ભારતીય વૈજ્ઞાનિકોનો મોટો ધડાકો ; દેશમાંથી ગાયબ થઈ રહ્યો છે સૂર્યનો તડકો, 3 યુનિવર્સિટીનો ખુલાસો
India losing its sunshine: છેલ્લા 30 વર્ષોમાં, ભારતના મોટાભાગના ભાગોમાં સૂર્યપ્રકાશના કલાકો ઘટી રહ્યા છે. BHU-IITM-IMD ના અભ્યાસમાં પશ્ચિમ કિનારા પર વાર્ષિક 8.6 કલાક અને ઉત્તરીય મેદાનોમાં સૂર્ય પ્રકાશના સમયમાં 13.1 કલાકનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ પ્રદૂષણ અને વાદળછાયું વાતાવરણને કારણે છે, જેની ચોમાસા પર વધુ અસર પડે છે. સૌર ઉર્જા અને કૃષિને અસર થઈ રહી છે
India Sunshine Update: શું દેશમાં સૂર્યપ્રકાશના કલાકો ઘટી રહ્યા છે? શું કોઈ સૂર્યપ્રકાશ ચોરી રહ્યું છે? આ પ્રશ્નો વચ્ચે, એક સંશોધન બહાર આવ્યું છે જે દર્શાવે છે કે આ ખરેખર થઈ રહ્યું છે. વાદળો અને પ્રદૂષણને કારણે ભારત સૂર્યપ્રકાશ ગુમાવી રહ્યું છે.
ભારતમાં સૂર્યનું તેજ કેમ ઘટી રહ્યું છે?
શું કોઈ ભારતનો સૂર્યપ્રકાશ ચોરી રહ્યું છે? શું તમને એવું પણ નથી લાગતું કે આ વખતે સૂર્ય ઓછો દેખાય છે? આ પ્રશ્નો લાંબા સમય સુધી ચોમાસાની ઋતુ અને સતત વાદળછાયાને કારણે ઉભા થયા છે. લોકો ઘણીવાર સાંભળે છે કે આ વર્ષે સૂર્ય અદૃશ્ય થઈ ગયો છે. આ માન્યતાને સમર્થન આપતા ડેટા છે. આ વર્ષે, સતત વરસાદ અને વાદળછાયાને કારણે સૂર્યપ્રકાશની દૃશ્યતા ઓછી થઈ ગઈ છે. પ્રદૂષણે પણ આમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. આ બાબતે નિષ્ણાતોએ શું કહ્યું છે તે જાણો.
સૂર્યપ્રકાશના કલાકો ઘટી રહ્યા છે... વૈજ્ઞાનિકોએ શું કહ્યું
પુણેની બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટી ખાતે ભારતીય ઉષ્ણકટિબંધીય હવામાનશાસ્ત્ર સંસ્થા અને ભારતીય હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિકોએ સંયુક્ત રીતે એક અભ્યાસ હાથ ધર્યો છે. આ સંશોધનમાં બહાર આવ્યું છે કે છેલ્લા ત્રણ દાયકામાં ભારતના મોટાભાગના ભાગોમાં સૂર્યપ્રકાશના કલાકો સતત ઘટી રહ્યા છે. આ મુખ્યત્વે વાદળછાયામાં વધારો અને વાયુ પ્રદૂષણમાં વધારો થવાને કારણે છે.
સંશોધનમાં આશ્ચર્યજનક ખુલાસો
આ મહિને નેચર'સાયન્ટિફિક રિપોર્ટ્સમાં પ્રકાશિત થયેલા એક અભ્યાસમાં ૧૯૮૮ થી ૨૦૧૮ દરમિયાન નવ પ્રદેશોના ૨૦ હવામાન મથકોમાંથી સૂર્યપ્રકાશના કલાકોના ડેટાની તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ સંપૂર્ણ અભ્યાસ નેચર'સાયન્ટિફિક રિપોર્ટ્સમાં પ્રકાશિત થયો છે. વૈજ્ઞાનિકોએ ૧૯૮૮ થી ૨૦૧૮ દરમિયાન નવ અલગ અલગ પ્રદેશોના ૨૦ હવામાન મથકોમાંથી સૂર્યપ્રકાશના કલાકોનો ડેટા એકત્રિત કર્યો હતો. તેમને જાણવા મળ્યું કે દરેક જગ્યાએ સૂર્યપ્રકાશના કલાકોમાં ઘટાડો થયો છે. ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં પરિસ્થિતિ સમાન રહી છે, પરંતુ અન્યત્ર ઘટાડો થયો છે.
દર વર્ષે સૂર્યપ્રકાશ સતત ઘટી રહ્યો છે
BHUના વૈજ્ઞાનિક મનોજ કે. શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું કે, "પશ્ચિમ કિનારા પર દર વર્ષે સૂર્યપ્રકાશના કલાકોમાં સરેરાશ 8.6 કલાકનો ઘટાડો થયો છે. દરમિયાન, ઉત્તર ભારતના મેદાની વિસ્તારોમાં દર વર્ષે 13.1 કલાકનો સૌથી મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે પૂર્વ કિનારા અને ડેક્કન પ્લેટુમાં પણ દર વર્ષે અનુક્રમે 4.9 અને 3.1 કલાકનો સૂર્યપ્રકાશનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. મધ્ય ભારતના આંતરિક વિસ્તારોમાં પણ, દર વર્ષે આ ઘટાડો આશરે 4.7 કલાકનો છે.
સૂર્યપ્રકાશના કલાકોમાં ઘટાડા વિશે અભ્યાસમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે?
આ અભ્યાસ મુજબ, ઓક્ટોબરથી મે દરમિયાન સૂર્યપ્રકાશમાં થોડો વધારો થયો હતો, પરંતુ જૂનથી સપ્ટેમ્બર સુધી ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો. વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે હવામાં એરોસોલ્સની ઊંચી સાંદ્રતા આ સૌર ઝાંખપનું કારણ છે. આ એરોસોલ્સ ફેક્ટરીના ધુમાડા, સ્ટોબલ બર્નિંગ અને વાહન પ્રદૂષણ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. વૈજ્ઞાનિકોએ સમજાવ્યું કે આ એરોસોલ્સ નાના કણો છે જે હવામાં પાણીના ટીપાં એકત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે, જેના કારણે વાદળો લાંબા સમય સુધી આકાશમાં રહી શકે છે.
