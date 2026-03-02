અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે ભારતમાં હિંસાની આશંકાથી હાઈ એલર્ટ, રાજ્યોને સાવચેતી રાખવા કેન્દ્રનો આદેશ
MHA Advisory: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની આગા હવે મિડલ ઈસ્ટમાં ફેલાઈ છે. આ વચ્ચે ભારત સરકાર પણ એલર્ટ મોડમાં આવી ગઈ છે. મળતી માહિતી અનુસાર, અધિકારીઓ તે વાતથી ચિંતત છે કે, આંતરરાષ્ટ્રીય ઘટાનાઓનો ફાયદો ઉઠાવીને ચરપંથી તત્વો સ્થાનિક સ્તરે તણાવ વધારી શકે છે. જેને લઈ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એડવાઈઝરી જાહેર કરીને રાજ્ય સરકારોને સાવચેતી રાખવા જણાવવામાં આવ્યું છે.
- ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ વચ્ચે દેશમાં સાંપ્રદાયિક શાંતિ જાળવવા કેન્દ્રની એડવાઈઝરી
- કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે રાજ્યોને પત્ર લખી સુરક્ષા વધારવા આપ્યા નિર્દેશ
- ભડકાઉ ભાષણો અને વિરોધ પ્રદર્શનો પર રહેશે ચાંપતી નજર
MHA Advisory: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને લઈને ભારત સરકાર એલર્ટ મોડમાં છે. મળતી માહિતી અનુસાર, કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે રાજ્યોને પત્ર લખીને સાવચેતી રાખવા જણાવ્યું છે. તેમને સાંપ્રદાયિક હિંસા ફાટી નીકળવાની આશંકાને લઈ સતર્ક રહેવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ ખામેનેઈના મોત બાદ ભારતના ઘણા શહેરોમાં વિરોધ પ્રદર્શન થયા હતા.
28 ફેબ્રુઆરીના રોજ જારી કરાયેલા આ પત્રમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે, વિદેશમાં બની રહેલ ઘટનાક્રમોની અસર ઘરમાં પડી શકે છે. તેમાં ખાસ કરીને ધાર્મિક મેળાવડામાં વાણી-વર્તનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે, ગુપ્ત માહિતીને ઝડપથી શેર કરવામાં આવે અને સમયસર પગલાં લેવામાં આવે, જેથી કાયદો અને વ્યવસ્થા ખલેલ ન પહોંચે.
એડવાઈઝરીમાં શું કહેવામાં આવ્યું?
એડવાઈઝરીમાં ગૃહ મંત્રાલયે કહ્યું કે, ભડકાઉ ભાષણો આપનારા ઈરાન સમર્થક ઉપદેશકોને ઓળખવા અને તેમની દેખરેખ રાખવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. સમાચાર એજન્સી ANI અનુસાર, દિલ્હીમાં અધિકારીઓ પણ આ અંગે ચિંતિત છે કે, આંતરરાષ્ટ્રીય ઘટનાઓનો ફાયદો ઉઠાવી ચરમપંથી તત્વો સ્થાનિક સ્તરે તણાવ વધારી શકે છે. સરકાર દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ એડવાઈઝરીમાં ખાસ કરીને ભાષણો અને નિવેદનો પર ધ્યાન રાખવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.
ઈરાન નહીં કરે અમેરિકા સાથે વાતચીત
પીટીઆઈ અનુસાર, એક ટોપના ઈરાની સુરક્ષા અધિકારીએ કહ્યું કે, તેઓ વોશિંગ્ટન સાથે વાતચીત નહીં કરે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે સંકેત આપ્યો હતો કે, તેઓ ઈરાનના નવા નેતૃત્વ સાથે વાતચીત કરવા માટે તૈયાર છે. તેમણે ધ એટલાન્ટિક મેગેઝિનને કહ્યું કે, 'તેઓ વાતચીત કરવા માંગે છે, હું વાતચીત કરવા તૈયાર છું, તેથી હું તેમની સાથે વાતચીત કરીશ.'
ઈરાનમાં અત્યાર સુધીમાં 200થી વધુ લોકોના મોત
જો કે, ઈરાનના ટોપના સુરક્ષા અધિકારી અલી લારીજાનીએ X પર ચેતવણીના સ્વરમાં લખ્યું કે, 'અમે અમેરિકા સાથે વાતચીત કરીશું નહીં.' ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈના મોત બાદ અમેરિકા અને ઇઝરાયેલે રવિવારે ઈરાનમાં અનેક સ્થળોએ જોરદાર હુમલા કર્યા અને બેલિસ્ટિક મિસાઇલ બેઝ પર બોમ્બમારો કર્યો અને યુદ્ધ જહાજો પણ તબાહ કરી દીધા. ઈરાની નેતાઓ અનુસાર, આ હુમલાની શરૂઆતથી અત્યાર સુધી ખામેનેઈ અને અન્ય વરિષ્ઠ નેતાઓ સહિત 200થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે.
ગલ્ફ દેશોએ ઈરાનને આપી ચેતવણી
બોમ્બમારો ચાલુ રહેવાની સાથે આ સંઘર્ષ અમેરિકા, ઇઝરાયેલ અને ઇરાનથી અન્ય દેશોમાં પણ ફેલાવવાનો ખતરો છે. લેબનાનના આતંકવાદી જૂથ હિઝબુલ્લાહે ઇઝરાયલ પરના હુમલાઓનો દાવો કર્યો, જેના પર ઇઝરાયેલે જવાબી કાર્યવાહી કરી. ગલ્ફ દેશોએ તેમના મુખ્ય ઠેકાણાઓ પરના હુમલામાં ઓછામાં ઓછા પાંચ નાગરિકોના મોત બાદ ચેતવણી આપી છે કે, તેઓ ઈરાન સામે જવાબી પગલા ઉઠાવી શકે છે.
