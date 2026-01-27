Prev
EU સાથે ડીલ થવાથી ભારતને બખ્ખેબખ્ખા...જાણો કઈ વસ્તુ થશે થશે સસ્તી, ગુજરાતના કયા વેપારીઓને લોટરી લાગશે?

India-EU FTA: ભારત અને ઈયુ વચ્ચે 'મધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ' થઈ રહી છે. ત્યારે આ ડીલથી ભારતને શું ફાયદો થશે અને આ ડીલ અંગે કેટલીક મહત્વની વાતો જે તમારે જાણવી ખાસ જરૂરી છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 27, 2026, 09:12 AM IST

18 વર્ષની આતુરતાનો હવે જાણે અંત આવી રહ્યો છે. કારણ કે ભારત અને યુરોપીયન સંઘ વચ્ચે મુક્ત વેપાર સંધિ થવા જઈ રહી છે. છેલ્લા 18થી વધુ વર્ષોથી બંને વચ્ચે વાતચીત ચાલુ હતી જેને હવે સફળતાપૂર્વક અંજામ સુધી પહોંચાડવામાં આવી હોવાનું કહેવાય છે. આ એગ્રેમેન્ટ અંગે 27 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ભારત-EU શિખર સંમેલનમાં સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરવામાં આવશે. આ સંમેલનમાં પીએમ મોદી યુરોપીયન કમિશનના પ્રેસિડેન્ટ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન અને યુરોપીયન કાઉન્સિલના પ્રેસિડેન્ટ એન્ટોનિયો કોસ્ટા મિજબાની કરી રહ્યા છે. બંને નેતા 77મા ગણતંત્ર દિવસના અવસરે ચીફ ગેસ્ટ તરીકે સામેલ થયા હતા. આ ડીલ મધર ઓફ ઓલ ડીલ કહેવાઈ રહી છે.

ભારત યુરોપીયન યુનિયન વચ્ચે વેપાર
ઈયુ ભારતનો મોટો વેપારી ભાગીદાર છે. નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં બંને વચ્ચે 136.53 અબજ ડોલરનો દ્વિપક્ષીય વેપાર હતો. જેમાં ભારત દ્વારા 75.85 અબજ અમેરિકી  ડોલરની નિકાસ અને 60.68 અબજ અમેરિકી ડોલરની આયાત હતી. આ ઉપરાંત ઈયુ ભારતમાં મોટો રોકાણકાર પણ છે. જેનું એપ્રિલ 2000 થી સપ્ટેમ્બર 2024 સુધીમાં એફડીઆઈ 117.4 અબજ  ડોલર હતું. 

શું થશે સસ્તું
મુક્ત વેપાર સંધિમાં ભારત અને યુરોપીયન યુનિયન વચ્ચે ટેરિફ રેટ કોટા હેઠળ સંધિ થશે. જેમાં વાર્ષિક આધાર પર લક્ઝરી ગાડીઓ યુરોપથી ભારત આયાત કરવાનો કોટા નક્કી કરાશે. આ ગાડીઓને ઓછી ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી સાથે આયાત કરવાની મંજૂરી રહેશે. સૂત્રોના જણાવ્યાં મુજબ પહેલા તબક્કામાં 15 હજાર યુરો એટલે કે લગભગ 16.3 લાખથી વધુ ભાવવાળી ગાડીઓને ઓછી આયાત ડ્યૂટી સાથ મર્યાદિત સંખ્યામાં આયાતની મંજૂરી રહેશે. જેમાં ફોક્સવેગન, ઓડી, મર્સિડીઝ-બેન્ઝ અને બીએમડબલ્યુ જેવી યુરોપીયન ગાડીઓ ભારતીય બજારમાં સસ્તા ભાવે મળશે. 

દારૂ અને ડાયમંડ પણ સસ્તા થશે
સંધિ બાદ યુરોપથી આવતો દારૂ, વાઈન, અને રફ ડાયમંડ પણ સસ્તા થશે. ભારતમાં રફ ડાયમંડ મુખ્યત્વે યુરોપના બેલ્જિયમ (એન્ટવર્પ)થી આવે છે. બેલ્જિયમ દુનિયાનું મોટું હીરાવેપાર કેન્દ્ર છે. સંધિ દ્વારા હીરાના ભારતીય બજારમાં વેચાણ કરવા પર યુરોપને આયાત ડ્યૂટીથી રાહત મળશે. સુરત હીરાનું મોટું બજાર છે. ત્યારે સુરતના હીરાના વેપારીઓને રફ ડાયમંડ જો સસ્તા થાય તો ફાયદો થઈ શકે છે. 

જ્યારે ભારતમાં યુરોપ મુખ્યત્વે બ્રિટન અને આયરલેન્ડથી સ્કોચ વ્હિસ્કી, વોડકા અને જે ઉચ્ચ ગુણવત્તા માટે જાણીતો દારૂ સસ્તો થશે. યુરોપમાંથી વાઈન પણ મોટા પાયે ભારતમાં આવે છે. જેના પર આયાત ડ્યૂટી ઘટી શકે છે. આવામાં દારૂ અને વાઈનના ભાવો ઘટશે. આ સાથે યુરોપમાં સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, લક્ઝમબર્ગ, નેધરલેન્ડ્સથી ભારતમાં ચોકલેટ આયાત  કરાય છે. જેના ભાવ ઉપર પણ અસર પડી શકે છે. 

'મધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ' વિશે કેટલીક જાણવા જેવી વાતો

1. આ મુક્ત વેપાર સંધિથી બંને દેશો વચ્ચે સંબંધોને અનેક સેક્ટરોમાં ગાઢ અને સારા બનાવનારા ફેરફાર આવશે. આજે થનારી મીટિંગનું ફોકસ ટ્રેડ, ડિફેન્સ, અને સિક્યુરિટી, ક્લાઈમેટ ચેન્જ, ક્રિટિકલ ટેક્નોલોજી અને રૂલ્સ બેસ્ડ ગ્લોબલ ઓર્ડરને મજબૂત કરવા પર રહેશે. 

2. બંને પક્ષ મળીને નવું રક્ષા ફ્રેમવર્ક પેક્ટ અને સ્ટ્રેટેજિક એજન્ડા બહાર પાડશે. બંને પક્ષ વચ્ચે આ નવી પાર્ટનરશીપ એવા સમયમાં થઈ રહી છે કે જ્યારે યુરોપ અમેરિકા અને ચીન પર પોતાની નિર્ભરતા ઘટાડવા માંગે છે. આ સાથે જ દુનિયાના અન્ય દેશો સાથે સંબંધો વધુ મજબૂત કરવા માંગે છે. 

3. વોન ડેર લેયેને ગત અઠવાડિયે કહ્યું હતું કે ભારત અને ઈયુ ઐતિહાસિક વેપાર સંધિની નજીક છે. આ કરાર બે અબજ લોકો માટે બજાર ખોલશે જે દુનિયાની કુલ જીડીપીનો લગભગ એક ચતુર્થાંશ ભાગ હશે. 

4. ભારત અને યુરોપીયન યુનિયન 2004થી જ સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનર છે. પ્રસ્તાવિત સિક્યુરિટી અને ડિફેન્સ પાર્ટનરશીપથી બંને પક્ષો વચ્ચે ડિફેન્સ અને સિક્યુરિટી કોઓપરેશન વધુ મજબૂત થશે. 

5. સિસ્યુરિટી અને ડિફેન્સ પાર્ટનરશીપથી ડિફેન્સ સેક્ટરમાં સારો તાલમેળ આવશે. ભારતીય કંપનીઓ માટે ઈયુના સિક્યુરિટી એક્શન ફોર યુરોપ (SAFE) પ્રોગ્રામમાં ભાગ લેવાનો રસ્તો  ખુલશે. જે યુરોપીયન યુનિયનનો 150 અબજ યુરોનો ફાઈનાન્શિયલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે જે સભ્ય દેશોને ડિફેન્સ સંલ્ગન તૈયારીઓ માટે આર્થિક મદદ કરે છે. 

7. યુરોપીયન યુનિયન અને ભારત વચ્ચે મુક્ત વેપાર સંધિ અંગે  વાતચીત 2007માં શરૂ થઈ હતી. પરંતુ બંને પક્ષો વચ્ચે 2013માં કોઈ કારણસર વાત અટકી પડી. ત્યારબાદ જૂન 2022માં વાતચીત ફરી શરૂ કરાઈ. 

આ વસ્તુઓ ડીલનો ભાગ નથી
ભારતે જોર કરતા કૃષિ અને ડેરી ઉત્પાદનોને આ કરારમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ઈયુ  ભારતના ફાઈનાન્શિયલ અને લીગલ સર્વિસ સેક્ટરોમાં પોતાની પહોંચ વધારવા માંગે છે. આ કરાર ઉપરાંત ભારત અને ઈયુ વચ્ચે સુરક્ષા અને સંરક્ષણ ભાગીદારી પર સહમતિ બની રહી છે. જે સમુદ્રી સુરક્ષા, સાઈબર સિક્યુરિટી, અને આતંકવાદને પહોંચી વળવા જેવા સેક્ટરોનો સમાવેશ કરશે. આ સાથે જ ભારત, જાપાન અને  દક્ષિણ કોરિયા બાદ એશિયાનો એવો ત્રીજો દેશ હશે જે ઈયુ સાથે આ પ્રકારની સંરક્ષણ ભાગીદારી કરશે. 

મોબિલીટી એગ્રીમેન્ટ હેઠળ વિદ્યાર્થીઓ, રિસર્ચર્સ, સીઝનલ વર્કર્સ અને હાઈસ્કીલ્ડ પ્રોફેશનલ્સની અવરજવર પણ સરળ બનશે. આ સાથે જ ભારત અને ઈયુ સપ્લાય ચેનને મજબૂત કરવા ઉપર પણ સહમત થયા છે. જેથી કરીને ચીન અને અમેરિકા પર નિર્ભરતા ઘટી શકે.

 

India-EU FTAFree Trade DealMother Of All Dealspm modiUrsula von der Leyen

