હજી ફાઇનલ નથી થઈ ભારત અને અમેરિકાની ટ્રેડ ડીલ, કેન્દ્ર સરકારે જણાવ્યું કારણ

India US Trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે લાંબી વાતચીત પછી ટ્રેડ ડીલ થઈ હતી. જો કે, સરકારે હવે જણાવ્યું છે કે આ ટ્રેડ ડીલ પર હજુ સુધી હસ્તાક્ષર થયા નથી. સરકાર યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટના ટેરિફ ઘટાડવાના નિર્ણયની રાહ જોઈ રહી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 16, 2026, 04:55 PM IST
India US Trade Deal: ભારત-અમેરિકાના ટ્રેડ ડીલ અંગે એક મોટો સુધારો સામે આવ્યો છે. સોમવારે, ભારત સરકારના વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના કરારને હજુ સુધી બહાલી આપવામાં આવી નથી. 

યુએસમાં નવું ટેરિફ માળખું અમલમાં આવ્યા પછી જ આ કરાર આકાર લેશે. યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના ટેરિફ નિર્ણયોને ફગાવી દીધા, જેના કારણે ઘણા દેશોએ યુએસ સાથેના તેમના ટ્રેડ ડીલને મુલતવી રાખવાની ફરજ પાડી.

સોમવારે, વેપાર આંકડાઓ પર માહિતી આપતી વખતે, વાણિજ્ય સચિવ રાજેશ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે નવું ટેરિફ માળખું અમલમાં આવ્યા પછી જ નવા કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવશે. અહેવાલ મુજબ, અગ્રવાલે કહ્યું કે નવી દિલ્હી અને વોશિંગ્ટન હાલમાં ટ્રેડ ડીલની વિગતો પર વાતચીત કરી રહ્યા છે.

શું વાત છે?

હકીકતમાં, લાંબી વાતચીત અને ઘણી ઉથલપાથલ પછી, ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ પર સંમતિ બની હતી. બંને પક્ષોએ આ અંગે પોતપોતાના દાવા કર્યા. જોકે, તેના થોડા સમય પછી, યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી, જેમાં ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા વિવિધ દેશો પર લગાવવામાં આવેલા ટેરિફને ગેરકાયદેસર જાહેર કરવામાં આવ્યા અને તેને રદ કરવામાં આવ્યા. 

જોકે, થોડા કલાકો પછી, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે યુએસમાં પ્રવેશતા માલ પર સાર્વત્રિક 10 ટકા ટેરિફ લગાવવાનો એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર જાહેર કર્યો. બાદમાં, તેઓએ તેને વધારીને 15 ટકા કર્યો. આમાં સમસ્યા એ છે કે આ ટેરિફ ફક્ત મર્યાદિત સમયગાળા માટે જ અમલમાં રહેશે.

આ કારણોસર, ભારત જેવા દેશોએ યુએસ સાથેના તેમની ડીલ અંતિમ સ્વરૂપ આપતા પહેલા સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયની રાહ જોવાનું શ્રેષ્ઠ માન્યું. જો કે, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે આ દેશો પર દબાણ લાવવા માટે પણ ઘણા પગલાં લીધાં છે. 

ટેરિફ દબાણ ફરીથી લગાવવાનો કર્યો પ્રયાસ

સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયથી લાગેલા આંચકા બાદ, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે ટેરિફ દબાણ ફરીથી સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તાજેતરમાં, તેમણે ભારત અને 15 અન્ય દેશો સામે અન્યાયી ઉત્પાદન પ્રથાઓ માટે તપાસની જાહેરાત કરી. આ કાર્યવાહીને 1974ના વેપાર અધિનિયમની કલમ 301 હેઠળ તપાસ કહેવામાં આવે છે.

અમેરિકન બંધારણ મુજબ, જો કોઈ દેશ અન્યાયી વેપાર પ્રથાઓમાં સંડોવાયેલો જોવા મળે છે, તો યુએસ સરકાર પાસે નવા ટેરિફ લગાવવાની, આયાતને પ્રતિબંધિત કરવાની અને ટ્રેડ ડીલ હેઠળ આપવામાં આવતી છૂટછાટોને સ્થગિત કરવાની સત્તા છે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

