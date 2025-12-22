ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે 'મુક્ત વેપાર' કરાર, આ ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિના નવા રસ્તા ખુલ્યા, ટ્રમ્પને ઝટકો!
India New Zealand FTA: ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે FTA પર વાટાઘાટો માર્ચ 2025 માં શરૂ થઈ હતી, જ્યારે પ્રધાનમંત્રી લક્સન ભારતની મુલાકાતે આવ્યા હતા.
નવી દિલ્હીઃ ભારતે વૈશ્વિક વ્યાપારના મોર્ચે એક મોટી કૂટનીતિક સફળતા હાસિલ કરી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ન્યૂઝીલેન્ડના પ્રધાનમંત્રી ક્રિસ્ટોફર લક્સન વચ્ચે થયેલી ટેલીફોન વાતચીત દરમિયાન ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ મુક્ત વ્યાપાર સમજુતિ (FTA) ની સંયુક્ત જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ સમજુતિ ન માત્ર બંને દેશોના આર્થિક સંબંધોને નવી ઊંચાઈ આપશે, પરંતુ અમેરિકાની સંરક્ષણવાદી વેપાર નીતિઓના દોરમાં ભારતની વૈકલ્પિક વૈશ્વિક ભાગીદારીને પણ મજબૂત કરે છે.
9 મહિનામાં પૂરી થઈ ઐતિહાસિક સમજુતિ
ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે એફટીએ પર વાતચીતની શરૂઆત માર્ચ 2025મા થઈ હતી, જ્યારે પ્રધાનમંત્રી લક્સન ભારતના પ્રવાસે આવ્યા હતા. માત્ર 9 મહિનાના રેકોર્ડ સમયમાં આ મુક્ત વ્યાપાર સમજુતિ પૂરી થવી બંને દેશોની રાજનીતિક ઈચ્છાશક્તિ અને રણનીતિક સમજને દર્શાવે છે.
પાંચ વર્ષમાં વેપાર ડબલ કરવાનું લક્ષ્ય
બંને નેતાઓએ સહમતિ વ્યક્ત કરી કે એફટીએ લાગૂ થયા બાદ આગામી પાંચ વર્ષમાં વર્તમાન દ્વિપક્ષીય વેપારને બમણો કરવામાં આવશે. તેનાથી ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે વ્યાપાર, રોકાણ અને સપ્લાય ચેનના સહયોગને નવી ગતિ મળશે.
15 વર્ષમાં ભારતમાં 20 મિલિયન ડોલરનું રોકાણ
આ સમજુતિ હેઠળ ન્યૂઝીલેન્ડ આગામી 15 વર્ષમાં ભારતમાં 20 મિલિયન ડોલરનું રોકાણ કરશે. આ રોકાણ કૃષિ, ડેરી, ફૂડ પ્રોસેસિંગ, શિક્ષણ, ટેક્નોલોજી અને સ્ટાર્ટઅપ જેવા ક્ષેત્રોમાં નવી તક પેદા કરશે.
ભારતનો સાતમો મુખ્ય FTA, વૈશ્વિક નેટવર્કને મજબૂત બનાવવું
ન્યૂઝીલેન્ડ સાથેનો આ કરાર તાજેતરના વર્ષોમાં ભારતનો સાતમો મુખ્ય FTA છે. અગાઉ, ભારતે ઓમાન, UAE, UK, ઓસ્ટ્રેલિયા, મોરેશિયસ અને EFTA (યુરોપિયન ફ્રી ટ્રેડ બ્લોક) દેશો સાથે સમાન કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ શ્રેણી એક વિશ્વસનીય વૈશ્વિક વેપાર કેન્દ્ર તરીકે ભારતના ઝડપી ઉદભવને દર્શાવે છે.
