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ઓમાનમાં જહાજ પર હુમલાથી ભડક્યું ભારત, 13 ભારતીયોને બચાવી લેવામાં આવ્યા, 1 ગુમ... સરકારે આપી સ્પષ્ટ ચેતવણી

India condemns attack on commercial vessel: ઓમાનના દરિયાકાંઠે એક વાણિજ્યિક જહાજ પર હુમલો થયા બાદ 13 ભારતીય ક્રૂ સભ્યોને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. ભારતે વાણિજ્યિક જહાજોને નિશાન બનાવવાની ઘટનાની સખત નિંદા કરી હતી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 13, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:31 PM IST
ઓમાનમાં જહાજ પર હુમલાથી ભડક્યું ભારત, 13 ભારતીયોને બચાવી લેવામાં આવ્યા, 1 ગુમ... સરકારે આપી સ્પષ્ટ ચેતવણી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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ઓમાનમાં જહાજ પર હુમલાથી ભડક્યું ભારત, 13 ભારતીયોને બચાવ્યા, સરકારે આપી સ્પષ્ટ ચેતવણી
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