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જ્યારે જીવ હથેળી પર મૂકીને લડ્યા દેશના સપૂતો; જુઓ ભારતની ૯ સૌથી લાંબી અને ઐતિહાસિક ભૂખ હડતાળો

ભૂખ હડતાળ એ નબળાઈ નથી, પરંતુ બંધારણ અને ઇન્સાનની સૌથી મોટી તાકાત છે. ભારતના ઇતિહાસમાં જ્યારે-જ્યારે અન્યાય, સિસ્ટમની ખામીઓ કે પર્યાવરણ સામે ખતરો ઊભો થયો છે, ત્યારે-ત્યારે દેશના સપૂતો અને સામાજિક કાર્યકરોએ 'અનશન'ને જ પોતાનું સૌથી મોટું હથિયાર બનાવ્યું છે. રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી અને શહીદ ભગત સિંહના સમયથી શરૂ થયેલો આ અહિંસક પ્રતિકાર આજે પણ લદ્દાખના સોનમ વાંગચુક સુધી એટલો જ પ્રાસંગિક છે. ચાલો નજર કરીએ ભારતની એ ૯ સૌથી મોટી અને ઐતિહાસિક ભૂખ હડતાળો પર, જેણે દેશની રાજનીતિ, સમાજ અને કાયદાનો ઇતિહાસ બદલી નાખ્યો.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 18, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:02 PM IST
જ્યારે જીવ હથેળી પર મૂકીને લડ્યા દેશના સપૂતો; જુઓ ભારતની ૯ સૌથી લાંબી અને ઐતિહાસિક ભૂખ હડતાળો

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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