શું દેશમાં લાગશે લોકડાઉન? આવી ગયો સરકારનો જવાબ, મંત્રી હરદીપ પુરીએ કરી સ્પષ્ટતા
India Lockdown News: ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે દેશમાં લોકડાઉનને લઈને ચાલી રહેલી અફવા વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ કહ્યુ કે લોકડાઉનનો કોઈ પ્રસ્તાવ નથી અને આવા સમાચારો પાયાવિહોણા છે.
- દેશમાં લોકડાઉનની ચર્ચાઓ વચ્ચે સરકારનો આવ્યો જવાબ
- કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું- દેશમાં લોકડાઉનની કોઈ સ્થિતિ નથી
- દેશમાં પેટ્રોલ અને ગેસનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધઃ હરદીપ પુરી
Trending Photos
નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્ર સરકારે ઈરાન યુદ્ધને કારણે દેશમાં સંભવિત લોકડાઉનને લઈને ચાલી રહેલી અફવાઓ પર સ્પષ્ટ અને કડક વલણ અપનાવ્યું છે. કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે લોકડાઉનને લઈને જે વાતો થઈ રહી છે તે સંપૂર્ણ રીતે નિરાધાર છે. તેમણે કહ્યું કે સરકારની પાસે આવો કોઈ પ્રસ્તાવ વિચારાધીન નથી અને લોકોને ગભરાવાની જરૂર નથી. સરકાર સ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે, પરંતુ હાલમાં દેશમાં કોઈ પ્રકારના લોકડાઉનની યોજના નથી.
કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે ભારતમાં લોકડાઉનની કોઈ યોજના નથી અને આ પ્રકારની વાતો પાયાવિહોણી છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરતા કહ્યું કે આવી અફવાઓ ફેલાવવી બિનજવાબદાર છે અને લોકોમાં ડર ફેલાય છે. સરકાર સતત સ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે અને કોઈપણ સ્થિતિનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે.
The global situation remains in flux, and we are closely monitoring developments across energy, supply chains, and essential commodities on a real-time basis.
Under the leadership of Hon’ble PM @narendramodi Ji, all necessary steps are being taken to ensure uninterrupted…
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) March 27, 2026
સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે વર્તમાન વૈશ્વિક સ્થિતિ છતાં દેશમાં ઈંધણ કે જરૂરી વસ્તુઓની કોઈ અછત નથી. મંત્રાલય પ્રમાણે ભારત પાસે પર્યાપ્ત ગેસ અને તેલનો સ્ટોક હાજર છે અને આગામી 60 દિવસની સપ્લાયની ખાતરી કરી લેવામાં આવી છે. આ સિવાય ભારત હવે 41થી વધુ દેશોમાંથી કાચુ તેલ આયાત કરી રહ્યું છે, તેનાથી હોર્મુઝનું સંકટ ઘટી ગયું છે.
તેલ કંપનીઓએ પણ પોતાના તરફથી તૈયારી વધારી દીધી છે. પેટ્રોલ પંપ માલિકોને હવે પહેલાથી વધુ ક્રેડિટ આપવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી પેટ્રોલ-ડીઝલની અછત ન સર્જાય. સરકારનું કહેવું છે કે ભારત પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદકોનો નિકાસકાર દેશ પણ છે, તેથી નેશનલ એનર્જી ઈમજરન્સી જેવી સ્થિતિની જરૂર હાલ નથી.
સરકારની તૈયારી અને ભરોસો
સરકારે તે પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે તે દરેક સ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે અને જરૂર પડવા પર તત્કાલ પગલાં ભરવા માટે તૈયાર છે. અધિકારીઓ પ્રમાણે ભારતે પહેલા પણ વૈશ્વિક સંકટોનો મજબૂતીથી સામનો કર્યો છે અને આ વખતે સમય રહેતા યોગ્ય નિર્ણય લઈ દેશને સંકટથી બચાવી શકાશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે