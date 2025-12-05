ભારતે પુતિન સામે રાખ્યો પોતાનો પક્ષ, કહ્યું: અમે ન્યુટ્રલ નથી, PM મોદીએ કહી આ મહત્વપૂર્ણ વાત
India Stand: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત કરી. બેઠક દરમિયાન પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારત ન્યુટ્રલ નથી. ભારતનો એક પક્ષ છે.
Trending Photos
India Stand: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન ભારતની મુલાકાતે છે. તેમણે પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત કરી. મુલાકાત દરમિયાન બંને નેતાઓએ યુક્રેન મુદ્દા સહિત અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી. વાતચીત દરમિયાન પીએમ મોદીએ જણાવ્યું કે વિશ્વનું કલ્યાણ શાંતિના માર્ગમાં રહેલું છે. આપણે બધાએ શાંતિનો માર્ગ શોધવા માટે સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ. ચાલુ પ્રયાસોને જોતાં, મને વિશ્વાસ છે કે વિશ્વ ફરી એકવાર શાંતિ તરફ પાછું ફરશે.
વિશ્વનું કલ્યાણ શાંતિના માર્ગમાં રહેલું છે.
પીએમ મોદીએ જણાવ્યું કે યુક્રેન કટોકટી પછી, અમે સતત ચર્ચામાં છીએ. એક સાચા મિત્ર તરીકે, તમે અમને સમયાંતરે દરેક બાબતની જાણ કરતા રહ્યા છો. મારું માનવું છે કે આ વિશ્વાસ એક મોટી શક્તિ છે, અને મેં તમારી સાથે આ વિષય પર ઘણી વખત ચર્ચા કરી છે. વિશ્વનું કલ્યાણ શાંતિના માર્ગમાં રહેલું છે. શાંતિનો માર્ગ શોધવા માટે આપણે બધાએ સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ. ચાલુ પ્રયાસોને જોતાં, મને વિશ્વાસ છે કે વિશ્વ ફરી એકવાર શાંતિ તરફ પાછું ફરશે.
#WATCH प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई है और उन्होंने जब भी विस्तार से चर्चा की तब मैंने कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं और इसके हर… pic.twitter.com/wDjJLXqLwu
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 5, 2025
ભારત ન્યુટ્રલ નથી
વધુમાં, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે તાજેતરના સમયમાં જ્યારે પણ મેં વિશ્વ સમુદાયના નેતાઓ સાથે વાત કરી છે, અને જ્યારે પણ અમે આ મુદ્દા પર વિગતવાર ચર્ચા કરી છે, ત્યારે મેં હંમેશા કહ્યું છે કે ભારત ન્યુટ્રલ નથી. ભારત શાંતિનું સમર્થન કરે છે.
અમે શાંતિ માટેના દરેક પ્રયાસને સમર્થન આપીએ છીએ અને તેને પ્રાપ્ત કરવાના દરેક પ્રયાસ સાથે છીએ. મને વિશ્વાસ છે કે અમે આજે ઘણા વિષયો પર ચર્ચા કરીશું. ભારત અને રશિયા વચ્ચેના આર્થિક સંબંધો વધુ વિસ્તરે અને આપણે નવી ઊંચાઈએ પહોંચીએ.
રશિયન રાષ્ટ્રપતિએ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી
વધુમાં, રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને કહ્યું કે, સૌપ્રથમ, મને આમંત્રણ આપવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. હું યુક્રેનમાં બની રહેલી ઘટનાઓ વિશે ઘણી વિગતો શેર કરી શકું છું. અમે યુએસ સહિત કેટલાક ભાગીદારો સાથે સંભવિત શાંતિપૂર્ણ ઉકેલની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. આ પરિસ્થિતિનો ઉકેલ શોધવા માટે તમારા ધ્યાન બદલ આભાર.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે