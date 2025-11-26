'અમને લેક્ચર ના આપે પાકિસ્તાન...' રામ મંદિર કાર્યક્રમ પર કરેલ ટિપ્પણી મામલે ભારતે આપ્યો જબડાતોડ જવાબ
MEA Press Conference: ભારતે પાકિસ્તાનના આરોપોને ફગાવી દીધા છે અને કહ્યું છે કે, પાકિસ્તાનને બીજાને નૈતિક ઉપદેશ આપવાનો કોઈ અધિકાર નથી, કારણ કે તેમનો પોતાનો માનવાધિકાર રેકોર્ડ ખરાબ છે. વિદેશ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં કહ્યું કે, પાકિસ્તાન તેમના લઘુમતીઓ સામે દમન, કટ્ટરતા અને વ્યવસ્થિત દુર્વ્યવહારનો ઊંડો રેકોર્ડ છે.
Trending Photos
MEA Press Conference: અયોધ્યામાં ધ્વજારોહણ પર પાકિસ્તાનની પ્રતિક્રિયા પર ભારતે શખત શબ્દોમાં પ્રતિક્રિયા આપી છે. વિદેશ મંત્રાલય (MEA)એ કહ્યું કે, પાકિસ્તાને ભારત પર ટિપ્પણી કરતા પહેલા પોતાનું આત્મનિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. MEAએ સ્પષ્ટતા કરી કે, પાકિસ્તાન, જેમનો લઘુમતીઓ પર અત્યાચાર અને કટ્ટરતાનો લાંબો રેકોર્ડ રહ્યો છે, બીજાઓને નૈતિકતા પર ભાષણ આપવાની સ્થિતિમાં નથી. ભારતે કહ્યું કે, પાકિસ્તાન માટે સારૂ રહેશે કે તેઓ પોતાનું આત્મનિરીક્ષણ કરે અને તેના ખરાબ માનવાધિકાર રેકોર્ડ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે.
સાથે જ MEAએ બાંગ્લાદેશની પ્રત્યાર્પણ વિનંતીનો પણ જવાબ આપ્યો. MEAએ કહ્યું કે, શેખ હસીનાને ઈન્ટરનેશનલ ક્રાઈમ્સ ટ્રિબ્યૂનલ દ્વારા મોતની સજા ફટકાર્યા બાદ આ વિનંતી ભારતમાં કાનૂની અને ન્યાયિક પ્રક્રિયાઓના ભાગ રૂપે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. MEAએ બાંગ્લાદેશના લોકોના સર્વોત્તમ હિતોં, શાંતિ, લોકશાહી, સમાવેશ અને સ્થિરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ સંબંધિત પક્ષોની સાથે જોડાવાની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. MEAએ આ નિવેદન સાથે ભારતે સ્પષ્ટ કર્યું કે તે તેના ન્યાયિક અને કાનૂની માળખામાં તમામ નિર્ણયો લેશે અને આંતરરાષ્ટ્રીય દબાણ અથવા બાહ્ય ટીકામાં આવશે નહીં.
અરુણાચલ પ્રદેશ ભારતનો એક અભિન્ન ભાગ: રણધીર જયસ્વાલ
અરુણાચલ પ્રદેશની એક મહિલાને શાંઘાઈ એરપોર્ટ પર ચીની ઇમિગ્રેશન અધિકારીઓ દ્વારા કથિત રીતે પરેશાન કરવા પર MEA પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે કહ્યું કે, અરુણાચલ પ્રદેશ ભારતનો એક અભિન્ન અને અવિભાજ્ય ભાગ છે અને આ એક એવું સત્ય છે, જે પોતે જ સ્પષ્ટ છે. ચીની પક્ષના ઇનકારથી આ સત્ય બદલાશે નહીં. અમે આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. જ્યારે આ ઘટના બની હતી, ત્યારે અમે બેઇજિંગ અને દિલ્હી બન્ને જગ્યાઓ પર ચીની પક્ષ સાથે એક સખત વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
#WATCH | Delhi | On a woman from Arunachal Pradesh allegedly harassed by Chinese Immigration Officials at Shanghai Airport, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "... Arunachal Pradesh is an integral and inalienable part of India, and this is a fact that is self-evident. No… pic.twitter.com/uVNxTkWvGJ
— ANI (@ANI) November 26, 2025
હું ફરી એકવાર કહેવા માંગુ છું કે, બોર્ડર વિસ્તારોમાં શાંતિ અને સુલેહ-શાંતિ જાળવી રાખવા ભારત-ચીન દ્વિપક્ષીય સંબંધોના સતત અને સંપૂર્ણ વિકાસ માટે એક શરત છે. આ અંગે અમારું વલણ હંમેશા ખૂબ જ સ્પષ્ટ અને સુસંગત રહ્યું છે. ઓક્ટોબર 2024થી બન્ને પક્ષોએ બોર્ડર વિસ્તારોમાં શાંતિ અને સુલેહ-શાંતિ જાળવવા માટે સાથે મળીને કામ કર્યું છે. આ આધારે લોકો પર કેન્દ્રિત વાતચીત પર ધ્યાન આપવાાની સાથે પ્રગતિ થઈ છે. અરુણાચલ પ્રદેશના એક ભારતીય નાગરિકને સામેલ કરીને ચીનના મનસ્વી પગલાં બન્ને પક્ષોના પરસ્પર વિશ્વાસ અને સમજણ બનાવવા અને ધીમે-ધીમે આગળ વધવાના પ્રયાસોને મોટો ફટકો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે