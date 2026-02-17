Prev
ભારત બનાવી રહ્યું છે એક એવું 'આકાશી' હથિયાર, આ ટેક્નોલોજીથી થરથર કાંપશે ચીન-પાકિસ્તાન!

BEL Bengaluru: ભારતને સંરક્ષણ ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બનાવવાની દિશામાં એક સુવર્ણ અધ્યાય જોડાયો છે. સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે બેંગલુરુ સ્થિત ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ (BEL) ના પરિસરમાં એક અત્યાધુનિક મિઝાઇલ ઇન્ટિગ્રેશન ફેસિલિટી (Missile Integration Facility) નું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. આ સુવિધા માત્ર ભારતની પ્રહાર ક્ષમતામાં વધારો નહીં કરે, પરંતુ સ્વદેશી મિઝાઇલ ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં 'ગેમ-ચેન્જર' સાબિત થશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 17, 2026, 10:24 AM IST

India Missile Integration Facility: રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે ઉદ્ઘાટન કરેલી આ ફેસિલિટીમાં આકાશ મિઝાઇલની ત્રીજી અને ચોથી રેજિમેન્ટ માટે જરૂરી કોમ્બેટ સિસ્ટમ અને હાર્ડવેરનું નિર્માણ તેમજ ઇન્ટિગ્રેશન કરવામાં આવશે. આ સાથે જ પહાડી વિસ્તારોમાં તૈનાત કરવા માટે રડાર સિસ્ટમ પણ વિકસાવવામાં આવશે. આ પ્રોજેક્ટ ભારતના એ સંકલ્પનું પ્રતીક છે જ્યાં ભારત એવી મિઝાઇલો બનાવશે જેને જોઈને પાડોશી દેશોના રૂંવાડા ઊભા થઈ જશે. બંગલુરુની આ નવી ફેસિલિટીમાં મુખ્યત્વે માઉન્ટેન ફાયર કંટ્રોલ રડારનું નિર્માણ પણ થશે, જે હિમાલય જેવી દુર્ગમ વિસ્તારો પર તૈનાત રહીને દુશ્મનની દરેક હરકત પર બાજ નજર રાખશે.

બેંગલુરુમાં આ નવી સુવિધા મુખ્યત્વે આકાશ મિસાઇલ સિસ્ટમની 3જી અને 4થી રેજિમેન્ટ માટે કોમ્બેટ સિસ્ટમ વિકસાવશે. તેમાં પર્વતીય ફાયર કંટ્રોલ રડાર પણ હશે, જે દુશ્મનની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખવા માટે હિમાલય જેવા દુર્ગમ શિખરો પર તૈનાત કરવામાં આવશે. આ સુવિધા મિસાઇલના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, સેન્સર અને નિયંત્રણ પ્રણાલીઓને એકીકૃત કરવા માટે મુખ્ય કેન્દ્ર તરીકે સેવા આપશે.

આ મિઝાઇલ ઇન્ટિગ્રેશન ફેસિલિટીમાં શું ખાસ છે?
બેંગલુરુમાં ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલી આ નવી યુનિટનું મુખ્ય ધ્યાન આધુનિક મિઝાઇલ પ્રણાલીઓના નિર્માણ, એસેમ્બલી અને પરીક્ષણ (Testing) પર કેન્દ્રિત હશે..

આકાશ મિઝાઇલ રેજિમેન્ટ સિસ્ટમ
અહીં મુખ્ય રૂપથી આકાશ મિઝાઇલ પ્રણાલીના ત્રીજા અને ચોથા રેજિમેન્ટ કોમ્બેટ સિસ્ટમનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. સંરક્ષણ મંત્રીએ કાર્યક્રમ દરમિયાન આ સિસ્ટમોને લીલી ઝંડી બતાવી સેના માટે રવાના કરી હતી.

માઉન્ટેન ફાયર કંટ્રોલ રડાર
આ ફેસિલિટીમાં પહાડી અને ઊંચાઈવાળા યુદ્ધ ક્ષેત્રો માટે ખાસ ડિઝાઇન કરાયેલા રડારનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે. તે મુશ્કેલ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિઓમાં દુશ્મનની મિઝાઇલોને ટ્રેક કરી તેને નષ્ટ કરવામાં મદદ કરશે.

સ્વદેશી મિઝાઇલ પ્રોજેક્ટ્સ
અહીં ક્વિક રિએક્શન સરફેસ ટુ એર મિઝાઇલ (QRSAM), પ્રોજેક્ટ કુશા (MR SAM/LR SAM) અને કાઉન્ટર ડ્રોન સિસ્ટમ જેવા મહત્વના કાર્યક્રમો માટેના સ્પેરપાર્ટ્સ અને સબ-સિસ્ટમ તૈયાર કરવામાં આવશે.

AIનું 'મગજ'
સંરક્ષણ મંત્રીએ બેંગલુરુથી જ રિમોટ દ્વારા પુણેમાં સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ફોર આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (CoE-AI) નું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને BELની નવી AI પોલિસી લોન્ચ કરી. હવે ભારતીય સેનાના હથિયારોમાં AIનું 'મગજ' હશે, જે યુદ્ધના મેદાનમાં પલક ઝપકતા જ દુશ્મનની ઓળખ કરી તેને નષ્ટ કરવાનો નિર્ણય લઈ શકશે. રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે AI અને ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગ હવે ભવિષ્ય નથી પરંતુ વર્તમાનની જરૂરિયાત છે.

‘ઓપરેશન સિંદૂર’ની સફળતા
એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો કરતા રક્ષામંત્રીએ જણાવ્યું કે, તાજેતરમાં થયેલા ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ દરમિયાન ભારતના સ્વદેશી હવાઈ સંરક્ષણ અને એન્ટી-ડ્રોન સિસ્ટમે દુશ્મનોના ખતરાને સફળતાપૂર્વક નેસ્તનાબૂદ કરી દીધા હતા. AI આધારિત પ્રણાલીઓએ આપણા સૈનિકોના આત્મવિશ્વાસને સાતમા આસમાને પહોંચાડી દીધો છે.

આત્મનિર્ભર ભારત: વિકસિત ભારત તરફ
BEL દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવી રહેલી QRSAM, LCA Mk II અને પ્રોજેક્ટ કુશા (MR SAM/LR SAM) જેવી ટેકનોલોજીનો ઉલ્લેખ કરતા રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે સ્વદેશી શસ્ત્રો દ્વારા મેળવેલી જીત જ દેશને સાચો આત્મવિશ્વાસ આપે છે. તેમણે સ્ટાર્ટઅપ્સ અને યુવા વૈજ્ઞાનિકોને ટેકનોલોજીકલ રેસમાં વિશ્વથી આગળ રહેવા વિનંતી કરી જેથી 2047 સુધીમાં 'વિકસિત ભારત'નું સ્વપ્ન સાકાર થઈ શકે.
 

