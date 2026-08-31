/ભારતે સિંધુ જળ સંધિ પર હેગ કોર્ટનો ચુકાદો ફગાવ્યો, કહ્યું- ‘તમને નિર્ણય લેવાનો અધિકાર નથી’

Indus Water Treaty : ભારતે સિંધુ જળ સંધિ પર હેગ સ્થિત પરમેનન્ટ કોર્ટ ઓફ આર્બિટ્રેશનના નિર્ણયને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ફગાવી દીધો છે. ભારતે આ કોર્ટને જ ગેરકાયદેસર રીતે રચાયેલી ગણાવી છે અને કહ્યું છે કે તેના નિર્ણયની ભારતના સાર્વભૌમ કાર્યો અથવા ચાલી રહેલી પરિયોજનાઓ પર કોઈ અસર પડશે નહીં.
વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે સિંધુ જળ સંધિને રોકી રાખવાનો ભારતનો નિર્ણય અમલમાં રહેશે. વિદેશ મંત્રાલયે મધ્યસ્થી કરી રહેલી એજન્સીના તે નિર્ણયને ફગાવી દીધો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે સંધિ હજુ પણ અમલમાં છે અને ભારતને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં એક જળવિદ્યુત પરિયોજના પર કામ મર્યાદિત કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું.
વર્લ્ડ બેંકની આગેવાની હેઠળ ચાલી રહેલી આ સુનાવણીને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ફગાવતા ભારતે કહ્યું કે કહેવાતી કોર્ટ ઓફ આર્બિટ્રેશન પાસે ભારતના સાર્વભૌમ નિર્ણયો પર કોઈ પણ નિર્ણય સંભળાવવાનો અધિકાર નથી.
હેગ સ્થિત અદાલતે પોતાના નિર્ણયમાં શું કહ્યું ?
હેગમાં આવેલી પરમેનન્ટ કોર્ટ ઓફ આર્બિટ્રેશને સોમવારે કહ્યું કે ભારતે પાકિસ્તાન સાથે પાણીના વિતરણ માટેની તે સંધિનું પાલન કરવું જોઈએ, જેને ભારતે બંને દેશો વચ્ચેના તણાવને કારણે રોકી રાખી છે. સાથે જ અદાલતે કહ્યું કે ભારતે કાશ્મીર વિસ્તારમાં બની રહેલા હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્લાન્ટ પર કામ પણ મર્યાદિત કરવું જોઈએ.
પરમેનન્ટ કોર્ટ ઓફ આર્બિટ્રેશને કહ્યું કે સિંધુ જળ સંધિ સંપૂર્ણપણે અમલમાં છે, કારણ કે ભારત પાસે આ કરારને સમાપ્ત કરવા અથવા રોકી રાખવા માટે કોઈ યોગ્ય કારણ નહોતું. આ અદાલતે કહ્યું કે, ભારતે સંધિ હેઠળ પોતાની જવાબદારીઓનું પાલન કરવું જોઈએ, જેમાં પશ્ચિમી નદીઓ પર પોતાની જળવિદ્યુત પરિયોજનાઓની ડિઝાઇન અને સંચાલન સાથે જોડાયેલી જવાબદારીઓ પણ સામેલ છે.
કોર્ટે કહ્યું કે વર્લ્ડ બેંક દ્વારા નિયુક્ત એક નિષ્પક્ષ નિષ્ણાત જુલાઈ 2027 સુધીમાં એ નક્કી કરશે કે હિમાલય વિસ્તારમાં હાઇડ્રો-ઇલેક્ટ્રિક પ્લાન્ટનું નિર્માણ સંધિ અનુસાર છે કે નહીં. પાકિસ્તાનની માંગ સ્વીકારતા કોર્ટે કહ્યું કે નિષ્પક્ષ નિષ્ણાતના નિર્ણયના 90 દિવસ સુધી ભારતને રાતલે હાઇડ્રો-ઇલેક્ટ્રિક પ્લાન્ટમાં નિર્ધારિત સ્તરથી ઉપર ડેમની દીવાલ અને પાવર ઇન્ટેક સ્ટ્રક્ચર બનાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
પાકિસ્તાન અને કોર્ટને ભારતનો સ્પષ્ટ જવાબ
ભારતે આ કોર્ટને જ માન્યતા આપવાનો ઇનકાર કરતાં કહ્યું કે આ કોર્ટની રચના વર્લ્ડ બેંક દ્વારા સિંધુ જળ સંધિની શરતોનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન કરીને કરવામાં આવી હતી.
સરકારે કહ્યું કે, આજે ગેરકાયદેસર રીતે રચાયેલી કહેવાતી કોર્ટ ઓફ આર્બિટ્રેશન (CoA)એ સિંધુ જળ સંધિ હેઠળ વચગાળાના ઉપાયો અને સ્થિતિ સાથે સંબંધિત એક નિર્ણય જાહેર કર્યો છે. વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે ભારત આ કોર્ટના કહેવાતા નિર્ણયને સંપૂર્ણપણે ફગાવે છે, જેમ કે તેણે આ ગેરકાયદેસર રીતે રચાયેલી સંસ્થાના અગાઉના તમામ નિર્ણયોને પણ સખત રીતે ફગાવ્યા છે.
ભારત સરકાર અનુસાર, ભારતે ક્યારેય પણ ગેરકાયદેસર રીતે રચાયેલી આ કહેવાતી આર્બિટ્રેશન કોર્ટ (મધ્યસ્થી અદાલત)ને કાયદેસર રીતે માન્યતા આપી નથી. ભારતનું હંમેશાથી માનવું રહ્યું છે કે આ કહેવાતી મધ્યસ્થી સંસ્થાની રચના જ સિંધુ જળ સંધિનું ગંભીર ઉલ્લંઘન છે. તેથી, ભારત ક્યારેય પણ આ સંસ્થા સમક્ષ હાજર થયું નથી અને ન તો તેણે તેના અગાઉના નિર્ણયો પર કોઈ ધ્યાન આપ્યું છે.
‘તમને નિર્ણય લેવાનો અધિકાર નથી’
આ કહેવાતી આર્બિટ્રેશન કોર્ટને ભારતના સાર્વભૌમ નિર્ણયો પર કોઈ પણ નિર્ણય સંભળાવવાનો અધિકાર નથી. તેના નિર્ણયો, પછી તે વર્તમાન હોય કે ભવિષ્યના, ભારત દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલી પરિયોજનાઓ સાથે જોડાયેલા ભારતના કાર્યો પર કોઈ અસર કરશે નહીં.
ભારતે સ્પષ્ટ કર્યું કે સિંધુ જળ સંધિને થોડા સમય માટે રોકી રાખવાનો (abeyance) ભારતનો નિર્ણય હજુ પણ અમલમાં છે. પહેલગામ હુમલા બાદ ભારતે ગયા વર્ષે એપ્રિલમાં આ સંધિને રોકી રાખી હતી. આ સંધિ પાકિસ્તાનના 80% ખેતરોને પાણીનો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરે છે.
સિંધુ જળ કરાર (Indus Waters Treaty) ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 19 સપ્ટેમ્બર 1960ના રોજ વિશ્વ બેંકની મધ્યસ્થીમાં હસ્તાક્ષર કરવામાં આવેલો એક મહત્વપૂર્ણ જળ-વહેંચણી કરાર છે. તેના પર ભારતના વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુ અને પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ અયૂબ ખાને હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.