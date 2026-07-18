/જ્યારે જીવ હથેળી પર મૂકીને લડ્યા દેશના સપૂતો; જુઓ ભારતની ૯ સૌથી લાંબી અને ઐતિહાસિક ભૂખ હડતાળો

india historic hunger strikes : 20 દિવસના ઉપવાસ બાદ શુક્રવારની સવારે સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ સોનમ વાંગચુકને જંતર-મંતર પરથી પોલીસ ઉઠાવી ગઈ. હાઈકોર્ટના આદેશ પર વાંગચુકની લથડતી તબિયતને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
જણાવી દઈએ કે, સોનમ વાંગચુક છેલ્લા 20 દિવસથી દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે નીટ (NEET) પેપર લીકના વિરોધમાં અને કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સમર્થનમાં આ હડતાળ કરી રહ્યા હતા. વાંગચુકના આ કોઈ પ્રથમ ઉપવાસ નહોતા, આ પહેલા પણ તેઓ અનેકવાર સરકાર સામે વિરોધ-પ્રદર્શન કરી ચૂક્યા છે.
સરકાર પાસે પોતાની માંગણીઓ મનાવવા માટે સામાજિક કાર્યકરો અને સંગઠનો ઉપવાસ (અનશન) નો સહારો લેતા આવ્યા છે. દેશને આઝાદી અપાવવા માટે ખુદ મહાત્મા ગાંધીએ ભૂખ હડતાળ કરી હતી. ભારતમાં ભૂખ હડતાળનો ખૂબ લાંબો ઇતિહાસ રહ્યો છે. ચાલો, ક્રમશઃ તેના પર નજર કરીએ.
૧. ઇરોમ શર્મિલા (મણિપુર)
કેટલો સમય ઉપવાસ : ૧૬ વર્ષ (૨૦૦૦ થી ૨૦૧૬)
શા માટે ઉપવાસ પર ઉતર્યા : મણિપુરના રહેવાસી અને 'આયર્ન લેડી' તરીકે જાણીતા ઇરોમ ચાનૂ શર્મિલાએ રાજ્યમાંથી AFSPA (સશસ્ત્ર દળ વિશેષ સત્તા અધિનિયમ) હટાવવાની માંગ સાથે ઉપવાસ શરૂ કર્યા હતા. તેમણે વર્ષ 2000 માં આ ઉપવાસ શરૂ કર્યા હતા. આ વિરોધ આસામ રાઇફલ્સના જવાનો દ્વારા આશરે 10 નાગરિકોની કરાયેલી હત્યાના વિરોધમાં હતો. મણિપુર અને ઉત્તર-પૂર્વના રાજ્યોમાંથી AFSPA (Armed Forces Special Powers Act - સશસ્ત્ર દળ વિશેષ સત્તા અધિનિયમ) હટાવવાની માંગ માટે તેમણે આ ઐતિહાસિક અને વિશ્વની સૌથી લાંબી ભૂખ હડતાળ કરી હતી.
તેમણે સતત 16 વર્ષ સુધી ઉપવાસ ચાલુ રાખ્યા, પરંતુ સરકારે ફરજિયાતપણે (જબરદસ્તીથી) તેમને નાક વાટે પ્રવાહી પોષણ આપવાની વ્યવસ્થા કરી હતી. આખરે 9 ઓગસ્ટ 2016ના રોજ તેમણે પોતાના ઉપવાસ સમાપ્ત કર્યા અને અન્ય રીતે વિરોધ ચાલુ રાખ્યો. જો કે, તેમની આ માંગ પૂરી થઈ શકી નહોતી.
૨. સ્વામી નિગમાનંદ (હરિદ્વાર, ઉત્તરાખંડ)
કેટલો સમય ઉપવાસ: ૧૧૫ દિવસ (૨૦૧૧)
શા માટે ઉપવાસ પર ઉતર્યા : પવિત્ર ગંગા નદીમાં થઈ રહેલા ગેરકાયદેસર ખનન (Illegal Mining) અને પ્રદૂષણને અટકાવવાની માંગ સાથે તેમણે આ ઉપવાસ કર્યા હતા.
