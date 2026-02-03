Prev
'પડોશી દેશોની તુલનામાં શ્રેષ્ઠ સોદો...', કેન્દ્રીય મંત્રી પીયુષ ગોયલે ટ્રેડ ડીલ પર આપી AtoZ માહિતી

India US Trade Deal: પીયુષ ગોયલે અમેરિકા સાથે ટ્રેડ ડીલ પર કહ્યું કે આ કરાર ભારતના ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો સંકેત લાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદીએ ખેડૂતોના હિતોનું ધ્યાન રાખ્યું છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 03, 2026, 06:07 PM IST

નવી દિલ્હીઃ ભારત-અમેરિલા ટ્રેડ ડીલ પર વાણિજ્ય મંત્રી પીયુષ ગોયલે કહ્યુ કે પાડોશી દેશોની તુલનામાં ભારતને સૌથી સારી ડીલ મળી. તેમણે કહ્યું, 'આજે દેશભરમાં દરેક ભારતીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો આભાર માની રહ્યો છે કારણ કે તેમણે અમેરિકાની સાથે એક ખુબ સારી વ્યાપાર સમજુતિ કરી છે, જેની દેશવાસીઓ લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યાં હતા. રાષ્ટ્રીય હિત અને જનહિતને સૌથી આગળ રાખતા, એક એવી વ્યાપાર સમજુતિ જે એક મજબૂત ભારતના ભવિષ્યને સારૂ બનાવશે, તેને કાલે રાત્રે પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં અંતિમ રૂપ આપવામાં આવ્યું.'

કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયુષ ગોયલે રાહુલ ગાંધી પર પ્રહાર કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું- સામાન્ય રીતે, અમે તે વિશે સંસદમાં વાત કરતા ઈચ્છતા હતા, પરંતુ આપણે બધાએ એક શરમજનક નજારો જોયો. જે રીતે વિપક્ષ, ખાસ કરી રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી અને તેમના સહયોગી DMK, TMC અને સમાજવાદી પાર્ટીએ આજે સંસદમાં શરમજનક વ્યાવહાર કર્યો. તેઓ સ્પીકરની ખુરશી સુધી પહોંચી ગયા અને તેમનું અપમાન કર્યું. હું વિપક્ષ અને રાહુલ ગાંધીની નિંદા કરુ છું, જેના કારણે આજે અમારે સંસદમાં બોલવાની જગ્યાએ તેમને જાણકારી આપવા અહીં આવવું પડ્યું.

તેમણે કહ્યું, આ ડીલ ભારતના 140 કરોડ નાગરિકો માટે, દરેક ગરીબ વ્યક્તિ, ખેડૂત, માછીમારો, ગામડામાં રહેતા યુવા યુવક-યુવતીઓ, અમારી બહેનો અને મહિલાઓ માટે સારી તક લાવશે. પીએમ મોદીએ હંમેશા કૃષિ અને ડેરી બંને ક્ષેત્રોનું સમર્થન કર્યું છે, તેના હિતોની રક્ષા કરી છે અને તે ક્ષેત્રોના લોકોના એક ઉજ્જવળ ભવિષ્ય અને ભરપૂર તકની ખાતરી કરવા માટે અથાગ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા છે.

તેમણે કહ્યું 'ભારતની નિકાસ સાથે જોડાયેલા બધા લોકો, ભારતની ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રના લોકો, જે ભારતમાં આધુનિક તકનીક લાવવા ઈચ્છે છે કે ગ્લોબલ સપ્લાય ચેન અને ગ્લોબલ વેલ્યુ ચેનનો હિસ્સો બનવા ઈચ્છે છે, જે વૈશ્વિક ક્ષમતા કેન્દ્ર સ્થાપિત કરવા ઈચ્છે છે અને જે અલગ-અલગ ક્ષેત્રોમાં રોકાણ કરવા ઈચ્છે છે, તે બધા તેનાથી ઉત્સાહિત છે.'

કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું, આ ખુબ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ વાત છે કે રાહુલ ગાંધી જેવા નેગેટિવ વિચારવાળા નેતા આજે દેશમાં ભ્રમ ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે. હું રાહુલ ગાંધીના જૂઠ્ઠાણાની નિંદા કરુ છું. તે લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવા ઈચ્છે છે, પરંતુ આ કામ કરશે નહીં. દેશ આગળ વધી રહ્યો છે. તેને ભારતને દુનિયામાં ઝડપથી વધતી અર્થવ્યવસ્થા બનાવવામાં કોઈ રસ નથી. UPA સરકારમાં કોંગ્રેસના 10 વર્ષના શાસન દરમિયાન તેમણે અર્થવ્યવસ્થાને બરબાદ કરી, લોકોને પરેશાન કર્યાં અને વિકાસ રોકી દીધો હતો.
 

