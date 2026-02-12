સૌથી મોટી રક્ષા ડીલને DACની મંજૂરી, ભારત ખરીદશે 114 નવા રાફેલ જેટ અને 6 P-8I એરક્રાફ્ટ
114 new Rafale jets: ભારત સરકારે 114 રાફેલ ફાઇટર જેટ ખરીદવા માટે મંજૂરી આપી દીધી છે. આ ઉપરાંત પહેલાથી જ વાયુસેનાના કાફલામાં સામેલ રાફેલને વધુ શક્તિશાળી બનાવવા માટે ફ્રાન્સ સાથે સ્કેલ્પ ક્રૂઝ મિસાઇલની ડીલ પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. તેની સાથે જ અમેરિકા પાસેથી 6 P-8I દરિયાઈ સર્વેલન્સ એરક્રાફ્ટ પણ ખરીદવામાં આવશે.
- રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં 114 રાફેલ અને સ્કેલ્પ મિસાઈલ ડીલ પર લાગી મહોર
- ભારત ફ્રાન્સ પાસેથી 114 રાફેલ અને અમેરિકા પાસેથી 6 સર્વેલન્સ એરક્રાફ્ટ ખરીદશે
- 114 રાફેલ જેટની સાથે સ્કેલ્પ ક્રૂઝ મિસાઇલ અને એન્ટી-ટેન્ક માઈન્સથી સજ્જ થશે ભારતીય સેના
114 new Rafale jets: ઓપરેશન સિંદૂરમાં રાફેલ ફાઇટર જેટનો પરાક્રમ જોયા બાદ સરકાર અને વાયુસેનાનો ભરોસો સતત આ ફ્રેન્ચ ફાઇટર જેટ પર વધી રહ્યો છે. તાજેતરના રિપોર્ટ્સ અનુસાર, રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં ગુરુવારે રક્ષા સંપાદન પરિષદ (DAC)ની એક બેઠક મળી. આ બેઠકમાં મંત્રાલયે 114 રાફેલ ફાઇટર જેટની ખરીદીને મંજૂરી આપી દીધી છે. આ ડીલ અંદાજે 3.25 લાખ કરોડ રૂપિયામાં થવાની શક્યતા છે.
ક્રોનિકલ્સના રિપોર્ટ અનુસાર, DAC સાથે આ બેઠકમાં માત્ર રાફેલ ફાઇટર જેટને લઈ જ ચર્ચા કરવામાં નથી આવી, પરંતુ અન્ય અનેક આધુનિક હથિયારોના સંપાદન અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી. જેમાં મુખ્યત્વે ફ્રાન્સ પાસેથી સ્કેલ્પ ક્રૂઝ મિસાઇલ, અમેરિકા પાસેથી P-8I દરિયાઈ સર્વેલન્સ વિમાન અને ભારતના મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ સુદર્શન રક્ષા કવચ માટે S-400ની ખરીદી પર ચર્ચા કરવામાં આવી. આ ઉપરાંત રક્ષા ક્ષેત્રે સ્વદેશી હથિયારોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મંત્રાલયે DRDO દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવેલ એક લાખ 'વિભવ પોઈન્ટ એન્ટી-ટેન્ક માઈન્સ'ને પણ મંજૂરી આપવાની સંભાવના દર્શાવી છે.
શું ખાસ છે 114 નવા રાફેલ જેટમાં?
ભારતીય વાયુસેના પાસે હાલમાં 36 રાફેલ ફાઇટર જેટ છે, જે દેશના વિવિધ સ્થળોએ તૈનાત છે. ઓપરેશન સિંદૂર જેવા સૈન્ય અભિયાન દરમિયાન આ ફાઇટર જેટે પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી હતી. આવી સ્થિતિમાં હવે ભારત ફ્રાન્સ પાસેથી 114 મલ્ટીરોલ ફાઇટર જેટ ખરીદવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. ભારત તરફથી ફ્રેન્ચ ફાઇટર જેટ ખરીદવાની મંજૂરી એવા સમયે મળી છે, જ્યારે થોડા દિવસો પહેલા જ ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે 'મધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ' સાઇન થઈ છે. આ ડીલ ફ્રાન્સ માટે પણ ઘણો મહત્વનો સાબિત થશે, કારણ કે તે અત્યાર સુધીના કોઈપણ દેશ દ્વારા કરવામાં આવેલા સૈન્ય હાર્ડવેર સોદા કરતા લગભગ 5 ગણો મોટો છે.
રાફેલ માટે સ્કેલ્પ ક્રૂઝ મિસાઇલની જરૂરિયાત
ભારતીય વાયુસેના દ્વારા સતત ફાઇટર જેટની અછતનો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવતો રહ્યો છે. ત્યાં સુધી કે, એર ચીફ પણ આ બાબતે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી ચૂક્યા છે. રાફેલના આગમનથી સેનાને મજબૂતી મળી છે, પરંતુ આ વિમાનો માટે ફ્રેન્ચ સ્કેલ્પ મિસાઇલોની જરૂરિયાત પણ અનુભવાઈ રહી છે. રિપોટ્સ અનુસાર, આ જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને મંત્રાલયે રાફેલ જેટની સાથે મોટી માત્રામાં સ્કેલ્પ ક્રૂઝ મિસાઇલ ખરીદવાની પણ મંજૂરી આપી છે.
ફ્રાન્સ સાથે વધતા રક્ષા સોદાઓની વચ્ચે ભારતે અમેરિકા સાથે પણ પોતાના રક્ષા સંબંધો મજબૂત કરવાની દિશામાં પગલા ભર્યા છે. DACની બેઠકમાં અમેરિકા સાથે લગભગ 3 અબજ ડોલરની રક્ષા ખરીદીને મંજૂરી આપવા પર સહમતિ બનવાની સંભાવના છે. જેમાં 6 P-8I દરિયાઈ સર્વેલન્સ અને એન્ટી-સબમરીન વોરફેર એરક્રાફ્ટ ખરીદવાના પ્રસ્તાવ પર પણ ચર્ચા થઈ છે.
P-8I પોસિડોન એરક્રાફ્ટ
P-8I પોસિડોન એરક્રાફ્ટની વાત કરીએ તો, આ 6 વધારાના એરક્રાફ્ટ ભારતીય નેવી માટે છે. P-8I બોઇંગ કંપની દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે અને તેનો ઉપયોગ દરિયાઈ સર્વેલન્સ માટે થાય છે. તે દુશ્મનની સબમરીન, જહાજો અને એરક્રાફ્ટને દૂરથી જ શોધી શકે છે. ભારત પાસે પહેલેથી જ 12 P-8I છે અને આ નવા 6 એરક્રાફ્ટ તાકાતમાં વધારો કરશે. દરિયાઈ સરહદોની સુરક્ષા માટે આ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે, ખાસ કરીને હિન્દ મહાસાગરમાં જ્યાં ચીનની ગતિવિધિઓ વધી રહી છે.
