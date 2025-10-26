શિમલા-મનાલી નહીં, આ છે ભારતનું સૌથી ખુબસુરત હિલ સ્ટેશન, અહીં જોવા મળે છે સ્વર્ગથી પણ શાનદાર નજારો!
Most Beautiful Hill Station: ભારત પોતાની સુંદરતા માટે દુનિયાભરમાં જાણીતું છે. જો તમે ફરવાના શોખીન છો, તો તમે ભારતમાં ઘણી જગ્યાઓ વિશે સાંભળ્યું હશે અને મુલાકાત પણ લીધી હશે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય એવી જગ્યાએ ગયા છો જ્યાં તમે સ્વર્ગ કરતાં પણ વધુ સુંદર નજારાઓ જોયા હોય?
Most Beautiful Hill Station: ભારતમાં ઘણા રાજ્યોમાં મોટી સંખ્યામાં હિલ સ્ટેશનો આવેલા છે. કર્ણાટક પોતાની સુંદરતા માટે દેશભરમાં જાણીતું છે. અહીં આવેલા હિલ સ્ટેશન પર દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં લોકો ફરવા માટે આવે છે. આ રિપોર્ટ અમે તમને કર્ણાટકમાં આવેલા સૌથી સુંદર હિલ સ્ટેશનો વિશે જણાવીશું.
કેન્દ્રમુખ
આ જગ્યા ખૂબ જ ખુબસુરત છે. જો તમને ટ્રેકિંગનો શોખ હોય, તો આ તમારા માટે પરફેક્ટ છે. કેન્દ્રમુખનો પ્લાન બનાવીને તમે ટ્રેકિંગ, ફોટોગ્રાફી અને વન્યજીવન સફારી જેવી એક્ટિવિટી કરી શકો છો. કેન્દ્રમુખની મુલાકાત લેવાથી શાંતિ વાતાવરણ અને એડવેન્ચરનો એક અનોખો અનુભવ થાય છે. આ જગ્યા તેની સુંદરતાને કારણે લોકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે.
કુર્ગ
કુર્ગ હિલ સ્ટેશન ભારતનું સ્કોટલેન્ડ કહેવામાં આવે છે. આ જગ્યાની મુલાકાત લઈને તમે કોફીના બગીચાઓમાં ફરીને શાંત વાતાવરણનો આનંદ માણી શકો છો. તમે ટ્રેકિંગ અને રિવર રાફ્ટિંગ જેવી એક્ટિવિટી કરી શકો છો. તમે પ્રકૃતિના શાનદાર નજારો માણી શકો છો અને બીજી ઘણી અદ્ભુત એક્ટિવિટીની મજા માણી શકો છો.
ચિકમંગલુર
આ હિલ સ્ટેશન તેના પર્વતો અને અહીં ખીણો માટે ખૂબ જ ફેમસ છે. અહીં તમે વાઈલ્ડ લાઈફ સફારી અને ટ્રેકિંગ જેવું એક્ટિવિટી કરી શકો છો. ચિકમંગલુર હિલ સ્ટેશનની દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં મુલાકાતીઓ આવે છે.
શિમોગા
જો તમે કોઈ સ્વર્ગ જેવી જગ્યા પર ફરવા જવા માંગો છે, તો શિમોગા તમારા માટે બેસ્ટ છે. આ હિલ સ્ટેશન પર તમે બોટિંગ અને અહીંની ખૂબસુરત નજારો આનંદ માંણી શકો છો. શિમોગામાં તમે અહીંનો અદ્ભુત નજારો અને સુંદરતાનના દીવાના થઈ જશો.
અંગુમ્બે
આ હિલ સ્ટેશન પર તમને સનસેટનો ખૂબ જ અદભુત નજારો જોવા મળી છે. અહીં તમને થિરથા ધોધ અને અંગુમ્બે ગઢ જેવા સ્થળોની મુલાકાત લઈ શકો છો. જો તમે પ્રકૃતિ પ્રેમી છો, તો આ જગ્યા તમારા માટે પરફેક્ટ છે.
