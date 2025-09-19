Prev
India first statement: છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારત અને સાઉદી અરેબિયા વચ્ચેના સંબંધો મજબૂત બન્યા છે. બંને દેશો વચ્ચેની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી હવે અનેક ક્ષેત્રોમાં ફેલાયેલી છે. વિદેશ મંત્રાલયે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે ભારત અને સાઉદી અરેબિયા વચ્ચે વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી છે, જે તાજેતરના વર્ષોમાં નોંધપાત્ર રીતે ગાઢ બની છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:22 PM IST

ફક્ત છ શબ્દો અને પોતાના ઇરાદા સ્પષ્ટ કરી દીધા, સાઉદી-પાકિસ્તાનના કરાર પર ભારતનું પહેલું નિવેદન, જાણો

India first statement: ભારત અને સાઉદી અરેબિયા વચ્ચેના સંબંધો સારા રહ્યા છે. પણ હાલના સમયમાં પાકિસ્તાન સાથે સાઉદીની ડીલ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે, ત્યારે  વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે પણ સાઉદી અરેબિયા-પાકિસ્તાન સંરક્ષણ કરાર અંગેના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે અમને આશા છે કે આ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી પરસ્પર હિતો અને સંવેદનશીલતાઓને ધ્યાનમાં લેશે.

આ નિવેદન આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં સાઉદી અરેબિયા અને પાકિસ્તાને વ્યૂહાત્મક પરસ્પર રક્ષા કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા પછી આવ્યું છે. આનાથી એવી અટકળો શરૂ થઈ છે કે શું સાઉદી અરેબિયા પાકિસ્તાનના પરમાણુ સુરક્ષા કવચમાં પ્રવેશ મેળવી શકે છે, ખાસ કરીને મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવના સમયે.

સાઉદી-પાકિસ્તાન સંરક્ષણ કરાર

બુધવારે હસ્તાક્ષર કરાયેલા કરારમાં સાઉદી અરેબિયાની આર્થિક શક્તિ અને પાકિસ્તાનની લશ્કરી શક્તિનો સમાવેશ થાય છે. અત્યાર સુધી બહુ ઓછી માહિતી આપવામાં આવી છે, પરંતુ સાઉદી અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે આ કરાર બધા લશ્કરી માધ્યમોને આવરી લેશે. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ કરાર સુરક્ષા માટે અમેરિકામાં ગલ્ફ દેશો વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા વિશ્વાસના અભાવને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

 

પાકિસ્તાનના રક્ષા પ્રધાને જણાવ્યું

પાકિસ્તાનના સંરક્ષણ પ્રધાન ખ્વાજા મુહમ્મદ આસિફે સ્પષ્ટતા કરી કે આ કરારનો પરમાણુ શસ્ત્રો સાથે કોઈ સંબંધ નથી. તેમણે કહ્યું કે આ કરારનો આક્રમક ઉપયોગ કરવાનો અમારો કોઈ ઇરાદો નથી. પરંતુ જો કોઈને ધમકી આપવામાં આવશે, તો આ કરાર લાગુ કરવામાં આવશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આ માળખું ભવિષ્યમાં અન્ય ગલ્ફ દેશોમાં પણ લાગુ કરી શકાય છે. જો કે, સાઉદી અરેબિયાએ અગાઉ કહ્યું છે કે જો ઈરાન પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવે તો તે તેનું પાલન કરશે.

