અમેરિકા સાથે ટ્રેડ ડીલના 5 સૌથી મોટા ફાયદા, દરેક લોકોએ જાણવા જોઈએ
India US Trade Deal: અમેરિકાની સાથે ટ્રેડ ડીલ થઈ ગઈ છે. ટેરિફ 50 ટકાથી ઘટી 18 ટકા કરી દેવામાં આવ્યો છે. જાણો આ ટ્રેડ ડીલની વિગત શું છે અને ભારતને કયા મોટા ફાયદા થઈ શકે છે.
India US Trade Deal: આખરે લાંબી પ્રતીક્ષા બાદ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. અમેરિકાએ ભારત પર લાગતા ટેરિફને 50% થી ઘટાડી 18 ટકા કરી દીધો છે. આ ટ્રેડ ડીલને કારણે ભારતીય શેર બજારમાં જોરદાર તેજી આવી છે. રૂપિયામાં પણ 1 ટકાથી વધુની મજબૂતી છે. જાણકારોનું માનવું છે કે આ ડીલ ભારતના અચ્છે દિનની શરૂઆત છે. આ આર્ટિકલમાં આપણે તે જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું કે અમેરિકા સાથે ટ્રેડ ડીલના પાંચ સૌથી મોટા ફાયદા ક્યા હશે.
ટ્રેડ ડીલની વાત કરીએ તો રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રૂથ પર લખ્યું કે ભારત હવે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદશે નહીં. તેની જગ્યાએ તે અમેરિકા અને વેનેઝુએલાથી આયાત કરશે. આ સિવાય ભારત હવે અમેરિકાથી આવનાર આયાત પર ઝીરો ટેરિફ લગાવશે. એટલે કે ટેરિફ અને નોન-ટેરિફ બેરિયર્સને શૂન્ય કરી દેવામાં આવ્યું છે. ભારત અમેરિકાથી 500 બિલિયન ડોલરની આયાત કરશે, જે વર્તમાન કિંમતથી ખૂબ વધુ હશે. આ આયાત ટેક્નોલોજી, એનર્જી, એગ્રીકલ્ચર, કોલસા અને અન્ય સામાનોની હશે.
ઇલારા કેપિટલે પોતાના રિપોર્ટમાં કહ્યું કે અમેરિકાએ ભારત પર લાગનાર ટેરિફને 50 ટકાથી ઘટાડી 18 ટકા કર્યો છે. હવે નવો ટેરિફ બાંગ્લાદેશ, વિયતનામ, થાઈલેન્ડ જેવા દેશોના મુકાબલે ઓછો થઈ ગયો છે, જેના કારણે ભારતમાં સ્પર્ધા વધશે. તેનો ફાયદો ભારતીય બજાર, ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા અને ભારતીય રૂપિયાને મળશે. નજીકના ભવિષ્યમાં તેના ઘણા ફાયદા જોવા મળશે.
1.FPI ની વાપસી
FPI ની વાપસીની આશા વધી ગઈ છે. જેના કારણે રૂપિયામાં મજબૂતી આવશે અને તે ડોલકના મુકાબલે 88.5-89ના સ્તર સુધી મજબૂત થશે.
2. બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ
FY27 મા 5 બિલિયન ડોલરના બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટનું અનુમાન હતું, જેમાં હવે રાહત મળશે.
3. બજાર કરશે આઉટ પરફોર્મ
ભારતીય બજાર ઇમર્જિંગ માર્કેટમાં આઉટ પરફોર્મ કરવાની આશા છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધી MSCI ઈન્ડિયાએ -5.1% નું નેગેટિવ રિટર્ન આપ્યું જ્યારે ઇમર્જિંગ માર્કેટે +8.9% નું રિટર્ન આપ્યું છે.
4. બેંચમાર્ક યીલ્ડમાં ઘટાડો
બેંચમાર્ક 10Y યીલ્ડમાં ઘટાડો થશે અને તે 7 ટકાની અંદર આવશે. યીલ્ડમાં ઘટાડો કેપિટલ માર્કેટ અને ઇકોનોમી માટે પોઝિટિવ માનવામાં આવે છે.
5. એક્સપોર્ટ સેક્ટરને ફાયદો
ટ્રેડ ડીલને કારણે એક્સપોર્ટિંગ સેક્ટરને ફાયદો થશે. જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી, ટેક્સટાઇલ એન્ડ અપેરલ્સ, મશીનરી એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ્સ સેગમેન્ટમાં મોટી નિકાસ અમેરિકાને થાય છે.
જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી- CY24 માં અમેરિકી નિકાસ શેર 11.5%
ટેક્સટાઇલ અને કપડા- CY24 માં અમેરિકામાં નિકાસ 3.2%
મશિનરી એન્ડ ઈક્વિપમેન્ટ- CY24 માં અમેરિકી નિકાસ 8.1%
CAD ઘટશે અને GDP ગ્રોથ પણ વધશે
ઇલારા કેપિટલે પોતાના રિપોર્ટમાં તે પણ કહ્યું કે UK, EU ની સાથે ટ્રેડ ડીલ અને અમેરિકા તરફથી ટેરિફ ઘટાડાને કારણે એક્સટર્નલ જોખમ ઘટશે. આ સિવાય FY27 માટે કરન્ટ એકાઉન્ટ ડેફિસિટમાં 10-20 bps નો ઘટાડો થઈ શકે છે, જેનું અનુમાન 0.90% રાખવામાં આવ્યું છે. બ્રોકરેજ ફર્મનું તે પણ માનવું છે કે FY27 માં નોમિનલ આધાર પર જીડીપી ગ્રોથમાં 40bps ની મજબૂતી જોવા મળી શકે છે. એકવાર યુરોપિયન યુનિયનની સાથે ટ્રેડ ડીલ લાગૂ થઈ જાય તો યુએસ ટ્રેડ ડીલની મદદથી ઓવરઓલ ભારતના નોમિમમ જીડીપી ગ્રોથમાં 60 bps સુધીની મજબૂતી આવી શકે છે.
જાપાન-કોરિયાથી હજુ પણ વધુ ટેરિફ
ગ્લોબલ એજન્સી UBS એ પોતાના રિપોર્ટમાં કહ્યું કે ભારત પર લાગનાર ટેરિફ બવે એશિયન પીયર્સ ચીન (20%), વિયતનામ (20%), થાઈલેન્ડ (19%), ઈન્ડોનેશિયા (19%) અને ફિલીપીન્સ (19%) ની નજીક થઈ ગયો છે. પરંતુ જાપાન-કોરિયા પર લાગનાર (15%) થી વધુ છે.
- અમેરિકાએ ટેરિફ ઘટાડી 18% કર્યો, જ્યારે ભારત ઝીરો ટેરિફ માટે તૈયાર થયું છે.
- ભારત હવે અમેરિકા અને વેનેઝુએલાથી તેલ ખરીદશે.
- ભારત 500 બિલિયન ડોલરની અમેરિકન પ્રોડક્ટ્સ ખરીદવા માટે તૈયાર થયું છે.
- તેમાં એનર્જી, કોલસો, ટેક્નોલોજી અને એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડક્ટ્સ સામેલ છે.
યુરોપની સાથે ડીલમાં એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ્સને બહાર રાખવામાં આવી છે.
મહત્વનું છે કે ભારત સરકાર દ્વારા હજુ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી કે કઈ-કઈ વાત પર સહમતિ બની છે, તાજેતરમાં યુરોપિયન યુનિયન સાથે જે ટ્રેડ ડીલ થઈ તેમાં ખેતી આધારિત વસ્તુઓને બહાર રાખવામાં આવી હતી.
ટ્રેડ ડીલથી કયા સેક્ટરને મળશે ફાયદો?
વર્ષ 2025મા અમેરિકાને ભારતની નિકાસ 92 બિલિયન ડોલર રહી, જે ભારતના કુલ ગુડ્સ નિકાસના 20 ટકા અને CY2025 માટે ભારતની જીડીપીના 2.2 ટકા છે. આ ડીલને કારણે ટેક્સટાઇલ, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી, એન્જિનિયરિંગ ગુડ્સ, લેધર અને કેમિકલ સેક્ટરને ફાયદો મળશે.
ઓગસ્ટ 2025મા ટેરિફ લગાવવામાં આવ્યો હતો. તેમ છતાં સપ્ટેમ્બર-ડિસેમ્બરમાં ડાયવર્સિફિકેશનને કારણે ભારતના ગુડ્સ નિકાસમાં 3%YoY નો ગ્રોથ જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે અમેરિકી નિકાસમાં -1% નો સામાન્ય ઘટાડો થયો હતો.
GDP ગ્રોથનું અનુમાન વધારવામાં આવ્યું
ઇકોનોમી પર પડનાર અસરની વાત કરીએ તો ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડ, મોનિટરી સ્ટિમુલસ, ફિસ્ક્લ મેજર મજબૂત છે, જેના કારણે FY26 માં રેજિલિએન્ટ્સ જોવા મળ્યું. FY27 માં મેક્રો ટ્સેબિલિટી સપોર્ટ મળવાને કારણે GDP ગ્રોથનું અનુમાન UBS ને 6.5% થી વધારી 6.9 ટકા કરવામાં આવ્યું છે.
