચાર સેના મેડલથી સન્માનિત કરવામાં આવી હતી.
આ યુદ્ધમાં જે છ જવાનો બચ્યા હતા, તેમાંથી એક માનદ કેપ્ટન રામચંદ્ર યાદવ હતા. તેઓ 19 નવેમ્બરે કમાન્ડ હેડક્વાર્ટર પહોંચ્યા હતા અને 22 નવેમ્બરે તેમને જમ્મુ સ્થિત એક આર્મી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. તેમણે યુદ્ધની સંપૂર્ણ કહાણી જણાવી. યાદવનું માનવું છે કે તેઓ જીવતા એટલા માટે બચ્યા જેથી સમગ્ર દેશને 120 જવાનોની વીરગાથા સંભળાવી શકે.
તેમના જણાવ્યા મુજબ, શરૂઆતમાં ચીન તરફથી ખૂબ જ જબરદસ્ત હુમલો કરવામાં આવ્યો. બે વાર પાછળ ધકેલ્યા પછી પણ તેમનો હુમલો ચાલુ રહ્યો. જલ્દી જ ભારતીય સૈનિકોનો દારૂગોળો ખતમ થઈ ગયો અને તેમણે ખાલી હાથે લડવાનો નિર્ણય કર્યો. એક નાઈક રામ સિંહ જે કુસ્તીબાજ હતા. તેમણે એકલા હાથે દુશ્મનના ઘણા સૈનિકોને મારી નાખ્યા, જ્યાં સુધી કે દુશ્મન તરફથી તેમના માથામાં ગોળી ન મારવામાં આવી.
અહીરવાલ ક્ષેત્રના સૈનિકો
13 કુમાઉંના 120 જવાનો દક્ષિણ હરિયાણાના અહીરવાલ ક્ષેત્ર એટલે કે ગુડગાંવ, રેવાડી, નારનૌલ અને મહેન્દ્રગઢ જિલ્લાના હતા. રેવાડી અને ગુડગાંવમાં રેઝાંગ લાના વીરોની યાદમાં સ્મારકો બનાવવામાં આવ્યા છે. રેવાડીમાં દર વર્ષે રેઝાંગ લા શૌર્ય દિવસ ધામધૂમથી મનાવવામાં આવે છે અને વીર સૈનિકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવે છે.
રેઝાંગ લા નામ કેમ પડ્યું?
રેઝાંગ લા જમ્મુ-કાશ્મીર રાજ્યના લદ્દાખ ક્ષેત્રમાં ચુશુલ ખીણમાં એક પહાડી ઘાટી (દરવાજો) છે. 1962ના યુદ્ધમાં 13 કુમાઉં ટુકડીનો આ અંતિમ મોરચો હતો. તેથી જ તેને રેઝાંગ લા યુદ્ધના નામથી ઓળખવામાં આવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે