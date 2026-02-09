ભારત-US ટ્રેડ ડીલમાં 45288220000000 રૂપિયાવાળી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની એ કઈ 'શરત' છે?...શું કહે છે સરકાર
India-US Trade Deal: જ્યારેથી ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ ફાઈનલ થઈ ગઈ છે ત્યારથી તેની વિગતો ખુબ ચર્ચામાં છે. માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે આ ટ્રેડ ડીલ ચર્ચામાં છે. જો કે સૌથી વધુ જો ધ્યાન ગયું હોય તો તે 45288220000000 રૂપિયાવાળી એ વાત છે જેના વિશે શું ચર્ચા થઈ રહી છે તે ખાસ જાણો.
Trending Photos
હાલમાં જ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે બહુ ચર્ચિત ટ્રેડ ડીલ થઈ ગઈ. ડીલની વિગતો પણ બહાર આવી જે મુજબ અમેરિકા હવે 50 ટકા ટેરિફ નહીં પરંતુ 18 ટકા ટેરિફ લગાવશે. કેટલાક ઉત્પાદનોને ટેરિફમાં છૂટ પણ મળશે. આ બધા વચ્ચે એક એવી વાત છે જેના વિશે જાણવા લોકો ખુબ ઉત્સુક છે કે આખરે તે છે શું. નવા માળખા મુજબ ભારત અમેરિકા પાસેથી 500 અબજ ડોલરનો સામાન ખરીદે એવી વાત છે. હવે સવાલ એ ઉઠે છે કે શું ભારત અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની આ નિર્ધારિત શરતને પૂરી કરી શકશે ખરું? કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પિયુષ ગોયલે તેના પર વિસ્તૃત રીતે વાત કરી.
Rs 45288220000000 વાળી એ કઈ શરત?
હાલમાં જ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે જે ટ્રેડ ડીલ ફાઈનલ થઈ તેના પહેલા તબક્કા માટે ફ્રેમવર્ક જાહેર કરવામાં આવ્યું. આ નવા ફ્રેમવર્ક મુજબ ભારત અમેરિકા પાસેથી 500 બિલિયન ડોલર (અંદાજિત Rs 45,28,822) રૂપિયાનો સામાન અમેરિકા પાસેથી આગામી 5 વર્ષમાં ખરીદશે. જેમાં એનર્જી પ્રોડક્ટ્સ, વિમાન અને વિમાનના પાર્ટ્સ, કિંમતી ધાતુઓ, ટેક્નોલોજી પ્રોડક્ટ્સ અને કોકિંગ કોલ ખરીદવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરેલી છે.
આટલી બધી ખરીદી ખરીદી થઈ શકશે?
કેન્દ્રીય વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલે હાલમાં જ પીટીઆઈ સાથે વાતચીતમાં કહ્યું કે આગામી પાંચ વર્ષમાં ભારતને અમેરિકા પાસેથી 500 અબજ ડોલરનો સામાન ખરીદવામાં કોઈ મુશ્કેલી નડશે નહીં. તેમે આ આંકડાને ખુબ કન્ઝર્વેટિવ ગણાવ્યો અને કહ્યું કે ભારતની ઝડપથી વધતી અર્થવ્યવસ્થાને જોતા આ લક્ષ્યાંક ઓછો આંકવામાં આવ્યો છે. આપણો અમેરિકાથી અસલ આયાતનો આંકડો તેનાથી આગળ પણ જઈ શકે છે. વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલે ચોખ્ખું કહી દીધુ કે આગામી 5 વર્ષમાં અમેરિકા પાસેથી 500 અબજ અમેરિકી ડોલર (અંદાજે 45,28,822 કરોડ રૂપિયા)નો સામાન ખરીદવો એ કઈ મુશ્કેલ વાત નથી.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે આવનારા પાંચ વર્ષમાં ભારતની કુલ આયાત જરૂરિયાત લગભગ 2 ટ્રિલિયન ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે. જેનાથી અમેરિકાના નિકાસકારો માટે મોટી તક ઊભી થશે. પરંતુ એ શરત સાથે કે ભાવ અને ગુણવત્તાના મામલે હરિફાઈ જળવાઈ રહે. તેમણે કહ્યું કે આજે પણ ભારત લગભગ 300 અબજ ડોલરનો એવો સામાન આયાત કરે છે જે અમેરિકાથી આવી શકે છે. આ આયાત દુનિયાના અલગ અલગ દેશોમાંથી થાય છે. આગામી પાંચ વર્ષમાં તેનો દાયરો વધશે. ગોયલના જણાવ્યાં મુજબ તેમણે પોતાના અમેરિકી સમકક્ષોને સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે ભારતમાં માંગની કોઈ કમી નથી પરંતુ પ્રતિસ્પર્ધામાં જળવાઈ રહેવું જરૂરી છે.
