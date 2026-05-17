મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન સાથે ભારતે રચ્યો ઇતિહાસ, ટનલ ખોદવા માટે નીચે ઉતરી 350 ટનની 'મહાકટર'

Mumbai Ahmedabad Bullet Train Latest Update: મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટમાં એક મોટો અને ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન પ્રાપ્ત થયો છે. 350 ટન વજનનો એક વિશાળ કટરહેડ સફળતાપૂર્વક મુંબઈના વિક્રોલી શાફ્ટમાં ઉતારવામાં આવ્યો. દેશના સૌથી પડકારજનક અને હાઇ-ટેક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સમાંના એકમાં આ એક મોટી સિદ્ધિ માનવામાં આવી રહી છે.
Mumbai Ahmedabad Bullet Train Latest Update: મુંબઈ જેવા ગીચ વસ્તીવાળા વિસ્તાર નીચે આટલી મોટી ટનલ બનાવવી એ પણ ઓછું પડકારજનક નથી. આ પ્રોજેક્ટમાં ઉપયોગમાં લેવાતા દરેક TBM મશીનનું વજન 3,000 ટનથી વધુ છે, જે તેને દેશના સૌથી મોટા ટનલ મશીનોમાંનું એક બનાવે છે. આટલા મોટા કટરહેડને એકસાથે પરિવહન કરવું અશક્ય હતું, તેથી તેને પાંચ અલગ-અલગ ભાગોમાં બાંધકામ સ્થળ પર લઈ જવામાં આવ્યું. પછી તેને હાઇ-ટેક વેલ્ડીંગ તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને એસેમ્બલ કરવામાં આવ્યું.
આ "મહા કટર" શું છે?
આ 13.6-મીટર-વ્યાસનું કટરહેડ ટનલ બોરિંગ મશીન (TBM)નો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે, જે મુંબઈમાં બનાવવામાં આવી રહેલી 21-કિલોમીટર લાંબી ટનલ ખોદશે. આ ટનલની અંદર, ભારતની પ્રથમ અંડરસી રેલ ટનલ, થાણે ક્રીક નીચે આશરે 7-કિલોમીટરનો ભાગ બનાવવામાં આવશે. આ કટરહેડ એટલી મોટી ટનલ બનાવવામાં સક્ષમ છે કે હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોરની ઉપર અને નીચે બંને લાઇન એક જ ટનલની અંદર બનાવી શકાય છે.
પ્રક્રિયા અત્યંત જટિલ
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ વિશાળ TBM મશીન વિક્રોલીથી ગીચ શહેરી વિસ્તારો, અનેક મહત્વપૂર્ણ માળખાઓ અને મીઠી નદીની નીચે ટનલ બનાવીને બાંદ્રા-કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ (BKC) ખાતે નિર્માણાધીન બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન સુધી પહોંચશે. ખડક જેવા પાણીને કાપવા માટે, આ મેગા-કટરમાં 84 કટર ડિસ્ક છે, જે સૌથી કઠિન ખડકોને પણ સરળતાથી કાપી શકે છે. ખોદકામ દરમિયાન ઉત્પન્ન થયેલા કાટમાળને 124 સ્ક્રેપર સાફ કરશે, અને 16 બકેટ લિપ્સ કાટમાળને મશીનની અંદરના કાટમાળ ચેમ્બર તરફ દિશામાન કરશે.
દેશના સૌથી મોટા ટનલિંગ મશીનોમાં
ઇજનેરોના મતે, મુંબઈ જેવા ગીચ શહેરી વિસ્તારમાં આટલી મોટી ટનલ બનાવવી તકનીકી રીતે અત્યંત પડકારજનક છે. આ જ કારણ છે કે આ પ્રોજેક્ટને ભારતના સૌથી જટિલ એન્જિનિયરિંગ પ્રોજેક્ટ્સમાંનો એક માનવામાં આવે છે.
ભારતના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં એક નવો અધ્યાય
મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન કોરિડોરને ભારતના સૌથી મહત્વાકાંક્ષી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સમાંનો એક માનવામાં આવે છે. પૂર્ણ થયા પછી, આ પ્રોજેક્ટ મુંબઈ અને અમદાવાદ વચ્ચેના મુસાફરીના સમયમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરશે, દેશ માટે વિશ્વ કક્ષાનું હાઇ-સ્પીડ રેલ નેટવર્ક સ્થાપિત કરશે. નિષ્ણાતો માને છે કે આ પ્રોજેક્ટ ભારતમાં આધુનિક એન્જિનિયરિંગ, ટેકનોલોજી અને પરિવહનના નવા યુગની શરૂઆત કરી શકે છે.