ભારત-EU વચ્ચેની ડીલને PM મોદીએ ઐતિહાસિક ગણાવી, જાણો શું ફાયદા ગણાવ્યા

India-EU FTA: પીએમ મોદીએ ભારત એનર્જી વીક 2026ના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં આ અંગે વાત કરતા કહ્યું કે ઘણા સમયથી પેન્ડિંગ એવા આ ભારત અને યુરોપીયન યુનિયન વચ્ચેની મુક્ત વેપાર સંધિને દુનિયાભરમાં પહેલેથી જ મધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ તરીકે ગણાવવામાં આવી રહી છે. તેમણે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા સમારોહમાં ભાગ લીધો. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
જે ડીલને મધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ કહેવાઈ રહી છે તે ડીલ વિશે પીએ મોદીએ આજે વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે ગઈ કાલે ભારત અને યુરોપીયન યુનિયન વચ્ચે એક મોટી ડીલ થઈ. લોકો તેને મધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ કહે છે. આ કરાર ભારત અને યુરોપના લોકો માટે મોટી તકો ઊભી કરશે. વિશ્વની બે મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓ વચ્ચે ભાગીદારીનું આ સટીક ઉદાહરણ છે. આ કાર વૈશ્વિક વેપારના એક તૃતિયાંશ અને ગ્લોબલ જીડીપીના 25 ટકાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે એનર્જી વીકના આ નવા એડિશનમાં ગોવામાં દુનિયાના લગભગ સવા સો દેશોના પ્રતિનિધિઓ ભેગા થયા છે. તમે બધા એનર્જી સિક્યોર અને સસ્ટેનેબલ ફ્યૂચર પર ચર્ચા કરવા માટે ભારત આવ્યા છો. હું તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું, અભિનંદન કરું છું. ભારત દુનિયાની ડિમાન્ડની પૂર્તિ માટે પણ સારી તકો ઉપલબ્ધ કરાવે છે. આજે અમે દુનિયામાં પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સના ટોપ 5 નિકાસકારોમાંથી એક છીએ. દુનિયાના 150થી વધુ દેશો સુધી અમારું એક્સપોર્ટ કવરેજ છે. ભારતની આ ક્ષમતાઓ તમને ખુબ કામ આવવાની છે. આથી એનર્જી વીકનું આ પ્લેટફોર્મ આપણી પાર્ટનરશીપને એક્સપ્લોર કરવા માટે યોગ્ય સ્થાન છે.
પીએમ મોદીએ ડીલ પર કરી વાત
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારત અને યુરોપીયન યુનિયન વચ્ચે કાલે એક ખુબ મોટો કરાર થયો છે. દુનિયામાં લોકો તેની ચર્ચા મધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ તરીકે કરી રહ્યા છે. આ કરાર ભારતના 140 કરોડ લોકો અને યુરોપીયન દેશોના કરોડો લોકો માટે ખુબ મોટી તક લઈને આવ્યો છે. આ કરાર દુનિયાની બે અર્થવ્યવસ્થાઓ વચ્ચે તાલમેળનું એક શાનદાર ઉદાહરણ છે. આ કરાર ટ્રેડની સાથે સાથે ડેમોક્રેસી અને રૂલ્સ ઓફ લો પ્રતિ આપણી સંયુક્ત પ્રતિબદ્ધતાને પણ મજબૂત બનાવે છે.
મેન્યુફેક્ચરિંગને ખુબ સપોર્ટ મળશે
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરને ઈયુ સાથેની આ ડીલથી ખુબ મોટું બુસ્ટ મળશે. તથા સર્વિસિસ સેક્ટરનો પણ વ્યાપ વધશે. આ મુક્ત વેપાર સંધિ દરેક રોકાણકાર અને બિઝનેસનો ભારતમાં રોકાણ કરવા માટેનો આત્મવિશ્વાસ વધારશે.
ટેક્સટાઈલ, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી, લેધર એન્ડ શૂઝ સહિત અનેક સેક્ટરોને લાભ
આ સંધિ ટ્રેડની સાથે સાથે ડેમોક્રેસી અને કાનૂનના શાસન પ્રત્યે અમારી પ્રતિબદ્ધતાને પણ સશક્ત કરે છે. પીએમએ આ ડીલને લઈને તમામ ભારતવાસીઓ સહિત ટેક્સટાઈલ, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી, લેધર એન્ડ શૂઝ સહિત અનેક સેક્ટરોના સાથીઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવી. આ ડીલ તમારા માટે ખુબ સહાયક બની રહેશે. આ ડીલથી ભારતમાં મેન્યુફેક્ચરિંગની સાથે સાથે સર્વિસ સેક્ટરનો પણ વિસ્તાર થઈ શકશે.
