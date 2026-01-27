India-EU વચ્ચે થઈ ઐતિહાસિક ડીલ, લક્ઝરી કારોના ભાવમાં થશે ધરખમ ઘટાડો, જાણો કઈ કઈ વસ્તુઓ થશે સસ્તી
India-EU Trade Deal: જે પળની રાહ જોવાઈ રહી હતી તે આવી ગઈ અને ભારત અને યુરોપીયન યુનિયન વચ્ચે આખરે મધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ થઈ ગઈ. 18 વર્ષોના લાંબા ઈન્તેજાર બાદ આ ઘડી આવી છે. વિશ્વની બે મોટી શક્તિઓ વચ્ચે વેપાર અંગે મોટો કરાર થયો છે. આ સાથે જ 200 કરોડનું બજાર અને દુનિયાની 25 ટકા જીડીપી એક સાથે આવશે. આ સાથે ભારતમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ સસ્તી થશે તે પણ ખાસ જાણો.
ભારત અને યુરોપ વચ્ચે મેઘા ડીલ થઈ ગઈ. ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ અંગે સહમતિ બની ગઈ છે. નવી દિલ્હી શિખર સંમેલનમાં આ ડીલ પૂરી કરવામાં આવી. આ મુક્ત વેપાર સંધિ સાથે જ વિશ્વની બે મહાશક્તિઓ વચ્ચે વેપાર અંગે સૌથી મોટી એટલે કે મધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ થઈ. આ કરાર સાથે જ 200 કરોડનું બજાર અને દુનિયાની 25 ટકા જીડીપી એક સાથે આવી જશે. ભારત અને યુરોપીયન યુનિયન વચ્ચે ઐતિહાસિક ટ્રેડ ડીલ થઈ. આજે આ ડીલ પર બધુ ફાઈનલાઈઝ થઈ જતા હસ્તાક્ષર થયા.
યુરોપીયન યુનિયન સાથેની આ ટ્રેડ ડીલ ભારત માટે ખુબ ખાસ છે. કારણ કે યુરોપીયન યુનિયનના 27 દેશોમાં ભારતને બજાર મળશે. 16માં ભારત-ઈયુ શિખર સંમેલનમાં આ ડીલ અંગે જાહેરાત કરાઈ. બેઠકમાં યુરોપિયન પરિષદના રાષ્ટ્રપતિ એન્ટોનિયો લુઈસ સેન્ટોસ દા કોસ્ટા અને યુરોપીયન આયોગના અધ્યક્ષ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન સામેલ થયા. આ ડીલથી ભારત અને યુરોપીયન સંઘના દેશોને શું ફાયદો થશે. અમેરિકા અને ચીન જેવા દેશોની દાદાગીરી કઈ રીતે ઘટશે. સૌથી મોટી વાત એ કે તમને શું ફાયદો થશે તે પણ ખાસ જાણો.
#WATCH | Delhi | PM Narendra Modi, the President of the European Commission, Ursula Von Der Leyen and the President of the European Council, António Luís Santos da Costa, witness the signing and exchange of the political declaration of the conclusion of negotiations of the…
આ ડીલથી ભારતને શું ફાયદો થશે?
- ગ્રીન એનર્જી, પર્યાવરણ માટે 500 મિલિયન યુરો
- એક્સપોર્ટને પ્રોત્સાહન
- મેઈડ ઈન ઈન્ડિયાને બુસ્ટ
- મેન્યુફેક્ચરિંગ અને આઈટી સેક્ટરને ફાયદો
- લક્ઝરી ગાડીઓ સસ્તી થશે
- વિદેશી દારૂ, બીયર સસ્તા થશે
- જૈતુનનું તેલ સસ્તું થશે
- કેમિકલ્સ અને મેડિકલ ઉપકરણો સસ્તા થશે
આ ઐતિહાસિક ડીલ બાદ ભારતમાં ઈમ્પોર્ટ થતી યુરોપીયન કારો પર લાગતો ભારે ભરખમ ટેરિફ ધીરે ધીરે ઘટશે. આ નિર્ણય ભારતીય ઓટો સેક્ટર અને કાર ખરીદનારા ગ્રાહકો બંને માટે મહત્વનો છે. વિસ્તારપૂર્વક જાણો.
