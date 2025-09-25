પાકિસ્તાન હચમચી જશે! હવે ટ્રેનમાંથી મિસાઇલ લોન્ચ કરી દેશે ભારત, અગ્નિ પ્રાઇમનું સફળ પરીક્ષણ
India Tests Agni Prime Missile: ભારતે ઈતિહાસ રચતા પ્રથમવાર ટ્રેનમાંથી મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે. આ મિસાઇલનું નામ અગ્નિ પ્રાઇમ છે, જે 2000 કિલોમીટરની રેન્જમાં માર કરી શકે છે.
નવી દિલ્હીઃ ભારતે ઐતિહાસિક સફળતા હાસિલ કરી છે. ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન (DRDO) એ ઈન્ટરમીડિએટ રેન્જની અગ્નિ-પ્રાઇમ મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કરી લીધું છે. ખાસ વાત છે કે આ મિસાઇલને ટ્રેનથી લોન્ચ કરવામાં આવી છે. અગ્નિ-પ્રાઇમ રેલ આધારિત મોબાઇલ લોન્ચરથી છોડવામાં આવી છે. રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા આ જાણકારી આપી છે.
રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહએ ગુરૂવારે એક્સ પોર્ટ દ્વારા અગ્નિ પ્રાઇમ મિસાઇલની જાણકારી આપી. તેમણે એક્સ પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું, 'ભારતે રેલ આધારિત મોબાઇલ લોન્ચર સિસ્ટમથી મધ્યમ અંતરની અગ્નિ પ્રાઇમ મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે. આ આગામી પેઢીની મિસાઇલ લગભગ 2000 કિલોમીટર સુધીના અંતર પર માર કરવામાં સક્ષમ છે અને તેમાં ઘણી વિશેષતાઓ સામેલ છે. પ્રથમવાર આ પ્રકારનું પરીક્ષમ વિશેષ રૂપથી તૈયાર કરવામાં આવેલ રેલ આધારિત મોબાઇલ લોન્ચરથી કરવામાં આવ્યું છે.'
India has carried out the successful launch of Intermediate Range Agni-Prime Missile from a Rail based Mobile launcher system. This next generation missile is designed to cover a range up to 2000 km and is equipped with various advanced features.
રક્ષામંત્રીએ DRDO ને આપી શુભેચ્છા
રક્ષામંત્રીએ DRDO ને સફળ પરીક્ષણ માટે શુભેચ્છા આપી. તેમણે X-પોસ્ટ દ્વારા કહ્યું, "અગ્નિ-પ્રાઈમ મિસાઈલના સફળ પરીક્ષણ બદલ DRDO, સ્ટ્રેટેજિક ફોર્સિસ કમાન્ડ (SFC) અને સશસ્ત્ર દળોને હાર્દિક અભિનંદન. આ સફળ પરીક્ષણે ભારતને રેલ સિસ્ટમથી મિસાઈલ લોન્ચ કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા દેશોના પસંદગીના જૂથમાં સ્થાન આપ્યું છે."
અગ્નિ-પ્રાઇમ મિસાઇલની શું છે ખાસિયત
આ 2000 કિલોમીટરની રેન્જ સુધી પ્રહાર કરવામાં સક્ષમ છે. સૌથી મોટી વાત છે કે તેમાં રેલ નેટવર્કની સાથે ચાલવાની ક્ષમતા છે. તેને દેશની કોઈપણ સરહદ પર ખૂબ ઓછા સમયમાં સરળતાથી પહોંચાડી શકાય છે. તે રડારથી બચવામાં પણ ઘણી હદ સુધી સક્ષમ છે. આ મિસાઇલ ઘણી વિશિષ્ટ સુવિધાઓથી લેસ છે. તેની નેવિગેશન સિસ્ટમ સારી છે, જેનાથી દુશ્મનોના કેમ્પ પર સટીક નિશાન લગાવી શકાય છે.
