ભારતના અમીરોને પસંદ નથી આવી રહ્યો પોતાનો દેશ? હજારો કરોડપતિઓએ છોડ્યું વતન; રિપોર્ટમાં થયો મોટો ખુલાસો

India Millionaire Migration: શું ભારતની અમીર વ્યક્તિઓનો ભરોસો પોતાના જ દેશ પરથી ઉઠી રહ્યો છે? તાજેતરના એક રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું છે કે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં હજારો કરોડપતિઓ દેશ છોડીને બીજા દેશોમાં સ્થાયી થયા છે. આ માત્ર રહેવાની જગ્યા બદલવાની વાત નથી, પરંતુ રોકાણ, ટેક્સ, બિઝનેસ વાતાવરણ અને ગ્લોબલ મોબિલિટી સાથે જોડાયેલો એક મોટો ટ્રેન્ડ માનવામાં આવી રહ્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 25, 2026, 11:36 PM IST
  • ગયા વર્ષે દુનિયાભરમાંથી અંદાજે 1.42 લાખ અમીરોએ બીજા દેશમાં થયા સ્થાયી 
  • ભારતમાંથી 3,500 કરોડપતિઓએ વિદેશમાં વસવાટ કરવાનો નિર્ણય લીધો
  • પલાયન કરી રહેલા અમીરો માટે UAE અને અમેરિકા સૌથી ફેવરિટ ડેસ્ટિનેશન બન્યા છે

India Millionaire Migration: શું ભારત સહિત દુનિયાના મોટા દેશોમાં અમીરોનો વિશ્વાસ ડગી રહ્યો છે? એક નવા રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. ગયા વર્ષે દુનિયાભરમાં અંદાજે 1.42 લાખ હાઈ-નેટવર્થ ઈન્ડિવિડ્યુઅલ્સ (HNWIs)એ પોતાનો દેશ છોડીને બીજા દેશોમાં વસવાટ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ યાદીમાં ભારત પણ ટોચના ત્રણ દેશોમાં સામેલ છે, જ્યાંથી મોટી સંખ્યામાં કરોડપતિઓએ પલાયન કર્યું છે.

કયા દેશમાંથી કેટલા લોકો ગયા?
રિપોર્ટ અનુસાર, અમીરોના પલાયનમાં બ્રિટન પ્રથમ ક્રમે રહ્યું છે. ગયા વર્ષે ત્યાંથી 16,500 અમીરોએ દેશ છોડ્યો હતો. આ પહેલા 2024માં પણ 10,800 અમીરો બ્રિટનને અલવિદા કહી ચૂક્યા હતા. છેલ્લા એક દાયકાથી કમજોર આર્થિક પ્રદર્શન અને વધતો જતો ટેક્સનો બોજ આ પાછળનું મુખ્ય કારણ માનવામાં આવે છે. બીજા નંબરે ચીન રહ્યું છે, જ્યાંથી 7,800 અમીરોએ બીજા દેશો તરફ પ્રયાણ કર્યું. ભારત આ યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને છે. ગયા વર્ષે ભારતમાંથી 3,500 કરોડપતિઓએ વિદેશમાં સ્થાયી થવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ ઉપરાંત દક્ષિણ કોરિયા, રશિયા અને બ્રાઝિલ જેવા દેશોમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં અમીરોએ સ્થળાંતર કર્યું છે.

અમીરોને કેમ ગમી રહ્યા છે બીજા દેશો?
રિપોર્ટ જણાવે છે કે, ટેક્સ નીતિઓ, રાજકીય સ્થિરતા, લાઈફસ્ટાઈલ અને બિઝનેસ માટે અનુકૂળ વાતાવરણ જેવા કારણો અમીરોના નિર્ણયને પ્રભાવિત કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને ઊંચા ટેક્સ અને કડક નિયમોથી પરેશાન અમીર લોકો એવા દેશોની શોધમાં છે જ્યાં તેમને વધુ રાહત અને સુરક્ષા મળે.

કોને થયો સૌથી વધુ ફાયદો?
આ પલાયનથી સૌથી મોટો ફાયદો યુનાઈટેડ આરબ અમીરાત (UAE)ને થયો છે. ત્યાં 'ઝીરો ઈન્કમ ટેક્સ'ની નીતિને કારણે ગયા વર્ષે 9,800 અમીરોએ UAEને પોતાનું નવું સરનામું બનાવ્યું હતું. બીજા નંબરે અમેરિકા રહ્યું, જ્યાં 7,500 અમીરોએ વસવાટ કરવાનું પસંદ કર્યું. આ સિવાય ઇટાલી, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ, સાઉદી અરેબિયા અને સિંગાપોર જેવા દેશોએ પણ મોટી સંખ્યામાં અમીરોને આકર્ષ્યા છે.

શું છે આ મોટો સંકેત?
નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, અમીરોનું પલાયન માત્ર ટેક્સ સાથે જોડાયેલો મુદ્દો નથી, પરંતુ તે કોઈપણ દેશની આર્થિક સ્થિતિ અને રોકાણના વાતાવરણનો સંકેત પણ આપે છે. ભારતમાં ભલે 3,500 અમીરોએ દેશ છોડ્યો હોય, પરંતુ ઝડપથી વધી રહેલી અર્થવ્યવસ્થા અને સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ હજુ પણ વૈશ્વિક રોકાણકારોને આકર્ષી રહી છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

world millionaires migrationindian millionaires migrationmigration from UKભારતના અમીરોનું પલાયનકરોડપતિઓએ દેશ છોડ્યો