૩. જી. ડી. અગ્રવાલ / સ્વામી જ્ઞાનાનંદ (ઉત્તરાખંડ)
કેટલો સમય ઉપવાસ: ૧૧૧ દિવસ (૨૦૧૬)
શા માટે ઉપવાસ પર ઉતર્યા : સોનમ વાંગચુકના ઉપવાસ સમયે જે અન્ય એક નામની સૌથી વધુ ચર્ચા થઈ, તે છે પર્યાવરણવિદ અને ગંગા સંરક્ષણ માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરનાર પ્રોફેસર જી. ડી. અગ્રવાલ. પ્રોફેસર જી. ડી. અગ્રવાલે સંન્યાસ લીધા બાદ તેઓ 'સ્વામી જ્ઞાનસ્વરૂપ સાનંદ' ના નામે ઓળખાયા.
ગંગા નદીને સ્વચ્છ અને નિર્મળ રાખવાની માંગ સાથે જ્ઞાનસ્વરૂપે ઘણી વખત ઉપવાસ કર્યા હતા અને આખરે વર્ષ 2018 માં 111 દિવસના લાંબા આમરણ ઉપવાસ દરમિયાન તેમનું અવસાન થયું હતું.
૪. શહીદ ભગત સિંહ (પંજાબ)
કેટલો સમય ઉપવાસ: ૬૩ દિવસ (૧૯૨૯)
શા માટે ઉપવાસ પર ઉતર્યા : બ્રિટિશ જેલમાં ભારતીય રાજનૈતિક કેદીઓના અધિકારો અને જેલ સુધારણા (Prison Reforms) માટે લાહોર જેલમાં આ ઐતિહાસિક ભૂખ હડતાળ કરવામાં આવી હતી. ભગત સિંહ અને તેમના સાથીઓ દ્વારા લાહોર સેન્ટ્રલ જેલમાં કરવામાં આવેલા ઐતિહાસિક ઉપવાસ ભારતના સ્વતંત્રતા સંગ્રામનું એક સુવર્ણ પ્રકરણ છે. આ ઉપવાસ માત્ર ભૂખ હડતાળ નહોતી, પરંતુ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના ભેદભાવપૂર્ણ કાયદાઓ સામે એક વૈચારિક યુદ્ધ હતું.ભગત સિંહ અને તેમના સાથીઓએ સતત 116 દિવસ સુધી આ ઐતિહાસિક ઉપવાસ ચાલુ રાખ્યા હતા.
૫. જતિન દાસ (બંગાળ)
કેટલો સમય ઉપવાસ: ૬૩ દિવસ (૧૯૨૯)
શા માટે ઉપવાસ પર ઉતર્યા : સ્વતંત્રતા સેનાની જતીન્દ્ર નાથ દાસે (જતિન દાસ) ભારતીય રાજકીય કેદીઓના અધિકારો માટે લાહોરની બોર્સ્ટલ જેલમાં 13 જુલાઈ 1929થી ભૂખ હડતાળ શરૂ કરી હતી. 63 દિવસની આ લાંબી અને અસહ્ય ભૂખ હડતાળ બાદ 13 સપ્ટેમ્બર 1929ના રોજ માત્ર 24 વર્ષની નાની ઉંમરે તેમનું અવસાન (શહાદત) થયું હતું.
૬. પોટ્ટી શ્રીરામુલુ (આંધ્ર પ્રદેશ)
કેટલો સમય ઉપવાસ: ૫૮ દિવસ (૧૯૫૨)
શા માટે ઉપવાસ પર ઉતર્યા : ભારતમાં ભૂખ હડતાળના સંદર્ભમાં પોટ્ટી શ્રીરામુલુનું નામ પણ ખૂબ ચર્ચામાં રહે છે. શ્રીરામુલુ એક સ્વતંત્રતા સેનાની હતા જેમણે અલગ આંધ્ર પ્રદેશ રાજ્ય બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે 19 ઓક્ટોબર 1952ના રોજ આંધ્ર પ્રદેશના ગઠનની માંગ સાથે આમરણ ઉપવાસ શરૂ કર્યા હતા.
ઉપવાસના 56 દિવસ બાદ, 15 ડિસેમ્બર 1952ના રોજ તબિયત લથડવાને કારણે તેમનું અવસાન થયું હતું. તેમના અવસાન બાદ દેશની સરકાર એક્શનમાં આવી અને તત્કાલીન વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુએ અલગ આંધ્ર પ્રદેશ રાજ્યની સ્થાપના કરવાની જાહેરાત કરી હતી.