110 ટકાથી 10 ટકા પર આવશે ટેરિફ
સરકારી પ્રેસ સ્ટેટમેન્ટ મુજબ આ સંધિ હેઠળ કારો પર લાગતો ઈમ્પોર્ટ ટેરિફ હાલમાં જે 110 ટકા છે તે ઘટીને 10 ટકા કરાશે. જો કે આ કાપ અચાનક નહીં થાય. પરંતુ તબક્કાવાર એટલે કે ધીરે ધીરે લાગૂ થશે. આ સાથે જ વાર્ષિક 2.5 લાખ એટલે કે 250,000 કારોનો કોટા નક્કી કરાયો છે. જેના પર આ છૂટ લાગૂ થશે. તેનાથી યુરોપથી આવતી લક્ઝરી ગાડીઓ ભારતમાં પહેલા કરતા સસ્તી મળશે.
અત્યાર સુધી ભારે ટેક્સના કારણે BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda અને રેનોલ્ટ જેવી યુરોપીયન ગાડીઓ ભારતમાં મોંઘીદાટ મળતી હતી. ટેરિફ ઘટ્યા બાદ આ કારોના ભાવમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. જેનાથી ભારતીય ગ્રાહકોને વધુ વિકલ્પ, સારી ટેક્નોલોજી અને પ્રીમિયમ કારો સસ્તા ભાવે મળવાની સંભાવના રહેશે.
ડીલની મોટી મોટી વાતો...
- યુરોપીયન વાઈન અને વ્હીસકી પર હાલ 100-125 ટકા સુધી ટેક્સ લાગે છે. આ ઐતિહાસિક ડીલ બાદ ફ્રાન્સ, ઈટાલી અને સ્પેનની પ્રખ્યાત વાઈન પર ટેક્સ ઘટશે. પ્રીમિયમ બ્રાન્ડ્સનો સ્વાદ હવે ખિસ્સા બહુ ખાલી નહીં કરે.
- આ કરારથી દવાઓ અને મેડિકલ ઉપકરણ સસ્તા થશે. યુરોપ પોતાની અત્યાધુનિક ચિકિત્સા પદ્ધતિ માટે પણ જાણીતુ છે. આ કરારથી કેન્સર અને અન્ય ગંભીર બીમારીઓ માટે વિદેશી દવાઓ અને આધુનિક મેડિકલ મશીનરી સસ્તા થશે. ભારતની જેનેરિક દવાઓ માટે પણ યુરોપના 27 દેશોના બારણા ખુલશે.
#WATCH | Delhi | On signing of India-EU FTA, President of the European Commission, Ursula Von Der Leyen says,"...It brings together Indian skills, services and scale, with European technology, capital and innovation. It will create levels of growth which neither side can achieve…
- ઈલેક્ટ્રોનિક અને હાઈટેક મશીનરી: હવાઈ વિમાનના પાર્ટ્સ, મોબાઈલ પાર્ટ્સ, અને હાઈટેક ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો પર ટેરિફ ખતમ થવાથી ભારતમાં ઈલેક્ટ્રોનિક અને મેન્યુફેક્ચરિંગનો ખર્ચો ઘટશે. સીધો ફાયદો ગ્રાહકોને ઓછી કિંમત સ્વરૂપે મળશે. મોબાઈલ અને અન્ય ઈલેક્ટ્રોનિક સામાન ખરીદવું સસ્તું પડી શક છે.
- બીયર પર ટેરિફ ઘટાડીને 50 ટકા કરવાની વાત.
- દારૂ પર લાગતા ટેરિફમાં 40 ટકા સુધીનો ઘટાડો કરાશે.
- જૈતુનનું તેલ, માર્જરીન અને વનસ્પતિ તેલો પર લાગતી ડ્યૂટી સમાપ્ત કરાશે.
