India UNSC Seat: UNનું કાયમી સભ્યપદ મેળવ્યા પછી ભારત કેટલું શક્તિશાળી બનશે, બદલાઈ જશે એશિયાની રાજનીતિ

India UNSC Seat: દાયકાઓથી, ભારત સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં કાયમી સભ્યપદ મેળવવા માંગતું આવ્યું છે. પરંતુ તેનાથી શું ફાયદા થશે અને એશિયાઈ રાજકારણમાં શું પરિવર્તન આવશે? ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 24, 2025, 04:14 PM IST

India UNSC Seat: સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાનું 80મું સત્ર ન્યૂયોર્કમાં શરૂ થઈ ગયું છે. આ સત્રમાં ઘણા વૈશ્વિક નેતા સામેલ થયા. સત્ર દરમિયાન સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસએ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં સુધારની જરૂરિયાત પર ભાર આપ્યો હતો. દાયકાઓથી ભારત સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં સ્થાયી સભ્યપદની માંગ કરી રહ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે વર્તમાનમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં પાંચ સ્થાયી સભ્યો છે. અમેરિકા, ફ્રાન્સ, યુનાઇટેડ કિંગડમ, રશિયા અને ચીન. ભારતની સાથે, બ્રાઝિલ અને જાપાન પણ કાયમી સભ્યપદ મેળવવા માંગે છે. પરંતુ પ્રશ્ન એ ઉભો થાય છે કે સભ્યપદ મેળવ્યા પછી ભારતને શું ફાયદો થશે. ચાલો જાણીએ.

ભારત કેટલું શક્તિશાળી બનશે?
યુએન સુરક્ષા પરિષદમાં કાયમી સભ્યપદ મળવાથી, ભારતનો વૈશ્વિક પ્રભાવ નોંધપાત્ર રીતે વધશે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને આવશ્યક ફાયદો વીટો પાવર હશે. આ વીટો પાવર ભારતને તેના રાષ્ટ્રીય હિતોની વિરુદ્ધ કોઈપણ દરખાસ્તને અવરોધિત કરવામાં સક્ષમ બનાવશે. આનાથી ભારતની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થિતિ નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત થશે. ઉભરતી મહાસત્તા તરીકે ભારતની છબી પણ વધુ મજબૂત થશે. કાયમી સભ્યપદ મળવાથી, ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ અને સુરક્ષા સંબંધિત બાબતોમાં નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવી શકે છે. વધુમાં, તે એશિયા અને ઇન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં ચીનના વધતા પ્રભાવનો સામનો કરવામાં નોંધપાત્ર રીતે મદદ કરશે અને પાકિસ્તાન પ્રાયોજિત આતંકવાદ સામે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં સક્ષમ બનાવશે.

એશિયાની રાજનીતિમાં પરિવર્તન
વર્તમાનમાં ચીન એશિયામાંથી એકમાત્ર સ્થાયી સભ્ય છે. આ કારણ છે કે તેને પ્રાદેશિક મામલામાં વધુ પ્રભાવ મળ્યો છે. ભારતના સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં સામેલ થવાથી એક શક્તિ સંતુલન બનશે અને ચીનનો દબદબો ઘટશે. આ સાથે ભારતને પ્રાદેશિક સુરક્ષા ચિંતાઓને સીધી સંબોધિત કરવાની મંજૂરી મળશે, ત્યારબાદ પાકિસ્તાન અને ચીન જેવા દેશો પર દબાવ બનશે. આ સાથે વીટો પાવરની મદદથી ભારત, ચીન કે પછી પાકિસ્તાન દ્વારા લાવવામાં આવેલા કોઈપણ પ્રસ્તાવને રોકી શકાશે.

સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદની સીટ પહેલી પ્રાથમિકતા
પાછલા વર્ષે વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે સંસદને જણાવ્યુ હતું કે ભારત યુએનએસસીમાં સ્થાયી સભ્યપદને વધુ પ્રાથમિકતા આપી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું હતું કે ભારતને દ્રઢ વિશ્વાસ છે કે તેની પાસે યુએનએસસીનું સ્થાયી સભ્ય બનવા માટે બધી યોગ્યતાઓ છે.
 

India UNSC seat

