ગુજરાતના કંડલા બંદરે આવી રહેલા જહાજ પર ઈરાની હુમલા બાદ ભારત ભડકી ગયું, જાણો શું કહ્યું?

Thai Cargo Ship in Strait Of Hormuz: બુધવારે હોર્મુઝ જળમાર્ગમાં એક જહાજ પર હુમલો થયો જે યુએઈથી નીકળ્યું હતું અને ગુજરાતના કંડલા બંદરે આવી રહ્યું હતું. આ હુમલાની ભારતે કડક શબ્દોમાં ટીકા કરી છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 12, 2026, 09:49 AM IST
  • થાઈ ફ્લેગવાળું જહાજ દુબઈથી કંડલા બંદરે આવી રહ્યું હતું.
  • હોર્મુઝ જળમાર્ગમાં જહાજ પર હુમલો થયો, 20 સભ્યોને બચાવાયા, 3 ગુમ.
  • ભારતે હોર્મુઝમાં જહાજો પર થતા હુમલાઓને કડક શબ્દોમાં વખોડ્યા.

Thai Cargo Ship in Strait Of Hormuz: બુધવારે 11 માર્ચના રોજ હોર્મુઝ જળમાર્ગથી થાઈલેન્ડનું એક કાર્ગો  જહાજ પસાર થઈ રહ્યું હતું અને તેના પર હુમલો થયો. આ જહાજ ગુજરાતના કંડલા બંદરે આવી રહ્યું હતું. આ હુમલા બાદ હવે સંયમ રાખી બેઠેલું ભારત ભડકી ગયું છે. ભારતે પશ્ચિમ એશિયામાં વાણિજ્યિક જહાજો પર વધતા હુમલાઓની આકરી ટીકા કરતા આ હુમલાઓ રોકવાની વાત કરી છે. અત્રે જણાવવાનું કે આ જહાજને ઈરાનના ઈસ્લામિક રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર (IRGC)એ નિશાન બનાવ્યું હતું. 

વિદેશ મંત્રાલયે આ મામલે અફસોસ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, અમે 11 માર્ચના રોજ હોર્મુઝ જળમાર્ગમાં થાઈ જહાજ મયૂરી નારી પર થયેલા હુમલાના સમાચાર જોયા. આ જહાજ ભારતના કંડલા બંદરે આવી રહ્યું હતું. ભારત પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષમાં કોમર્શિયલ જહાજોને સૈન્ય હુમલાનો ભોગ બનાવવાની ટીકા કરે છે. 

અનેક જીવ ગયા છે- વિદેશ મંત્રાલય
વિદેશ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં કહ્યું કે આ સંઘર્ષના શરૂઆતના તબક્કામાં એવા અનેક હુમલાઓમાં ભારતીય નાગરિકો સહિત અનેક કિમતી જીવ ગયા છે અને હુમલાઓની તીવ્રતા વધતી જાય છે. મંત્રાલયે કહ્યું કે ભારત એ વાતને દોહરાવે છે કે જહાજોને નિશાન બનાવવા, નિર્દોષ ક્રુ સભ્યોના જીવ જોખમમાં નાખવા કે કોઈ પણ પ્રકારે શિપ અને વેપારની સ્વતંત્રતામાં વિધ્ન નાખવાથી બચવું જોઈએ. 

ગુજરાત આવતા જહાજ પર થયો હતો હુમલો
અત્રે જણાવવાનું કે બ્રિટનની સમુદ્રી એજન્સીના જણાવ્યાં મુજબ બુધવારે ઈરાન તરફથી  હોર્મુઝ જળમાર્ગમાં ત્રણ જહાજો પર ગોળા ફેંકવામાં આવ્યા. જેમાંથી એક જહાજ મયૂરી નારી હતું અને તે બુધવારે સવારે યુએઈના ખલીફાના એક બંદરેથી નીકળ્યું હતું. આ જહાજ પર થાઈલેન્ડનો ફ્લેગ લાગેલો હતો. જેના પર હોર્મુઝ વિસ્તારમાં સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે લગભગ 11 કલાકે હુમલો થયો હતો. 

આ ઘટના બાદ રોયલ થાઈ નેવી તરત બચાવ કાર્યમાં લાગી ગઈ હતી. હાલ 20 ક્રુ સભ્યોને બચાવીને ઓમાન લઈ જવાયા છે. રોયલ થાઈ નેવીએ જણાવ્યું કે બાકી 3 સભ્યોની શોધ ચાલુ છે. થાઈ નેવીએ કહ્યું કે હુમલાના સાચા કારણોની તપાસ થઈ રહી છે. હુમલાથી ઉર્જા પરિવહનનો દુનિયાનો સૌથી મહત્વનો જળમાર્ગ પણ અવરોધાયો છે. જેનાથી દુનિયાભરમાં 20 ટકા  ક્રૂડ ઓઈલની હેરફેર થાય છે. 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

