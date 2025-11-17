Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

સસ્તા થશે LPG સિલિન્ડર ? ભારતે અમેરિકા સાથે કરી મોટી ડીલ

ભારતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે એક ઐતિહાસિક LPG આયાત કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે, જે હેઠળ ભારતીય તેલ કંપનીઓ ઓછામાં ઓછો 10% LPG યુએસ ગલ્ફ કોસ્ટમાંથી આયાત કરશે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:13 PM IST

Trending Photos

સસ્તા થશે LPG સિલિન્ડર ? ભારતે અમેરિકા સાથે કરી મોટી ડીલ

ભારતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે એક મોટો અને ઐતિહાસિક કરાર કર્યો છે. આ કરાર મુજબ, ભારતીય તેલ કંપનીઓ તેમના LPG ના ઓછામાં ઓછા 10 ટકા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાંથી આયાત કરશે. આ કરાર વિશે વિગતો આપતા, કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ જણાવ્યું હતું કે સરકારે LPG સોર્શને વૈવિધ્યીકરણ કરવા માટે આ મુખ્ય કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. 

તેમણે કહ્યું કે આનાથી ખાતરી થશે કે દેશના લોકોને સસ્તા ગેસ સિલિન્ડર મળતા રહેશે. આ કરાર હેઠ PSU તેલ કંપનીઓએ 2026ના કરાર વર્ષ દરમિયાન યુએસ ગલ્ફ કોસ્ટથી LPG આયાત કરવો પડશે. ભારતીય બજાર માટે આ યુએસ સાથેનો પ્રથમ માળખાગત LPG કરાર છે.

Add Zee News as a Preferred Source

 

One of the largest and the world’s fastest growing LPG market opens up to the United States.

In our endeavour to provide secure affordable supplies of LPG to the people of India, we have been diversifying our LPG sourcing.

In a significant development,…

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) November 17, 2025

ભારત વિશ્વનું સૌથી મોટું અને સૌથી ઝડપથી વિકસતું LPG બજાર છે

કેન્દ્રીય મંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત વિશ્વના સૌથી મોટા અને સૌથી ઝડપથી વિકસતા LPG બજારોમાંનું એક છે અને યુએસ ગલ્ફમાંથી LPG આયાતનો માર્ગ હવે ઔપચારિક રીતે ખુલ્લો થઈ ગયો છે. આ ખરીદીએ માઉન્ટ બેલવ્યુને LPG કિંમત નિર્ધારણ માટે બેન્ચમાર્ક બનાવ્યું છે. IOC, BPCL અને HPCLના અધિકારીઓએ છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં મુખ્ય LPG ઉત્પાદકો સાથે વાટાઘાટો કરવા માટે યુએસની મુલાકાત લીધી હતી જેના કારણે આ કરાર થયો હતો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
LPG CylinderIndia US deallpg deallpg markethardeep singh puripm modi

Trending news