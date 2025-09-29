India UNESCO Festivals: યુનેસ્કોની યાદીમાં કેવી રીતે સામેલ થાય છે કોઈ તહેવાર, અત્યાર સુધીમાં ક્યાં-ક્યાં ફેસ્ટિવલ છે આ લિસ્ટમાં?
India UNESCO Festivals: ભારતમાં ફેસ્ટિવલ સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે. આજે આપણે જાણીશું કે, ભારતના ક્યાં-ક્યાં તહેવાર યુનેસ્કોની યાદીમાં સામેલ છે અને તેને સામેલ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે.
Trending Photos
India UNESCO Festivals: ભારતને તહેવારોના દેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીંના ઘણા તહેવારોએ તેમના સાંસ્કૃતિક મહત્વ કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ ઓળખ મેળવી છે. ઘણા તહેવારોને યુનેસ્કોની અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસાની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. ચાલો જોઈએ કે, આ યાદીમાં કયા તહેવારો સામેલ છે અને તેને સામેલ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે.
તહેવારોને સરકાર દ્વારા સંસ્કૃતિ મંત્રાલય દ્વારા નિમણૂક કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ યુનેસ્કોની અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસા માટેની આંતરસરકારી સમિતિ દ્વારા તેમની સમીક્ષા કરવામાં આવે છે. જો વારસો અમૂર્ત માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે અને સમુદાયમાં તેની માન્યતા પ્રાપ્ત થાય છે, તો તેને સામેલ કરવામાં આવે છે.
કુંભ મેળો
દુનિયાભરમાં તીર્થ યાત્રાળુઓના સૌથી મોટા શાંતિપૂર્ણ મેળાવડા તરીકે ગણવામાં આવતા કુંભ મેળાને યુનેસ્કો દ્વારા પવિત્ર કળશના ઉત્સવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. કુંભ મેળાને પણ યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
દુર્ગા પૂજા
કોલકાતા અને બાકીના પ્રદેશમાં મનાવવામાં આવતો દુર્ગા પૂજાનો તહેવાર તેમની ભવ્ય શણગાર, રીતિ રિવાજ અને સાંસ્કૃતિક પ્રદર્શન માટે પ્રખ્યાત છે. તેના સામાજિક અને કલાત્મક મૂલ્યો માટે યુનેસ્કો દ્વારા તેને માન્યતા આપવામાં આવી છે.
નવરોઝ
ભારત સહિત ઘણા દેશોમાં ઉજવાતું પારસી નવું વર્ષ, નવરોઝ તેની પરંપરાઓ માટે ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. તેને પણ યુનેસ્કો દ્વારા માન્યતા આપવામાં આવી છે.
નવરાત્રિ
ગુજરાતમાં શરૂ થયેલ નવરાત્રીના તહેવારની ગરબા, મહિલા શક્તિ અને સમુદાયની ભાગીદારીની સાથે ખુબસુરત રીતે ઉજવણી કરવામાં આવે છે. તેને પણ યુનેસ્કો દ્વારા માન્યતા આપવામાં આવી છે.
યુનેસ્કોની યાદીમાં સામેલ થવાથી માત્ર ભાવિ પેઢીઓ માટે તહેવારોની પરંપરાઓનું જ રક્ષણ નથી થતું, પરંતુ દુનિયાભરમાં તેમની ઓળખમાં પણ વધારો કરે છે. તે સાંસ્કૃતિક પ્રામાણિકતાનું સન્માન કરતા પર્યટનને પણ પ્રોત્સાહન આપે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે