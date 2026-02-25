ભારતની સુપર હેટ્રિક! EU બાદ હવે ઇઝરાયલ અને 6 મુસ્લિમ દેશો સાથે મેગા ડીલની તૈયારી, જાણો શું થશે ફાયદો?
India FTA Deal: યુરોપિયન યુનિયન સાથે થયેલ મર્ધર ઓફ ડીલ્સ બાદ ભારત હવે બે મોટી ડીલની તૈયારી કરી રહ્યું છે. જેમાં પહેલી ડીલ ઈઝરાયલ સાથે અને બીજી GCC સાથે કરવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહ્યું છે. જો આ ડીલ થઈ જાય છે તો ભારતની અમેરિકા અને ચીન પર નિર્ભરતા ઘટી શકે છે.
- ઇઝરાયલ અને 6 ગલ્ફ દેશો સાથેની ડીલથી ભારતની ચીન-અમેરિકા પરની નિર્ભરતા ઘટાડશે
- GCC સાથે ડીલથી સાઉદી અરેબિયા, UAE, કતર સહિતના 6 દેશો સાથે વેપાર મજબૂત બનશે
- આ ફ્રી ટ્રેડ ડીલથી IT સેક્ટરમાં ભારતની પકડ બનશે મજબૂત
India Free trade deal: અમેરિકા સાથેની ટ્રેડ ડીલ પર સસ્પેન્સ વધ્યું છે. અમેરિકાની કોર્ટે ટેરિફ રદ કર્યા બાદ, આ ડીલને લઈ યોજાનારી મિટિંગ રદ કરવામાં આવી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા અપનાવવામાં આવેલા વલણને કારણે આ ડીલમાં વિલંબ થવાની શક્યતા વધી ગઈ છે. અમેરિકા સાથેની ટ્રેડ ડીલમાં ભલે સમય લાગી રહ્યો હોય, પરંતુ ભારત ગલ્ફ કોઓપરેશન કાઉન્સિલ (GCC) અને ઇઝરાયલ સાથે એક મોટી ડીલની તૈયારી કરી રહ્યું છે. ભારત બે મોટા ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. EU બાદ જો આ બન્ને ડીલ થઈ જાય છે, તો આ ભારત માટે હેટ્રિક હશે.
ભારત અને ઇઝરાયલ વચ્ચે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટની વાતચીત શરૂ થઈ ગઈ છે. યુરોપિયન યુનિયન અને બ્રિટેન સહિત અનેક દેશો સાથે FTA પર હસ્તાક્ષર કર્યા બાદ ભારત હવે ઇઝરાયલ સાથે ફ્રી ટ્રેડ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. નવી દિલ્હીમાં ભારત અને ઇઝરાયલ વચ્ચે FTA પર વાતચીત શરૂ થઈ ગઈ છે. પીએમ મોદીની ઇઝરાયલ મુલાકાત પહેલા બન્ને દેશો વચ્ચે મજબૂત વેપાર સંબંધોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે FTA પર ચર્ચા ફરી એકવાર તીવ્ર બની છે. નવેમ્બર 2025માં બન્ને દેશો વચ્ચે ઔપચારિક રીતે ડીલ માટે વાતચીત શરૂ થઈ હતી. બન્ને દેશો વચ્ચે ટર્મ્સ ઓફ રેફરેન્સ (ToR) પર પણ હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. હવે આગામી રાઉન્ડની વાતચીત 23 ફેબ્રુઆરીથી 26 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન નવી દિલ્હીમાં થવા જઈ રહી છે, જ્યાં FTA અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે.
ભારત-ઇઝરાયલ વચ્ચે કેટલી મોટો ટ્રેડ?
ભારત અને ઇઝરાયલ વચ્ચે નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં 2.14 અબજ ડોલરની નિકાસ હતી, જ્યારે આયાત 1.48 અબજ ડોલરની હતી. આયાત અને નિકાસ બન્નેમાં ભારે ઘટાડો થયો છે. ફ્રી ટ્રેડ ડીલ માટે ઔપચારિક વાતચીત શરૂ થવાથી બન્ને પક્ષો વચ્ચે વેપાર, રોકાણ અને આર્થિક સંબંધોમાં વધારો થશે. ભારત અને ઇઝરાયલ વચ્ચે ખૂબ જ ઓછા ટેરિફ પર વેપાર ચાલે છે. FTA પર હસ્તાક્ષર થયા બાદ આ ટેરિફ શૂન્ય અથવા સંપૂર્ણપણે ઘટાડવામાં આવશે.
ભારત એશિયામાં ઇઝરાયલનો બીજો સૌથી મોટો ટ્રેડિંગ પાર્ટનર છે. ભારત ઇઝરાયલમાં મોતી, કિંમતી પથ્થરો, ઓટોમોટિવ ડીઝલ, કેમિકલ અને ખનિજ ઉત્પાદનો, મશીનરી, ઇલેક્ટ્રિકલ સાધનો, પ્લાસ્ટિક, ટેક્સટાઈલ, કપડા, બેઝ મેટલ્સ અને કૃષિ પરિવહન સાધનોની નિકાસ કરે છે. જ્યારે ઇઝરાયલ પાસેથી મોતી, કિંમતી પથ્થરો, કેમિકલ, પેટ્રોલિયમ ઓઈલ અને ડિફેન્સ ઈક્વિપમેન્ટ પણ ખરીદે છે.
ભારત- ગલ્ફ વચ્ચે ડીલ
ભારત અને ગલ્ફ કોઓપરેશન કાઉન્સિલ (GCC) દેશોએ તેમના વેપાર સંબંધોને મજબૂત બનાવવા માટે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ (FTA) માટે સંયુક્ત નિવેદન જાહેર કર્યું છે. બન્ને દેશો વચ્ચે એક ખાસ દસ્તાવેજ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા. ગલ્ફ કોઓપરેશન કાઉન્સિલ સાથે FTAથી GCCના 6 સભ્ય દેશો સાથે ભારતના વેપાર સંબંધોને મજબૂત બનાવશે. GCC સાથે FTA ભારતના સાઉદી અરેબિયા, સંયુક્ત આરબ અમીરાત, કતર, કુવૈત, ઓમાન અને બહેરીન સાથેના વેપાર સંબંધોને મજબૂત બનાવશે.
અમેરિકા અને ચીન પર નિર્ભરતા ઘટશે
જો ભારત ગલ્ફ કોઓપરેશન કાઉન્સિલ (GCC) સાથે FTA કરાર પર હસ્તાક્ષર કરે છે, તો EU, ASEAN અને ચીન અને અમેરિકા જેવા દેશો પર ભારતની નિર્ભરતા ઘટી જશે. નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં ભારત અને 6 GCC દેશો વચ્ચેનો વેપાર 179 અબજ ડોલર હોવાનો અંદાજ હતો, જેમાં ભારતની નિકાસ 57 અબજ ડોલર અને આયાત 121.7 અબજ ડોલરની હતી.
આ કરારથી ભારતને ગલ્ફ દેશો સાથેના સંબંધો વધારીને ફાયદો થશે, જે તેલ અને ગેસના સૌથી મોટા નિકાસકાર છે. ભારતમાં ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસનો પુરવઠો સરળ બનશે. ભારતના પેટ્રોકેમિકલ ઉદ્યોગ અને IT કંપનીઓને પ્રોત્સાહન મળશે. ભારતીય IT કંપનીઓને ગલ્ફ દેશોમાં સરળતાથી પ્રવેશ મળશે. કોલંબિયા યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર જેફરી સોક્સ આ ડીલને સુપર ડીલ માને છે. તેમના મતે આ ડીલથી અમેરિકાના બજાર પરની નિર્ભરતા ઘટાડશે.
