ઈરાન અને અમેરિકાને ભૂલી જાઓ, ભારતનું ડ્રોન વરસાવી રહ્યું છે બોમ્બ, આપણે ક્યાં લડી રહ્યાં છીએ યુદ્ધ એ જાણી લો

આજે યુદ્ધનું મેદાન બદલાઈ ગયું છે. સંઘર્ષ હવે ફક્ત બોર્ડર પર જ રહ્યો નથી પણ દેશની અંદર પણ થઈ શકે છે. ઓપરેશન સિંદૂર બાદ ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેના યુદ્ધમાં ડ્રોન હુમલાઓનું મહત્વ વધી ગયું છે. હવે ભારતીય ડ્રોનની તાકાત પણ જોઈ લો તમને ગર્વ થઈ જશે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 19, 2026, 07:56 PM IST
ઈરાને ડ્રોન વડે હુમલો કર્યો કે યુક્રેનના ડ્રોને રશિયામાં કાળો કહેર વર્તાવ્યો આ સમાચારો તો તમે રોજ સાંભળતા હશો. તુર્કીના ડ્રોન પણ અતિ પાવરફૂલ છે પણ ઉભા રહો તમે જે તસવીરમાં જોઈ રહ્યા છો એ ડ્રોન ભારતીય છે. જે બિન્દાસ્ત બોમ્બ વરસાવી રહ્યું છે. ભારતે પણ યુદ્ધની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ દુશ્મન તરફથી હુમલો થાય તો ત્વરિત પ્રતિક્રિયા આપી શકાય. 

સૈન્ય અભ્યાસમાં ડ્રોનનો કમાલ

આગળ તમે વીડિયો પણ જોઈ શકશો પણ આ તસવીર તમને રોમાંચિત કરી દેશે. મોટી સંખ્યામાં ડ્રોનથી આકાશ આખું ભરાઈ જાય છે આ સમયે એક ડ્રોન પર કેમેરા ફોક્સ થાય છે આ ડ્રોનમાંથી વરસતા બોમ્બ જોઈને તમને ગર્વ થશે. આગળ વાંચતા પહેલાં એ જાણી લો કે ભારતીય સેનાની દક્ષિણ કમાન્ડ દ્વારા હાલમાં સૈન્ય અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે. નામ છે એક્સ અમોધ જ્વાલા.....

જંગનું મેદાન, લાઈબદ્ધ ઉભી રહેલી તોપો અને આકાશમાં ઉડતી ધૂળ એ સાબિત કરે છે કે આ જંગની તૈયારી છે. ત્યારે જ આકાશમાંથી ફાયટર ડ્રોન આવતા દેખાય છે અને જમીન પર ગ્રાઉ્ડ ઓપરેશન કરતાં જવાનો આગળ વધતા દેખાય છે. હવે તમે સમજી ગયા હશો કે આ ઈન્ટરગ્રિટેડ એકસરસાઈઝ છે. 

 

— Southern Command INDIAN ARMY (@IaSouthern) March 19, 2026

ભવિષ્યમાં આવનારી દરેક પરિસ્થિતિનો સમાનો કરવા ભારત તૈયાર

લેફ્ટનન્ટ જનરલ ધીરજ સેઠ PVSM, UYSM, AVSM, જનરલ ઓફિસર કમાન્ડિંગ ઈન ચીફ દક્ષિણ કમાન્ડ આ યુદ્દ અભ્યાસ પર નજર રાખી રહ્યાં છે. આ લોકેશન એ યુદ્ધના મેદાન જેવું જ છે. જેમાં ઝડપ, સટિકતા અને નવી પેઢીના ઉપકરણો અને ટેકનોલોજીનું મિશ્રણ એકસાથે પ્રદર્શિત કરાયું છે. ધનાધન તેજ રફ્તારવાળા મશીની વોરની એક નવી તસવીર તમને અહીં દોવા મળી હશે. 

ભારતીય સેનાનો આ મસેજે સ્પષ્ટ છે કે ભવિષ્યમાં આવનારી દરેક પરિસ્થિતિનો તે સમાનો કરવા માટે તૈયાર છે. એ મિસાઈલ હોય કે પછી ડ્રોન. ભારતીય સેનાના દક્ષિણ કમાન્ડે આ વીડિયો શેર કરતાં જણાવ્યું છે કે આ યુદ્ધ અભ્યાસ એ યુદ્ધ ક્ષેત્રની જાણકારી વધારવા, નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયાને ઝડપી કરવા તેમજ મલ્ટિ ડોમેનના માહોલમાં હેલિકોપ્ટર, લડાકું વિમાન, ડ્રોન અને કાઉન્ટર ડ્રોન પ્રણાલીઓની તમામ ક્ષમતા એક સાથે સફળતાપૂર્વક ચકાસવાનો હતો. 

આધુનિક યુદ્ધમાં ડ્રોન અને મિસાઈલ ટેકનોલોજીનું મહત્વ 

હાલમાં દુનિયાભરમાં યુદ્ધનો માહોલ છે. ઓપરેશન સિંદૂરમાં ભારતની મિસાઈલોએ જે પરાક્રમ કરી દેખાડ્યું છે એ બાદ યુદ્ધનો માહોલ બદલાઈ ગયો છે. આજે સેના કરતાં ટેકનોલોજી અતિ અગત્યની બની ગઈ છે. ઈરાન બેઠાબેઠા આખા મિડલ ઈસ્ટ પર હુમલાઓ કરી રહ્યું છે. એની પાસે ડ્રોન અને મિસાઈલ ટેકનોલોજી એટલી ઉન્નત છે કે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ જેવા દેશો પણ એમની બેલેસ્ટિક મિસાઈલોને રોકી શકતા નથી. ભારતે ઓપરેશન સિંદૂરમાં ડ્રોન અને મિસાઈલોનો પાકિસ્તાનને પરચો આપી દીધો છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