- ફળોનો રસ અને પ્રોસેસ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પર લાગતી ડ્યૂટી સમાપ્ત કરાશે.
- યુરોપીયન યુનિયનના લગભગ તમામ રાસાયણિક ઉત્પાદનો પર લાગતા ટેરિફને સમાપ્ત કરાશે.
- મશીનરી પર લાગતા 44 ટકા સુધીના ટેરિફને મહદઅંશે સમાપ્ત કરાશે.
- કેમિકલ્સ પર લાગતા 22 ટકા સુધીના ડ્યૂટીને મહદઅંશે સમાપ્ત કરાશે.
- દવાઓ અને મેડિકલ પ્રોડક્ટ્સ પર 11 ટકા સુધીની ડ્યૂટીને મહદઅંશે સમાપ્ત કરાઈ.
- એરક્રાફ્ટ અને સ્પેસક્રાફ્ટ લાગતા ટેરિફને ઝીરો કરાયો.
- ભારતને એક્સપોર્ટ્સ થનારા યુરોપીયન સંઘના 90ટકાથી વધુ સામાનો પર લાગતા ટેક્સને કાં તો સમાપ્ત કરાશે અથવા તો ઓછો કરાશે.
- ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જનમાં કાપ કરવામાં ભારતની મદદ માટે આગામી બે વર્ષમાં યુરોપીયન સંઘ દ્વારા 500 મિલિયન યુરોની મદદ કરાશે.
- યુરોપીયન સંઘના ટ્રેડમાર્ક, ડિઝાઈન, કોપીરાઈટ અને વેપાર રહસ્યો માટે મજબૂત સુરક્ષા
- નવા વેપાર અને રોજગારની તકો ખુલવાની આશા
- નાની કંપનીઓ (SME) બિઝનેસને વધુ મજબૂતી મળશે.
- સ્ટીલ અને કેમિકલ પ્રોડક્ટ્સ
લોઢા, સ્ટીલ, કેમિકલ ઉત્પાદનો પર શૂન્ય ટેરિફનો પ્રસ્તાવ છે. તેનાથી કન્ટ્ર્ક્શન અને ઈન્ડસ્ટ્રિયલ સેક્ટરમાં કાચા માલનો ભાવ ઘટશે. જેનાથી ઘર બનાવવું કે ઔદ્યોગિક સામાન ખરીદવું સસ્તું થઈ શકે છે.
#WATCH | Delhi | President of the European Commission, Ursula Von Der Leyen says, "We are not only making our economies stronger. We are also delivering security for our people in an increasingly insecure world. Today, the world's two largest economies and democracies launched…
આ ડીલ ફક્ત સામાન સસ્તો કરશે એવું નથી. પરંતુ ભારતીય કપડા, લેધર, અને હીરા જવેરાતના વેપારીઓ માટે પણ યુરોપનું વિશાળ બજાર ખોલશે. ભારતીય કપડાં પર લાગતી ડ્યૂટી ઘટવાથી બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામને પાછળ પાડીને ભારત નંબર વન બની શકે છે.
ઓટો ઈન્ડસ્ટ્રી માટે કેમ મહત્વની
આ ડીલને ભારતની ઓટો ઈન્ડસ્ટ્રી માટે અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી ઓપનિંગ ગણાઈ રહી છે. તેનાથી વિદેશી કંપનીઓને ભારતમાં પોતાના મોડલ લોન્ચ કરવામાં સરળતા રહેશે. જ્યારે ઘરેલુ બજારમાં પ્રતિસ્પર્ધા વધવાથી ગ્રાહકોને સારી વસ્તુ મળવાની આશા છે. India–EU Free Trade Agreement લાગૂ થયા બાદ ભારતનું ઓટો સેક્ટર નવા યુગમાં પ્રવેશ કરશે. ટેરિફમાં ભારે કાપથી કારોના ભાવ ઘટી શકે છે અને ભારતીય ગ્રાહકો માટે પ્રીમિયમ કારો ખરીદવી હવે પહેલા કરતા સરળ રહી શકે છે.
