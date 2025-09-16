Prev
આ જબરદસ્ત કનેક્શનના કારણે ભારત-અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ પર ફરી થઈ રહી છે વાતચીત

ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વેપાર વાર્તા ફરી શરૂ થઈ રહી છે. ટ્રમ્પે રશિયા પાસેથી ઓઈલની ખરીદી મુદ્દે ભારત પર 25 ટકા વધારાનો ટેરિફ લગાવ્યો ત્યારબાદ સંબંધ વણસ્યા હવે સંબંધ સુધરે તેવી આશા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Sep 16, 2025, 08:51 AM IST

India-US to hold first trade talks in Delhi: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વેપાર વાર્તા ફરીથી શરૂ થવા જઈ રહી છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ દ્વારા રશિયન ઓઈલ પર ટેરિફ  લગાવ્યા બાદ બંને દેશ પહેલીવાર વેપારી મુદ્દાઓ પર આમને સામને વાતચીત કરશે. અમેરિકી વેપાર અધિકારીઓની એક ટીમ નવી દિલ્હી આવી છે. જેનું નેતૃત્વ બ્રેન્ડન લિંચ કરી રહ્યા છે. આ અગાઉ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વેપારી સંબંધો અંગે સતત તનાતની રહી છે. સ્થિતિ એવી છે કે લોકો ડરે છે કે આવનારા મહિનાઓમાં ટેરિફ જંગ ક્યાક શરૂ ન થઈ જાય. આ અગાઉ એક કનેક્શનને પગલે બંને દેશ સાથે આવી ગયા છે. હવે વાત કરવા માટે તૈયાર છે. જાણો સમગ્ર કહાની.

ઘટ્યો તણાવ
વાણિજ્ય મંત્રાલયના મોટા અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે મંગળવારે દિલ્હીમાં બંને દેશોની ટીમો વચ્ચે વેપારી વાતચીત થશે. આ બેઠક દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં ઉલટફેરનો સંકેત આપી રહી છે અને ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ(FTA) પર બ્રેકથ્રુની આશા જગાવી રહી છે. ભારતના સ્પેશિયલ સેક્રેટરી રાજેશ અગ્રવાલે સોમવારે કહ્યું કે અમેરિકી ટીમ મંગળવારે અમારી ટીમને મળશે. વાણિજ્ય સચિવ સુનીલ બર્થવાલે પણ કન્ફર્મ કર્યું છે કે બંને તરફ વેપાર મુદ્દાઓ પર પોઝિટિવ ફ્રેમ ઓફ માઈન્ડ છે. 

આ બેઠક છઠ્ઠા રાઉન્ડની વાર્તાનો રસ્તો સ્પષ્ટ કરી શકે છે. જે પહેલા 25 ઓગસ્ટના રોજ  દિલ્હીમાં થવાની હતી. પરંતુ ટ્રમ્પે 7 ઓગસ્ટના રોજ ભારત પર 25 ટકા સજા ટેરિફ અને 25 ટકા રેસિપ્રોકલ ટેરિફ  લગાવી દીધો. જે બધુ મળીને અમેરિકાના કોઈ પણ ટ્રેડિંગ પાર્ટનર કરતા સૌથી વધુ હતો. ઉપરથી 27 ઓગસ્ટથી રશિયન ઓઈલની ખરીદી પર વધારાનો ટેરિફ  લાગુ પણ થઈ ગયો. ભારતે તેને અયોગ્ય ગણાવ્યો. આ મંગળવાની બેઠક પાંચમા રાઉન્ડ (જે  જુલાઈમાં વોશિંગ્ટનમાં થઈ હતી) બાદ પહેલી ફેસ ટુ ફેસ હાઈલેવલ વાતચીત હશે. આ બધા વચ્ચે અધિકારી તેને વાર્તાની નિરંતરતા ગણાવી રહ્યા છે. કારણ કે વર્ચ્યુઅલી મોડથી  બંને પક્ષ સતત જોડાતા રહ્યા. 

કયા કનેક્શનથી બદલાયો માહોલ
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વેપાર વાર્તા ફરીથી શરૂ થવા પાછળનું મુખ્ય કારણ બંને દેશોના નેતાઓ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને પીએમ મોદી વચ્ચે મજબૂત વ્યક્તિગત સંબંધ (કનેક્શન) ગણવામાં આવી રહ્યા છે. નહીં તો ટ્રમ્પ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા 50 ટકા ટેરિફના કારણે ટેરિફ  જંગ વધુ વધી શકે તેમ હતી. બંને દેશો વચ્ચે માહોલ ત્યારે બદલાવવાનો શરૂ થયો જ્યારે આ મહિને ટ્રમ્પ અને પીએ મોદીએ એકબીજાના વખાણ કર્યા. ટ્રમ્પે મોદીને ગ્રેટ પ્રાઈમ મિનિસ્ટર કહયા અને બંનેએ ટ્રેડ નેગોશિએશન્સ પૂરા કરવાનો ભરોસો વ્યક્ત કર્યો. ત્યારબાદ ગુરુવારે અમેરિકી કોમર્સ સેક્રેટરી હોવર્ડ લુટનિકે કહ્યું કે, ભારત સાથે બધુ ઉકેલાઈ જશે બસ તેઓ રશિયન ઓઈલ ખરીદવાનું બંધ કરે. આ ઉપરાંત ભારતમાં અમેરિકી રાજદૂત સર્જિયો ગોરે સીનેટ હિયરિંગમાં કહ્યું કે બંને દેશ ટેરિફ વિવાદ ઉકેલવામાં બહુ નજીક છે. 

