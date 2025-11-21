Prev
ભારતે ચીની પર્યટકો માટે ફરી ખોલ્યા ટુરિસ્ટ વિઝાના 'દરવાજા'! બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં આવશે મીઠાશ

India-China relations: ભારતે હાલમાં વિશ્વના વિવિધ દેશોમાં સ્થિત પોતાના દૂતાવાસો અને કોન્સ્યુલેટ્સ દ્વારા ચીની નાગરિકો માટે ટુરિસ્ટ વિઝાની અરજીઓ ફરીથી શરૂ કરી દીધી છે. આ કદમ બંને દેશો વચ્ચે LAC પર લાંબા લશ્કરી તણાવ પછી સંબંધોને સામાન્ય બનાવવાની પ્રક્રિયાનો એક ભાગ માનવામાં આવે છે.

Nov 21, 2025

India-China relations: 2020 માં ગલવાન ઘાટીમાં થયેલી અથડામણ પછી ચીની નાગરિકોના વિઝા સ્થગિત કરી દેવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે સંબંધો દાયકાઓમાં પ્રથમ વખત અત્યંત નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયા હતા. હવે, કોઈ ઔપચારિક જાહેરાત વિના, આ સુવિધા ફરીથી શરૂ કરવામાં આવી છે. જાણકારોનું કહેવું છે કે આ નિર્ણય બંને દેશો વચ્ચે લોકોના સંપર્કને વધારવાની દિશામાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ પહેલ છે.

ભારત અને ચીને પરસ્પર સંબંધોને સ્થિર કરવાનો પ્રયાસ
સૂત્રોએ જણાવ્યું કે હાલમાં ભારત અને ચીને પરસ્પર સંબંધોને સ્થિર કરવા માટે ઘણા 'પીપલ-સેન્ટ્રિક' (લોકોને કેન્દ્રમાં રાખીને) પગલાં પર સહમતી દર્શાવી છે. આ ક્રમમાં 2020 થી બંધ પડેલી સીધી ફ્લાઇટ્સ ઓક્ટોબર 2024 માં ફરી શરૂ કરવામાં આવી. આ ઉપરાંત, કૈલાસ માનસરોવર યાત્રાને ફરી શરૂ કરવા, વિવિધ શ્રેણીના યાત્રીઓ માટે વિઝા સુવિધા વધારવા અને રાજદ્વારી સંબંધોની 75મી વર્ષગાંઠ પર સંયુક્ત ગતિવિધિઓ આયોજિત કરવા જેવા પગલાં પણ લેવામાં આવ્યા. આ પહેલાં ભારતે ફક્ત ચીનમાં સ્થિત તેના મિશનો દ્વારા જ ચીની પર્યટકોને વિઝા આપવાનું શરૂ કર્યું હતું. હવે આ સુવિધા વૈશ્વિક સ્તરે ઉપલબ્ધ થવાથી બંને દેશો વચ્ચે સામાન્ય લોકોના સ્તર પર સંવાદ વધુ વધવાની આશા છે.

2024 માં બંને દેશો વચ્ચે LAC પર સેનાઓને પાછળ હટાવવા પર બની સહમતિ
ઓક્ટોબર 2024 માં બંને દેશોએ LAC પરની અગ્રિમ મોરચાઓ પરથી સેનાઓને પાછળ હટાવવા પર સહમતિ બનાવી હતી. આ સમજૂતી પછી કઝાનમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગની મુલાકાત થઈ, જેમાં સંબંધોને સામાન્ય બનાવવા અને સીમા વિવાદને હલ કરવાની પદ્ધતિઓને ફરી સક્રિય કરવા પર નિર્ણય થયો. ત્યારબાદ વિદેશ અને રક્ષામંત્રીઓ, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકારો અને સીમા વાર્તાઓના વિશેષ પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે અનેક રાઉન્ડની ચર્ચા થઈ. જેના પરિણામે સીમા વેપાર, આર્થિક સહયોગ અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં ગતિવિધિઓને ધીમે ધીમે ફરી શરૂ કરવાની દિશામાં સહમતિ બની.

