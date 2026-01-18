Prev
ગાઝા પીસ બોર્ડમાં ભારત પણ ભજવશે ખાસ ભૂમિકા, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનું આવ્યું આમંત્રણ

Donald Trump Invited India for Peace Board: ઈઝરાયેલ અને હમાસ વચ્ચેના યુદ્ધનો અંત લાવી ગાઝામાં શાંતિ સ્થાપવા માટે બનાવવામાં આવી રહેલા 'પીસ બોર્ડ'માં ભારતને સામેલ કરવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારતને પણ આમાં સામેલ થવા માટે આમંત્રણ મોકલ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 18, 2026, 11:21 PM IST

Donald Trump Invited India for Peace Board: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નેતૃત્વમાં ગાઝામાં થયેલા શાંતિ કરારના બીજા તબક્કા માટે 'ગાઝા પીસ બોર્ડ'ની સ્થાપના કરવામાં આવી રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે નવી દિલ્હીને આ બોર્ડમાં સામેલ થવા માટે પ્રસ્તાવ મોકલ્યો છે. ભારતમાં અમેરિકી રાજદૂત સર્જિયો ગોરે આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. તેમણે પોતાના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર આ આમંત્રણ પત્ર પણ પોસ્ટ કર્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ બોર્ડમાં સામેલ થવા માટે પાકિસ્તાનને પણ આમંત્રણ મોકલવામાં આવ્યું છે, જેની પુષ્ટિ શરીફ સરકારે પણ કરી છે.

પત્રમાં રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે વડાપ્રધાન મોદીને પોતાની સાથે આ બોર્ડમાં જોડાવા વિનંતી કરી છે. ગાઝામાં શાંતિ માટેની પોતાની 20-સૂત્રીય ડીલ અને ત્યારબાદ સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં પીસ બોર્ડ માટે માન્યતા મેળવવાનો ઉલ્લેખ કર્યા પછી, ટ્રમ્પે તેને એક નવું આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠન ગણાવ્યું. તેમણે લખ્યું કે, "બોર્ડ ઓફ પીસ અત્યાર સુધીનું સૌથી પ્રભાવશાળી અને પરિણામલક્ષી બોર્ડ છે, જેને એક નવા આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠન અને સંક્રમણકાલીન શાસકીય વહીવટ તરીકે સ્થાપિત કરવામાં આવશે."

એટલું જ નહીં, ટ્રમ્પે કહ્યું કે, તેમનો આ પ્રયાસ એવા રાષ્ટ્રોને સાથે લાવશે જે વૈશ્વિક શાંતિ માટે મોટી જવાબદારી ઉઠાવવા તૈયાર છે. તેમણે નજીકના ભવિષ્યમાં આ બોર્ડના સભ્યોની બેઠક યોજવાનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે.

કોને કોને આમંત્રણ મળ્યું?
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે આ બોર્ડમાં સામેલ થવા માટે લગભગ 60 દેશોને આમંત્રણ મોકલ્યું છે. મોટાભાગના દેશોએ હાલમાં આ આમંત્રણ પત્ર પર મૌન સેવ્યું છે. માત્ર ઇટાલીના વડાપ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીએ તેને ખુલ્લેઆમ સ્વીકાર્યું છે અને કહ્યું છે કે, તેમનો દેશ પોતાનું યોગદાન આપવા તૈયાર છે. બીજી તરફ કેનેડાના વડાપ્રધાન માર્કો કાર્નીને જ્યારે આ વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, તેઓ સૈદ્ધાંતિક રીતે ટ્રમ્પના ગાઝા પીસ બોર્ડને ટેકો આપે છે, પરંતુ તેમાં સામેલ થવું કે નહીં તે અંગે હજુ વાતચીત ચાલુ છે.

પાડોશી દેશ પાકિસ્તાને આમંત્રણ મળ્યું હોવાની પુષ્ટિ કરી છે. પાકિસ્તાન વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા તાહિર અંદ્રાબીએ જણાવ્યું કે, ઇસ્લામાબાદને વોશિંગ્ટન તરફથી આ આમંત્રણ મળ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, પાકિસ્તાન ગાઝા માટેના શાંતિ પ્રયાસોમાં સામેલ થતું રહેશે.

શું છે ટ્રમ્પનું પીસ બોર્ડ?
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ગાઝા પીસ પ્લાનના બીજા તબક્કામાં તેના પુનઃનિર્માણ માટે એક કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ આ કમિટીના અધ્યક્ષ છે. ત્યારબાદ તેમણે આ કમિટીની દેખરેખ અને ગાઝામાં કામ કરવા માટે પીસ બોર્ડની રચના કરી છે. ટ્રમ્પ પોતે તેના અધ્યક્ષ હશે. આ સિવાય સ્થાનિક સ્તરે કામગીરી સંભાળવા માટે પણ એક બોર્ડ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે.

દુનિયાભરના દેશોને આમંત્રણ મોકલ્યા પછી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલયે 'X' પર લખ્યું કે, "આ તે ભાગીદાર દેશોને કાયમી સભ્યપદ આપવાનો પ્રસ્તાવ છે, જેઓ શાંતિ, સુરક્ષા અને સમૃદ્ધિ પ્રત્યે ઊંડી પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે."

ક્યારે થઈ આની સ્થાપના?
ગાઝામાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નેતૃત્વમાં થયેલા શાંતિ કરાર પછી ટ્રમ્પે આ બોર્ડ બનાવવાની દરખાસ્ત કરી હતી. નવેમ્બર 2025માં તેને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ (UNSC) પાસેથી માન્યતા મળી ગઈ. વોટિંગ દરમિયાન રશિયા અને ચીને અંતર જાળવી રાખ્યું હતું. તેમણે ફરિયાદ કરી હતી કે, ગાઝા શાંતિ પ્રસ્તાવમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રની ભૂમિકા સ્પષ્ટ નથી. જો કે, તે સમયે આ બોર્ડની મુદત માત્ર 2027 સુધી મર્યાદિત હતી. પરંતુ હવે સામે આવી રહેલા અહેવાલો અનુસાર, ટ્રમ્પ આ બોર્ડનો ઉપયોગ ગાઝા પછી યુક્રેનમાં શાંતિ લાવવા માટે પણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે, જેના પર ઘણી યુરોપિયન સરકારોએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.

