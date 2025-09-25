Prev
Next

પાકિસ્તાન હચમચી જશે! હવે ટ્રેનમાંથી મિસાઇલ લોન્ચ કરી દેશે ભારત, અગ્નિ પ્રાઇમનું સફળ પરીક્ષણ

India Tests Agni Prime Missile: ભારતે ઈતિહાસ રચતા પ્રથમવાર ટ્રેનમાંથી મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે. આ મિસાઇલનું નામ અગ્નિ પ્રાઇમ છે, જે 2000 કિલોમીટરની રેન્જમાં માર કરી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 25, 2025, 11:25 AM IST

Trending Photos

પાકિસ્તાન હચમચી જશે! હવે ટ્રેનમાંથી મિસાઇલ લોન્ચ કરી દેશે ભારત, અગ્નિ પ્રાઇમનું સફળ પરીક્ષણ

નવી દિલ્હીઃ ભારતે ઐતિહાસિક સફળતા હાસિલ કરી છે. ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન (DRDO) એ ઈન્ટરમીડિએટ રેન્જની અગ્નિ-પ્રાઇમ મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કરી લીધું છે. ખાસ વાત છે કે આ મિસાઇલને ટ્રેનથી લોન્ચ કરવામાં આવી છે. અગ્નિ-પ્રાઇમ રેલ આધારિત મોબાઇલ લોન્ચરથી છોડવામાં આવી છે. રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા આ જાણકારી આપી છે.

રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહએ ગુરૂવારે એક્સ પોર્ટ દ્વારા અગ્નિ પ્રાઇમ મિસાઇલની જાણકારી આપી. તેમણે એક્સ પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું, 'ભારતે રેલ આધારિત મોબાઇલ લોન્ચર સિસ્ટમથી મધ્યમ અંતરની અગ્નિ પ્રાઇમ મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે. આ આગામી પેઢીની મિસાઇલ લગભગ 2000 કિલોમીટર સુધીના અંતર પર માર કરવામાં સક્ષમ છે અને તેમાં ઘણી વિશેષતાઓ સામેલ છે. પ્રથમવાર આ પ્રકારનું પરીક્ષમ વિશેષ રૂપથી તૈયાર કરવામાં આવેલ રેલ આધારિત મોબાઇલ લોન્ચરથી કરવામાં આવ્યું છે.'

Add Zee News as a Preferred Source

The first-of-its-kind launch… pic.twitter.com/00GpGSNOeE

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 25, 2025

રક્ષામંત્રીએ DRDO ને આપી શુભેચ્છા
રક્ષામંત્રીએ DRDO ને સફળ પરીક્ષણ માટે શુભેચ્છા આપી. તેમણે X-પોસ્ટ દ્વારા કહ્યું, "અગ્નિ-પ્રાઈમ મિસાઈલના સફળ પરીક્ષણ બદલ DRDO, સ્ટ્રેટેજિક ફોર્સિસ કમાન્ડ (SFC) અને સશસ્ત્ર દળોને હાર્દિક અભિનંદન. આ સફળ પરીક્ષણે ભારતને રેલ સિસ્ટમથી મિસાઈલ લોન્ચ કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા દેશોના પસંદગીના જૂથમાં સ્થાન આપ્યું છે."

અગ્નિ-પ્રાઇમ મિસાઇલની શું છે ખાસિયત
આ 2000 કિલોમીટરની રેન્જ સુધી પ્રહાર કરવામાં સક્ષમ છે. સૌથી મોટી વાત છે કે તેમાં રેલ નેટવર્કની સાથે ચાલવાની ક્ષમતા છે. તેને દેશની કોઈપણ સરહદ પર ખૂબ ઓછા સમયમાં સરળતાથી પહોંચાડી શકાય છે. તે રડારથી બચવામાં પણ ઘણી હદ સુધી સક્ષમ છે. આ મિસાઇલ ઘણી વિશિષ્ટ સુવિધાઓથી લેસ છે. તેની નેવિગેશન સિસ્ટમ સારી છે, જેનાથી દુશ્મનોના કેમ્પ પર સટીક નિશાન લગાવી શકાય છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
indiaindia armyAgni Prime missile

Trending news