૭. મહાત્મા ગાંધી (ગુજરાત/ભારત)
કેટલો સમય ઉપવાસ: ૨૧ દિવસ (૧૯૩૩) – તેમનો સૌથી લાંબો મુખ્ય ઉપવાસ
શા માટે ઉપવાસ પર ઉતર્યા : અસ્પૃશ્યતા નિવારણ, હરિજન ઉત્થાન અને દેશમાં સામાજિક સુધારા તથા સદભાવના લાવવાના હેતુથી આ ઉપવાસ કરવામાં આવ્યા હતા. મહાત્મા ગાંધીના અંગ્રેજો સામે અને સામાજિક સુધારા માટેના ઉપવાસ
ભારતની આઝાદીની લડાઈમાં મહાત્મા ગાંધીએ અનેકવાર ભૂખ હડતાળ (ઉપવાસ) નો સહારો લીધો હતો.
વર્ષ 1924ના ઉપવાસમાં સપ્ટેમ્બર મહિનામાં મહાત્મા ગાંધીએ હિન્દુ-મુસ્લિમ રમખાણોને રોકવા અને દેશમાં કોમી એકતા (સાંપ્રદાયિક સદભાવના) સ્થાપિત કરવા માટે 21 દિવસના ઉપવાસ રાખ્યા હતા. ત્યારબાદ વર્ષ 1933માં મહાત્મા ગાંધીએ 8 મે થી 29 મે સુધી ફરીથી 21 દિવસના ઉપવાસ કર્યા હતા. આ અનશન (ભૂખ હડતાળ) કોઈ બ્રિટિશ નીતિના વિરોધમાં નહોતું, પરંતુ ભારતીય સમાજમાં વ્યાપ્ત અસ્પૃશ્યતા (છૂઆછૂત) ના કલંકને મિટાવવા અને 'હરિજનો' ના ઉત્થાન માટે આત્મ-શુદ્ધિનું એક મોટું કદમ હતું.
૮. અન્ના હઝારે (મહારાષ્ટ્ર)
કેટલો સમય ઉપવાસ : ૧૨ દિવસ (૨૦૧૧) – તેમની સૌથી લાંબી મુખ્ય ભૂખ હડતાળ
શા માટે ઉપવાસ પર ઉતર્યા : સમાજસેવી અન્ના હઝારેએ 5 એપ્રિલ 2011ના રોજ દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે લોકપાલ બિલની માંગ સાથે ઉપવાસ શરૂ કર્યા હતા. આ ઉપવાસે ભ્રષ્ટાચાર સામે દેશભરમાં સરકાર વિરોધી આંદોલન જગાવ્યું હતું. આ આંદોલનમાં દેશભરના યુવાનો, નેતાઓ અને સામાન્ય લોકોએ ખૂબ જ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. સરકારના પ્રસ્તાવિત કાયદા સામે અસંમતિ દર્શાવતા, હઝારેએ ઓગસ્ટ 2011માં બીજા અનિશ્ચિતકાલીન ઉપવાસની જાહેરાત કરી હતી.
વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ થાય તે પહેલા જ તેમની થોડા સમય માટે ધરપકડ કરી લેવામાં આવી હતી, જેના કારણે લોકોમાં ભારે આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો હતો. ત્યારબાદ આ આંદોલનને રામલીલા મેદાનમાં શિફ્ટ કરવામાં આવ્યું, જ્યાં રોજ હજારો સમર્થકો એકઠા થતા હતા.
અન્નાના નેતૃત્વમાં થયેલા આ આંદોલનને કારણે આખરે 'લોકપાલ અને લોકાયુક્ત એક્ટ, 2013' પસાર થયો, જેનાથી ભારતમાં ભ્રષ્ટાચાર સામેની લડાઈનો રસ્તો સાફ થયો. આ આંદોલનને 'ઇન્ડિયા અગેન્સ્ટ કરપ્શન' (IAC) તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું. પાછળથી આ જ આંદોલને અરવિંદ કેજરીવાલના નેતૃત્વવાળી આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ની સ્થાપનાનો માર્ગ મોકળો કર્યો હતો.
૯. સોનમ વાંગચુક (લદ્દાખ)
કેટલો સમય ઉપવાસ: 20 દિવસ (નવી દિલ્હીમાં 18 જુલાઈ ૨૦૨૬ સુધી ચાલુ છે
શા માટે ઉપવાસ પર ઉતર્યા : શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં સુધારા કરવા અને કલર પરીક્ષાઓ (સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ) માં થતી અનિયમિતતાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ સાથે તેઓ ભૂખ હડતાળ પર ઉતર્યા છે. સોનમ વાંગચુક છેલ્લા 20 દિવસથી દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે નીટ (NEET) પેપર લીકના વિરોધમાં અને કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સમર્થનમાં આ હડતાળ કરી રહ્યા હતા.