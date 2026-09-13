/ઓમાનમાં જહાજ પર હુમલાથી ભડક્યું ભારત, 13 ભારતીયોને બચાવી લેવામાં આવ્યા, 1 ગુમ... સરકારે આપી સ્પષ્ટ ચેતવણી

India condemns attack on commercial vessel: રવિવારે ઓમાનના દરિયાકાંઠે વાણિજ્યિક જહાજ એમટી એલ ગૈયા પર થયેલા હુમલાની ભારતે સખત નિંદા કરી છે. વિદેશ મંત્રાલય (MEA)એ જણાવ્યું હતું કે બોર્ડ પર સવાર 14 ભારતીય ક્રૂ સભ્યોમાંથી 13ને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે એક ભારતીય નાગરિક ગુમ છે. તેને શોધવા માટે શોધ અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે મસ્કતમાં ભારતીય દૂતાવાસ ઘટનાક્રમ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે અને ઓમાની અધિકારીઓ સાથે સતત સંકલનમાં છે.
વિદેશ મંત્રાલયે શું કહ્યું?
વિદેશ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં કહ્યું કે, અમે આજે ઓમાનના દરિયાકાંઠે વાણિજ્યિક જહાજ એમટી એલ ગૈયા પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરીએ છીએ. બોર્ડ પર સવાર 14 ભારતીય ક્રૂ સભ્યોમાંથી 13ને અત્યાર સુધીમાં બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. ગુમ થયેલા ભારતીય નાગરિકને શોધવા માટે શોધ અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. આ ક્ષેત્રમાં વધતા તણાવ વચ્ચે, ભારતે તાત્કાલિક તણાવ ઓછો કરવા અને શાંતિ ફરી લાગુ કરવા માટે સંવાદ અને રાજદ્વારી કાર્યવાહી કરવાની હાકલ કરી છે.
નાગરિકોને નિશાન બનાવવું અસ્વીકાર્ય છે: MEA
વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે વાણિજ્યિક જહાજો, ખલાસીઓ, નાગરિકો અને નાગરિક માળખાગત સુવિધાઓને નિશાન બનાવવી અસ્વીકાર્ય છે. ભારતે આ ક્ષેત્રમાં આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો દ્વારા સલામત નેવિગેશન અને વાણિજ્યિક પ્રવૃત્તિઓ વહેલી તકે ફરી શરૂ કરવાની હાકલ પણ કરી હતી. આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસ ફરી એકવાર તણાવ વધી ગયો છે. રવિવારની શરૂઆતમાં, અહેવાલો બહાર આવ્યા હતા કે ઈરાનના કેશમ ટાપુ નજીક એક ઈરાની કાર્ગો જહાજને પણ નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું.
ઈરાની રાજ્ય મીડિયા અનુસાર, હુમલામાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું હતું અને ચાર અન્ય ઘાયલ થયા હતા. અલગથી, યુકે મેરીટાઇમ ટ્રેડ ઓપરેશન્સે અહેવાલ આપ્યો હતો કે સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ રહેલા એક જહાજને એક અસ્ત્ર દ્વારા ટક્કર મારવામાં આવી હતી, જેના કારણે આગ લાગી હતી અને ક્રૂને ખાલી કરાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. જો કે, યુકેએમટીઓ દ્વારા અહેવાલ કરાયેલા જહાજ પર હુમલો અને કેશમ ટાપુ નજીક હુમલો એક જ ઘટના હતી કે કેમ તે તાત્કાલિક સ્પષ્ટ થયું નથી.
Ministry of External Affairs: "We condemn the attack on the commercial vessel MT El Gaia off the coast of Oman earlier today. Of the 14 Indian crew onboard, 13 Indians have been rescued so far. Search and Rescue operations for the missing Indian national are continuing. Our… pic.twitter.com/EE5Q8nvj83
— ANI (@ANI) September 13, 2026
ઈરાનની રાજ્ય સમાચાર એજન્સી IRNA અનુસાર, કેશમના ગવર્નરે હુમલા માટે આતંકવાદી દુશ્મનને જવાબદાર ઠેરવ્યો હતો. ઘટનાના કલાકો પહેલા, ઈરાની રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને કહ્યું હતું કે, આપણા લોકોને દબાણ હેઠળ શરણાગતિ સ્વીકારવા માટે દબાણ કરી શકાતું નથી. ઈરાન શરણાગતિ સ્વીકારશે નહીં.
આ ઘટનાઓ વચ્ચે, ઓમાનમાં પ્રાદેશિક દેશોના વિદેશ પ્રધાનોની બેઠકનું આયોજન છે. આ બેઠક હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા જહાજોની અવરજવરને સરળ બનાવવા માટે ઈરાન અને ઓમાન વચ્ચે ચાલી રહેલા પ્રયાસો પર ચર્ચા કરવા માટે છે.