Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

અમેરિકા સાથેની ટ્રેડ ડીલથી કોને-કોને થશે ફાયદો, કેવી રીતે વધશે ભારતના ખેડૂતોની આવક?

India-US Trade deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ થવા જઈ રહી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતે આ અંગે જાણકારી આપી છે. અમેરિકા સાથેની આ ટ્રેડ ડીલથી ભારતને શું ફાયદો થશે, તે અંગે સરકારના મંત્રીઓ માહિતી આપી રહ્યા છે. આ ડીલમાં કૃષિ અને ડેરી સેક્ટરને અલગ રાખવામાં આવ્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 08, 2026, 08:02 PM IST

Trending Photos

અમેરિકા સાથેની ટ્રેડ ડીલથી કોને-કોને થશે ફાયદો, કેવી રીતે વધશે ભારતના ખેડૂતોની આવક?

India-US Trade deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ થવા જઈ રહી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતે આ અંગે જાણકારી આપી છે. અમેરિકા સાથેની આ ટ્રેડ ડીલથી ભારતને શું ફાયદો થશે, તે અંગે સરકારના મંત્રીઓ માહિતી આપી રહ્યા છે. આ ડીલમાં કૃષિ અને ડેરી સેક્ટરને અલગ રાખવામાં આવ્યા છે. આ ડીલથી કોને કોને ફાયદો થવાનો છે અને ખેડૂતો તથા વેપારીઓની કમાણી કેવી રીતે વધશે, તેના અંગે એક્સપર્ટ ખુલીને વાત કરી રહ્યા છે.

ભારત-અમેરિકા ડીલથી કેવી રીતે વધશે ખેડૂતોની કમાણી?
ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલ વેપારીઓ અને ખેડૂતો માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થવાની છે. એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે, આ ડીલથી માત્ર વેપારીઓને જ રાહત નહીં મળે, પરંતુ ખેડૂતોની આવક વધારવામાં પણ તે મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. ખાસ કરીને નિકાસ શુલ્કમાં ઘટાડો અને આયાત પર કડક શરતોથી સ્થાનિક બજાર અને ઉત્પાદનને મજબૂતી મળવાની અપેક્ષા છે.  

Add Zee News as a Preferred Source

દક્ષિણ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી, સુરતના અધ્યક્ષ નિખિલ મદ્રાસીનું માનીએ તો ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલમાં 18 ટકા ટેરિફ નક્કી કરવામાં આવવો એ ભારત માટે લાભકારી સાબિત થશે. તેમણે કહ્યું કે, અમેરિકાએ પહેલા 25 ટકા અને પછીથી વધુ 25 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો હતો. જે કુલ મળીને 50 ટકા સુધી પહોંચી ગયો હતો. હવે તેને ઘટાડીને 18 ટકા કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી સ્પષ્ટ છે કે, આ ડીલમાં ભારતને મોટો ફાયદો થયો છે.

મદ્રાસીએ કહ્યું કે, અમેરિકા દ્વારા ટેરિફ વધાર્યા પછી ભારતે દુનિયાભરમાં વૈકલ્પિક બજારો શોધ્યા અને તેમાં સફળતા પણ મળી. આનાથી ભારત માત્ર અમેરિકા પર નિર્ભર નથી રહ્યું. તેમણે કહ્યું કે, આ પરિસ્થિતિથી ભારતને બેવડો ફાયદો થયો છે. એક તરફ ટેરિફ ઘટાડવામાં આવ્યા છે, જેનાથી જૂની અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ પાછી લાવી શકાય છે અને બીજી તરફે દેશને નવી વૈશ્વિક વ્યૂહરચનાનો લાભ મળશે. આ ડીલ ભારતને આત્મનિર્ભર બનવાની દિશામાં વધુ મજબૂત બનાવે છે.

હવે ભારતે વૈશ્વિક વેપારમાં એક સ્થિર સ્થાન સ્થાપિત કર્યું
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, હાલમાં ભારતથી અમેરિકામાં 86.5 અજબ ડોલરની નિકાસ થાય છે, જ્યારે અમેરિકાથી ભારતની આયાત લગભગ 45.3 અજબ ડોલર છે. તેમણે કહ્યું કે, આ આંકડામાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી, કારણ કે ભારતે હવે વૈશ્વિક વેપારમાં એક સ્થિર સ્થાન સ્થાપિત કર્યું છે. તેમણે આ માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની દૂરંદેશી નીતિઓનું પરિણામ જણાવ્યું અને કહ્યું કે, સરકારે ક્યારેય દબાણ સામે ઝૂકવાનો પ્રયાસ કર્યો નથી, પરંતુ વાતચીત ચાલુ રાખી છે, જેના પરિણામે આ ટ્રેડ ડીલ થઈ છે.

ખેડૂતો-વેપારીઓને કેવી રીતે થશે ફાયદો
ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતો અને વેપારીઓ માટે ખાસ કરીને ફળ અને શાકભાજી ક્ષેત્રે અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થશે. આ ડીલ હેઠળ આ ઉત્પાદનો પર નિકાસ જકાત શૂન્ય રાખવામાં આવી છે, જેનો સીધો ફાયદો સ્થાનિક કૃષિ અને વેપારને થશે. આ કરારમાં આયાતને લઈ કડક શરતો રાખવામાં આવી છે, જેમાં અમેરિકાથી ભારતમાં ખાટાં ફળો, બટાકા, વટાણા અને કઠોળ જેવા ઉત્પાદનો પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ દેશના ખેડૂતોને નોંધપાત્ર રક્ષણ પૂરું પાડશે. આ કરાર વેપારીઓ માટે સીધી વેપારની તકો પૂરી પાડશે, નિકાસને વેગ આપશે અને આવકમાં વધારો કરીને ખેડૂતો અને વેપારીઓ બન્નેને સીધો ફાયદો કરાવશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
India-US trade dealIndia USA Trade Agreementdonald trumpભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલખેડૂતોની આવક

Trending news