શેખ હસીનાની ફાંસીની સજા પર ભારતની પહેલી પ્રતિક્રિયા આવી સામે, જાણો શું કહ્યું
India on Sheikh Hasina Death Sentence : ભારત સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમણે શેખ હસીના વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશના "ઈન્ટરનેશનલ ક્રિમિનલ ટ્રિબ્યુનલ" દ્વારા આપવામાં આવેલા ચુકાદાની નોંધ લીધી છે.
India on Sheikh Hasina Death Sentence : બાંગ્લાદેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન શેખ હસીનાને ઈન્ટરનેશનલ ક્રિમિનલ ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા આપવામાં આવેલી ફાંસીની સજા અંગે ભારતની પહેલી પ્રતિક્રિયા આવી છે. ભારતે જણાવ્યું છે કે તે ચુકાદા પર ધ્યાન આપી રહ્યું છે અને બાંગ્લાદેશના હિતો પ્રત્યે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે. ભારત સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેણે બાંગ્લાદેશના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિમિનલ ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા શેખ હસીના વિરુદ્ધ આપવામાં આવેલા ચુકાદાની નોંધ લીધી છે.
ભારતે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે નજીકના પાડોશી તરીકે તે બાંગ્લાદેશના લોકોના શ્રેષ્ઠ હિત માટે પ્રતિબદ્ધ છે. વિદેશ મંત્રાલયે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે બાંગ્લાદેશમાં શાંતિ, લોકશાહી, અંતર્ભાવ અને સ્થિરતા જાળવવી જરૂરી છે અને ભારત હંમેશા આ મૂલ્યોના સમર્થનમાં ઉભું રહેશે. નિવેદનમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ભારત દેશમાં સ્થિરતા અને લોકશાહી વાતાવરણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે બાંગ્લાદેશના તમામ પક્ષો સાથે રચનાત્મક વાતચીત ચાલુ રાખશે.
ઈન્ટરનેશનલ ક્રિમિનલ ટ્રિબ્યુનલે ફાંસીની સજા ફટકારી
બાંગ્લાદેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન શેખ હસીનાને ગયા વર્ષે જુલાઈમાં તેમની સરકાર વિરુદ્ધ વ્યાપક વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન માનવતા વિરુદ્ધના ગુનાઓ માટે સોમવારે એક ખાસ ટ્રિબ્યુનલે તેમની ગેરહાજરીમાં ફાંસીની સજા ફટકારી હતી. ગયા વર્ષે 5 ઓગસ્ટના રોજ તેમની સરકારના પતન પછી ભારતમાં રહેતા 78 વર્ષીય હસીનાને આંતરરાષ્ટ્રીય ઈન્ટરનેશનલ ક્રિમિનલ ટ્રિબ્યુનલ બાંગ્લાદેશ (ICT-BD) દ્વારા સજા ફટકારવામાં આવી હતી. કોર્ટે અગાઉ તેમને ભાગેડુ જાહેર કર્યા હતા.