બીજુ શું કહ્યું આ 500 અબજ ડોલર વિશે
પિયુષ ગોયલે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ 500 ડોલરનો આંકડો કોઈ નવો નહીં હોય. ભારત પહેલેથી જ દર વર્ષે અમેરિકાથી 45થી 50 અબજ ડોલરની આયાત કરે છે. ખાસ કરીને એવા ક્ષેત્રોમાં જ્યાં ઘરેલુ ઉત્પાદન મર્યાદિત છે. તેમણે કહ્યું કે જે ઉત્પાદનોની વાત થઈ રહી છે તે એ જ કડીમાં છે અને તેમાં એ જ વસ્તુઓ સામેલ છે જે ભારત પહેલેથી જ ખરીદતું રહ્યું છે. તેમને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું આ આંકડામાં વર્તમાન બોઈંગ વિમાન ઓર્ડર સામેલ છે તો તેમણે તેના જવાબમાં આ ટિપ્પણી કરી હતી.
100 અબજ ડોલર એવિએશિયન સેક્ટરમાં આયાત થઈ શકે
તેમણે એવિએશન સેક્ટરને ભારત-અમેરિકા ટ્રેડનો સૌથી મોટો ડ્રાઈવર ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે ભારતને આવનારા સમયમાં મોટી સંખ્યામાં વિમાન, તેના એન્જિન અને સ્પેરપાર્ટ્સની જરૂર પડશે. એકલા બોઈંગ પાસે જ ભારતના લગભગ 50 અબજ ડોલરના વિમાન ઓર્ડર પહેલેથી છે. આ ઉપરાંત એન્જિનોના પણ મોટા ઓર્ડર અપાયેલા છે. પિયુષ ગોયલે કહ્યું કે વિમાનો અને એન્જિનોની સાથે સાથે સ્પેર પાર્ટ્સની જરૂરિયાત પણ સતત રહેશે. આગામી પાંચ વર્ષ માટે લગભગ 80થી 90 અબજ ડોલરના ઓર્ડર તો પહેલેથી જ અપાઈ ચૂક્યા છે. પરંતુ અસલ જરૂરિયાત તેનાથી ઘણી વધુ હશે. ગોયલે કહ્યું કે તેમણે હાલમાં જ જાણ્યું છે કે ટાટા ગ્રુપ હજુ વધુ વિમાન ઓર્ડર આપવાનું વિચારી રહ્યું છે. તેમના જણાવ્યાં મુજબ ફક્ત એવિએશન સેક્ટરમાં જ ભારતે 100 અબજ ડોલરથી વધુની આયાત કરવી પડી શકે છે. આ આંકડો ઓઈલ, LNG, LPG અને ક્રૂડ ઓઈલની આયાતથી અલગ હશે.
સ્ટીલ સેક્ટરની જરૂરિયાત
સ્ટીલ સેક્ટર વિશે તેમણે કહ્યું કે ભારત જેમ જેમ 300 મિલિયન ટેન સ્ટીલ ઉત્પાદનના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધશે તેમ તેમ કોકિંગ કોલની માંગણી ઝડપથી વધશે. ફક્ત કોકિંગ કોલ માટે જ ભારતે દર વર્ષે લગભગ 30 અબજ ડોલરની આયાત કરવી પડી શકે છે. સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું કે જે ઉત્પાદનોની વાત થઈ રહી છે તેની આયાત કોઈ નવી વાત નથી. કોંગ્રેસ અને યુપીએ સરકાર સમયથી થતું રહ્યું છે.
ટેક્નોલોજી અને મશીનરી સેક્ટર
દુનિયાની સૌથી ઝડપથી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થા હોવાના કારણે ભારતમાં માંગ સતત વધી રહી છે જેની સીધી અસર એડવાન્સ ટેક્નોલોજી અને હાઈ એન્ડ ઉપકરણોની ડિમાન્ડ પર પડશે. તેમણે બજેટમાં ડેટા સેન્ટર્સ, આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ, અને ક્રિકિકલ મેન્યુફેક્ચરિંગ સંલગ્ન જાહેરાતોનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે આ તમામ સેક્ટરોમાં હાઈ ક્વોલિટી મશીનરી અને ટેક્નોલોજીની જરૂર પડશે. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો કે AI, ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગ અને ડેટા સેન્ટર્સ માટે જરૂરી મશીનરી, ICT પ્રોડક્ટ્સ, અને NVIDIA ની ચિપ્સ આખરે ક્યાંથી આવશે. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકા એડવાન્સ ટેક્નોલોજીમાં ગ્લોબલ લીડર છે અને ભઙારતની જરૂરિયાતો આવનારા સમયમાં વધશે.
ઓછો છે 500 અબજ ડોલરનો લક્ષ્યાંક
પિયુષ ગોયલે કહ્યું કે 500 અબજ ડોલરની આયાતનો લક્ષ્યાંક ભારતની ભવિષ્યની જરૂરિયાતોને યોગ્ય રીતે દેખાડતો નથી. તેમના જણાવ્યાં મુજબ વાર્ષિક 100 અબજ ડોલરની આયાતનો આંકડો પણ ખુબ કન્ઝર્વેટિવ છે. તેમણે કહ્યું કે ભારત 30 ટ્રિલિયન ડોલરની અર્થવ્યવસ્થા બનવાનો લક્ષ્યાંક લઈને ચાલે છે ત્યારે આવા દેશ માટે અમેરિકાથી આયાતનો આ આંકડો ખુબ મામૂલી ગણવો જોઈએ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે